  В результате атаки украинских БПЛА на Севастополь погиб мужчина
    Демарш в команде Трампа потряс основы отношений США и Израиля
    Эксперт рассказал о худшем сценарии ядерного инцидента на АЭС «Бушер»
    Россия готовится организовать сопровождение торговых судов кораблями ВМФ
    Президент Ирана подтвердил гибель министра разведки страны
    Иран нанес ракетный удар по крупнейшему в мире СПГ-заводу в Катаре
    Стоимость барреля нефти Brent превысила 111 долларов
    Роскомнадзор рассказал о нарушениях со стороны Telegram
    Разведка Словении заявила о вмешательстве израильской Black Cube в выборы
    Глава ЦРУ: США не сократят помощь Украине из-за операции в Иране
    Андрей Колесник Мы вступили в новую террористическую реальность

    В начале 2000-х Россия уже справилась с первой тогда для нас волной терроризма в его кавказско-исламском изводе – на том уровне знаний и технологий. Теперь нам предстоит победить терроризм и в его украинско-бандеровском варианте, в современных условиях.

    Глеб Простаков Крепкий рубль ставит экономику перед выбором

    Рубль начал медленно слабеть. Не столько потому, что победили аргументы сторонников переохлаждения экономики, сколько в силу необходимости балансировать реальную денежную массу и курс. Однако рассчитывать на резкие скачки национальной валюты точно не стоит.

    Ольга Андреева Референдум о сохранении СССР привел страну к распаду

    Историю последних лет существования СССР будет трудно рассказывать детям. Она полна таких удивительных несуразностей, что ребенок, слушая путаные объяснения старших, неизбежно будет чувствовать себя болваном.

    19 марта 2026, 06:08 • Новости дня

    Tasnim: Иран поразил запасы топлива истребителей США

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице Саудовской Аравии прогремел мощный взрыв, ликвидированы резервуары с горючим для американской военной авиации, сообщают иранские новостные агентства.

    Иранские силы провели операцию по ликвидации запасов авиационного топлива, которое использовалось истребителями ВВС США, передает «Газета.Ru» со ссылкой на агентство Tasnim.

    Хранилища с горючим располагались на территории Саудовской Аравии. Целью атаки стала инфраструктура в Эр-Рияде. В точке прилета боеприпаса прогремел мощный взрыв, полностью уничтоживший находившиеся там ресурсы.

    Ранее пять американских самолетов-заправщиков получили повреждения в ходе ракетного удара по авиабазе в Саудовской Аравии. Также Корпус стражей исламской революции заявлял об уничтожении ангаров с истребителями США в ОАЭ и Бахрейне.

    18 марта 2026, 17:32 • Новости дня
    Шедшие в Китай танкеры с российской нефтью развернулись в Индию
    Шедшие в Китай танкеры с российской нефтью развернулись в Индию
    Танкеры с российской нефтью начали менять маршруты прямо в ходе рейсов, перенаправляясь из Китая в Индию на фоне роста спроса со стороны Нью-Дели и смягчения санкций против нефти из России.

    Как пишет индийская газета Business Standard, судно Aqua Titan, загруженное нефтью марки Urals crude oil в одном из портов Балтийского моря в конце января, изначально направлялось в порт Ричжао. Однако в середине марта танкер развернулся в акватории Южно-Китайского моря и взял курс на Индию. Ожидается, что он прибудет в порт Нью-Мангалор 21 марта.

    Смена маршрута произошла вскоре после того, как США разрешили Индии временно нарастить закупки российской нефти. На этом фоне индийские нефтеперерабатывающие компании за неделю приобрели около 30 млн баррелей сырья, стремясь компенсировать снижение поставок с Ближнего Востока из-за конфликта вокруг Ирана.

    По данным аналитической компании Vortexa Ltd., как минимум семь танкеров с российской нефтью уже изменили пункт назначения с Китая на Индию в ходе рейса. В настоящее время интерес к российскому сырью проявляют все крупнейшие индийские переработчики.

    Дополнительным подтверждением тренда стало изменение маршрута танкера Zouzou N.. Судно, перевозившее нефть сорта CPC Blend, изначально следовало из порта Новороссийск (Port of Novorossiysk) в район Ричжао, однако в начале марта развернулось и теперь направляется в порт Сикка, куда должно прибыть 25 марта.

