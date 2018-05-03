Названы лучший и худший музыканты Зала славы рок-н-ролла

Первую строчку составленного порталом Vulture рейтинга из 214 музыкантов, вошедших в список Зала славы рок-н-ролла, занял американец Чак Берри, последнюю – Джон Бон Джови с его группой Bon Jovi.

На сайте издания отмечается, что критериями для попадания в список Зала славы рок-н-ролла являются «бесспорное музыкальное мастерство и талант», а также «значительное влияние на развитие, эволюцию и сохранение жанра рок-н-ролл».

При этом составитель рейтинга – музыкальный критик Билл Уаймен – считает указанные критерии не всегда объективными и показательными.

«Одной из самых значимых фигур американской культуры 20 века» и лучшим исполнителем из списка Билл Уаймен назвал рок-музыканта Чака Берри. Ткже в пятерку лучших вошли The Beatles, Боб Дилан, Элвис Пресли и Джеймс Браун.

В пятерке худших исполнителей, по версии издания, оказались группа Kiss, Rush, Chicago, Journey, Queen и Bon Jovi. Отмечается, что у Kiss только «две с половиной достойные песни», Queen – «самая переоцененная группа в истории поп-музыки», а Bon Jovi за 30 с лишним лет больше волновали «прически и маркетинг», из-за чего они не создали ни одной хорошей песни, отмечается в публикации.

Зал славы рок-н-ролла появился в 1983 году. Он каждый год пополняется новыми членами, называемыми отборочным комитетом, в который входят музыкальные историки, продюсеры и исполнители.

Напомним, в апреле 2016 года в списки американского Зала славы рок-н-ролла в Кливленде (штат Огайо) были включены группы Deep Purple, Chicago, Cheap Trick и блюз-гитарист Стив Миллер.