Чабби Чекер, Джо Кокер и группа Bad Company вошли в Зал славы рок-н-ролла

Tекст: Дмитрий Зубарев

Первое включение в Зал славы рок-н-ролла получили Чабби Чекер, Джо Кокер и группа Bad Company, а также поп-звезда Синди Лопер, хип-хоп-дуэт Outkast, рок-группа The White Stripes и представители гранжа Soundgarden, передает AP. Для Soundgarden это третья номинация, они присоединились к другим представителям гранжа – Nirvana и Pearl Jam, уже вошедшим в список.

Джо Кокер, известный исполнением кавер-версии песни The Beatles With a Little Help From My Friends и выступлением на Вудстоке, был поддержан такими музыкантами, как Билли Джоэл, Билли Гиббонс из ZZ Top и Пит Томас из группы Elvis Costello & The Attractions. Билли Джоэл заявил: «Он настолько рок-н-ролльный, насколько это возможно».

Среди лауреатов других специальных наград – Salt-N-Pepa, первый женский рэп-коллектив, получивший золотой и платиновый статус, и певец и автор песен Уоррен Зивон, которые удостоены приза Musical Influence Award. Звания Musical Excellence Award удостоились покойный продюсер Том Белл, пианист Никки Хопкинс и басистка Кэрол Кэй.