    Эксперты отмечают, что возвращение на рынок таких покупателей, как Индия, а также потенциальное возобновление закупок со стороны Японии и Южной Кореи, может привести к росту цен на российскую нефть и усилению конкуренции за поставки.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глобальный энергетический рынок столкнулся с серьезными потрясениями на фоне боевых действий на Ближнем Востоке.

    18 марта 2026, 14:53 • Новости дня
    Иран в ответ на убийство Лариджани ударил по дозаправщикам в аэропорту Израиля
    Иран в ответ на убийство Лариджани ударил по дозаправщикам в аэропорту Израиля
    Tекст: Вера Басилая

    В ответ на гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани иранские военные нанесли удар по стратегическим объектам в аэропорту Бен-Гурион с применением беспилотников, сообщила иранская армия.

    Иранская армия объявила о проведении операции возмездия за смерть Али Лариджани, направив ударные дроны на стратегические объекты противника, передает РИА «Новости».

    «С сегодняшнего утра в качестве мести за кровь храбрых воинов фрегата «Дена», мучеников Али Лариджани и Гулямрезы Солеймани атакам при помощи беспилотников подверглись места дислокации стратегических дозаправщиков сионистской армии в аэропорту Бен-Гурион», – приводит текст заявления агентство Fars.

    Военные подчеркнули твердое намерение продолжать удары по целям, имеющим отношение к США и еврейскому государству. Секретарь Совбеза, курировавший ядерную программу, погиб во вторник вечером при налете истребителей на иранскую столицу.

    Армия обороны Израиля заявила о ликвидации иранского чиновника Али Лариджани при точечном ударе возле Тегерана.

    Офис секретаря иранского Совбеза подтвердил информацию о его гибели.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал жесткий ответ на убийство иранского политического деятеля.

    Позднее Тегеран объявил о запуске новой волны ракетных ударов по Израилю в качестве мести.

    США хотят забрать самую важную часть Ирана

    Власти США делают вид, будто нацелились на оккупацию иранского острова Харк. Чем он важен? И почему у Пентагона, скорее всего, ничего не получится?

    18 марта 2026, 11:12 • Новости дня
    Война с Ираном заставила США пересмотреть планы по авианосцам
    Война с Ираном заставила США пересмотреть планы по авианосцам
    Tекст: Вера Басилая

    Возгорание на борту флагманского корабля и задержки ремонта вынудили американское командование экстренно пересмотреть сроки эксплуатации всего авианосного флота, сообщает TWZ.

    Проблемы сразу с тремя авианосцами ВМС США продемонстрировали перенапряжение флота на фоне конфликта на Ближнем Востоке, пишет The War Zone.

    Новейший корабль USS Gerald R. Ford выбыл из строя после пожара и направляется на ремонт в бухту Суда на Крите. Инцидент оставил в регионе лишь одно судно такого класса – USS Abraham Lincoln.

    На фоне этих событий срок эксплуатации старейшего авианосца USS Nimitz решили увеличить. В официальном заявлении флота говорится: «Срок службы USS Nimitz был продлен до марта 2027 года». Одновременно сдача нового корабля USS John F. Kennedy перенесена.

    Ситуация усугубляется задержками в техническом обслуживании других вымпелов, включая USS Dwight D. Eisenhower. Ремонт этого судна должен был завершиться еще в июле прошлого года, но работы до сих пор не закончены. Командование признает, что постоянные продления боевых дежурств изнашивают как технику, так и экипажи.

    Ранее экипажу американского авианосца USS Gerald Ford потребовалось более 30 часов для ликвидации возгорания на борту.

    В Иране заявили о намеренном поджоге корабля американскими военными из-за страха перед исламской республикой.

    18 марта 2026, 18:02 • Новости дня
    Президент Ирана подтвердил гибель министра разведки страны

    Президент Ирана Пезешкиан подтвердил гибель министра разведки страны

    Президент Ирана подтвердил гибель министра разведки страны
    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранский лидер Масуд Пезешкиан подтвердил гибель министра разведки страны Исмаила Хатиба.

    Глава государства сообщил в соцсетях о смерти Хатиба, а также секретаря Совбеза Али Лариджани и министра обороны Азиза Насирзаде, передает РИА «Новости».

    «Трусливое убийство моих дорогих коллег Исмаила Хатиба, Али Лариджани и Азиза Насирзаде, а также некоторых членов их семей и их сопровождавших повергло нас в скорбь», – написал Пезешкиан.

    Ранее в Израиле заявили о ликвидации министра разведки Ирана.

    До этого был убит секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Иран признал терактом убийство Лариджани.

    Кремль осудил убийства представителей руководства Ирана.

    18 марта 2026, 23:33 • Новости дня
    Иран нанес ракетный удар по крупнейшему в мире СПГ-заводу в Катаре

    Tекст: Антон Антонов

    В результате ракетной атаки на промышленный город Рас-Лаффан в Катаре, где расположен крупнейший в мире комплекс по производству СПГ, возник пожар.

    Катарская энергетическая госкомпания Qatar Energy сообщила о значительном ущербе предприятию. Однако обошлось без жертв, передает РИА «Новости».

    По информации министерства обороны страны, силы ПВО Катара смогли сбить четыре баллистические ракеты, выпущенные с территории Ирана. Одна ракета упала на территории Рас-Лаффана.

    Работа комплекса приостановлена. До февраля 2026 года комплекс в Рас-Лаффан обеспечивал до 20% мировых поставок сжиженного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль наносят удары по территории Ирана с 28 февраля. Иран отвечает ракетными атаками на военные объекты и нефтегазовую структуру в регионе.

    18 марта 2026, 09:58 • Новости дня
    Трамп: США не нужна поддержка НАТО в Ормузском проливе
    Трамп: США не нужна поддержка НАТО в Ормузском проливе
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не нуждаются в поддержке союзников для обеспечения безопасности в Ормузском проливе.

    Глава Белого дома раскритиковал Североатлантический альянс и другие страны за отказ прийти на помощь Америке, пишет The War Zone.

    Ранее Британия, Германия и Япония отклонили требование Вашингтона направить военные корабли в регион.

    «К счастью, мы уничтожили иранскую армию – их флот исчез, их военно-воздушные силы исчезли... и, возможно, самое главное, их лидеры исчезли», – подчеркнул Трамп.

    Он добавил, что благодаря военным успехам США больше не желают помощи стран альянса.

    Заявления прозвучали на фоне роста цен на энергоносители из-за закрытия Тегераном Ормузского пролива. Центр морских торговых операций Британии сообщил о попадании обломков в нефтяной танкер, находящийся примерно в 43 километрах к востоку от Эль-Фуджайры.

    Нефть марки Brent подорожала на 3% и торгуется около 103 долларов. Цены на дизельное топливо на заправках превысили пять долларов за галлон, что приведет к удорожанию грузоперевозок.

    Ранее Трамп критиковал союзников за холодную реакцию на призыв отправить корабли на Ближний Восток. Глава Белого дома предупреждал страны НАТО о негативных последствиях в случае отказа помочь с безопасностью Ормузского пролива.

    18 марта 2026, 08:37 • Новости дня
    ВОЗ начала готовиться к «ядерному инциденту» на Ближнем Востоке

    ВОЗ подготовила персонал к возможному ядерному инциденту на Ближнем Востоке

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне эскалации ближневосточного конфликта в ВОЗ разрабатывают планы медико-санитарного реагирования на потенциальный ядерный инцидент, последствия которого могут растянуться на десятилетия.

    Всемирная организация здравоохранения отслеживает эскалацию конфликта и прорабатывает варианты действий при радиационной угрозе, передает ТАСС.

    Директор регионального бюро Ханан Балхи отметила исключительную опасность ситуации. «Наихудший сценарий – это ядерный инцидент, и именно это беспокоит нас больше всего. Как бы мы ни готовились, ничего не может предотвратить ущерба, который будет нанесен региону и всему миру», – заявила она.

    По словам представителя организации, персонал готовится к широкому спектру угроз, включая прямые нападения на атомные объекты. Балхи также подчеркнула, что возможные удары США по нефтяной инфраструктуре Ирана способны спровоцировать резкий рост респираторных заболеваний среди местного населения.

    Обострение ситуации началось 28 февраля, когда Вашингтон и Израиль начали военную операцию против исламской республики. Под удары попали крупные города, включая Тегеран, на что Корпус стражей исламской революции ответил масштабными атаками на объекты противников в ряде стран региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции нанес массированные ракетные удары по стратегическим базам США и Израиля на Ближнем Востоке.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердил закрытие Ормузского пролива для американского и израильского флота.

    18 марта 2026, 17:32 • Новости дня
    Израиль ударил по крупнейшему газовому заводу Ирана

    Израильские ВВС поразили завод, выпускающий 40% газа в Иране

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военно-воздушные силы Израиля атаковали крупнейший газоперерабатывающий завод в Иране, обеспечивающий значительную часть газового производства страны, пишут ближневосточные СМИ.

    Израильские ВВС нанесли удар по крупнейшему газоперерабатывающему заводу в Иране, сообщает ТАСС со ссылкой на 12-й канал израильского телевидения. По данным телеканала, на этот объект приходится около 40% от всего объема производства газа в стране.

    Телеканал приводит слова израильского чиновника, который заявил, что атака была согласована с США, и Вашингтон дал свое согласие на проведение удара. Собеседник уточнил, что была поражена только часть завода, и этот шаг был задуман как сигнал для иранских властей.

    Чиновник также отметил, что в будущем подобные атаки могут стать более масштабными, если Тегеран не отреагирует на предупреждение.

    Ранее в среду агентство Tasnim сообщило, что объекты нефтегазовой инфраструктуры Ирана на месторождениях Южный Парс и Ассалуйе подверглись ударам США и Израиля. А министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что интенсивность ударов по Ирану нарастает и Израиль находится в разгаре решающей фазы.


    18 марта 2026, 12:06 • Новости дня
    Эксперт: США пожалеют о гибели Лариджани

    Востоковед Сажин: Вашингтон пожалеет о гибели Лариджани

    Эксперт: США пожалеют о гибели Лариджани
    @ ABBAS SALMAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Али Лариджани – несмотря на полную приверженность идеям исламской революции – был прагматиком. Его гибель – трагедия для Ирана, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Владимир Сажин. Он не исключил, что о смерти секретаря Высшего совета национальной безопасности еще пожалеют в Вашингтоне.

    «Али Лариджани происходил из очень авторитетной религиозной семьи. Он был образованным человеком, специализировался на философии Иммануила Канта», – сказал Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН. Собеседник напомнил, что Лариджани долгое время занимал пост спикера иранского парламента (меджлиса), а также несколько раз выдвигался в президенты, но в 2021 году его кандидатуру не допустили к выборам.

    В августе 2025 года Лариджани был назначен секретарем Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) – органа, определяющего под руководством верховного лидера генеральную линию и внутренней, и внешней, и военной политики. Иранские оппозиционеры упрекали Лариджани в том, что он оказался одним из главных инициаторов жесткого подавления протестов, вспыхнувших в конце 2025 года – начале 2026-го, рассказал эксперт.

    «Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи до сих пор не появлялся на публике. Страной фактически управлял Лариджани. Его гибель – трагедия для Исламской республики», – отметил востоковед. Он указал, что секретарь ВСНБ считался консерватором, но прагматиком. «Возможно, через несколько недель прагматизм взял бы верх, и Лариджани, хорошо понимающий Запад, пошел бы на какие-то уступки», – допустил Сажин.

    В этой связи не исключено, что о смерти Лариджани еще пожалеют в Вашингтоне. Политолог считает, что хотя США и Израиль едины в идее ослабить Иран, между взглядами Дональда Трампа и Тель-Авива на ситуацию в республике есть некоторые расхождения.

    «Главе Белого дома абсолютно безразлично, какая власть в Иране – исламская, республиканская, монархическая. Самое главное для американского лидера, чтобы руководство соответствовало его требованиям и выполняло указания – особенно в области углеводородов. Для Израиля же исламская власть неприемлема как таковая», – детализировал спикер.

    Как бы то ни было, сейчас тактика США и Израиля сводится к тому, что они уничтожают по списку военных и государственных деятелей. Востоковед напомнил, что Али Хаменеи после 12-дневной войны распорядился о назначении минимум четырех преемников на высокие должности. То есть если погибнет один, известно, кто его сменит.

    «Информацией обладают американская и израильская разведка. Штаты и еврейское государство фактически снимают слой за слоем власти страны в надежде, что новые гражданские и военные управленцы пойдут на определенные компромиссы, а точнее, на капитуляцию», – заключил Сажин.

    Ранее глава Минобороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани был убит в результате ночного авиаудара. Позднее смерть Лариджани подтвердил Тегеран. Его называли одним из наиболее влиятельных руководителей Исламской республики. Некоторые СМИ полагали, что в последние месяцы именно он де-факто решал наиболее актуальные для страны вопросы.

    Президент Ирана Масуд Пазешкиан пообещал отомстить за смерть Лариджани. Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что ударил по территории Израиля ракетами с разделяющейся головной частью. По их данным, были поражены более 100 военных целей и объектов безопасности еврейского государства. Отмечается, что это было местью за гибель Лариджани и его соратников.

    Глава МИД Исламской республики Аббас Аракчи подчеркнул, что политическая система Ирана устойчива, и гибель Лариджани не окажет влияния на ее стабильность. «Исламская республика Иран обладает прочной и устойчивой политической системой с сформировавшимися политическими, экономическими и общественными институтами. Наличие или отсутствие отдельной личности не способно поколебать эту структуру», – сказал он в интервью Al Jazeera.

    Как отмечает The New York Times, иранские чиновники стали сильнее опасаться за свою безопасность после гибели секретаря Совета национальной безопасности. Все в Иране испытывают тревожное чувство, что Израиль не остановится, пока не будут убиты все иранские лидеры и режим не будет свергнут, заявил собеседник издания.

    18 марта 2026, 08:55 • Новости дня
    Тегеран заявил об устойчивости власти Ирана после гибели Лариджани
    Тегеран заявил об устойчивости власти Ирана после гибели Лариджани
    Tекст: Мария Иванова

    Власть в Иране, опирающаяся на сформировавшиеся политические и общественные институты, не изменится после гибели Али Лариджани, заявил глава МИД Исламской республики Аббас Аракчи.

    Глава иранской дипломатии Аббас Аракчи подчеркнул, что отсутствие отдельной личности не способно поколебать структуру власти, передает ТАСС.

    В беседе с журналистами Al Jazeera министр заявил: «Исламская республика Иран обладает прочной и устойчивой политической системой с сформировавшимися политическими, экономическими и общественными институтами. Наличие или отсутствие отдельной личности не способно поколебать эту структуру».

    Дипломат добавил, что в государственной иерархии нет фигуры важнее верховного лидера. Однако, по его словам, даже после ухода ключевых фигур механизм управления страной продолжает эффективно функционировать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, офис секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани подтвердил информацию о его гибели.

    Ранее чиновник предупреждал о риске полного отключения электричества на Ближнем Востоке в случае атаки на иранскую энергосистему.

    До этого верховный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи погиб в результате авиаудара США и Израиля.

    18 марта 2026, 22:02 • Новости дня
    Эксперт рассказал о худшем сценарии ядерного инцидента на АЭС «Бушер»

    Эксперт Анпилогов: Удары по АЭС «Бушер» создают катастрофические риски для стран Персидского залива

    Эксперт рассказал о худшем сценарии ядерного инцидента на АЭС «Бушер»
    Tекст: Андрей Резчиков

    Любая серьезная авария на «Бушере» приведет к заражению обширных территорий и акватории Персидского залива: это создаст прямые и катастрофические риски для систем опреснения воды, сказал газете ВЗГЛЯД Алексей Анпилогов, эксперт в сфере атомной энергетики. В среду МАГАТЭ сообщило о разрушении одной из построек на площадке АЭС «Бушер» в Иране в результате попадания снаряда. Это произошло на расстоянии 350 метров от активного ядерного реактора.

    «Глава «Росатома» справедливо назвал это первым задокументированным случаем удара по действующей АЭС на Ближнем Востоке. Да, Запорожская АЭС пережила гораздо больше прямых попаданий, но для ближневосточного региона ситуация с АЭС «Бушер» действительно беспрецедентна», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «И здесь мы выходим на ключевой геополитический момент. Любая серьезная авария на «Бушере» – а в случае применения, скажем, тяжелых трех- или пятитонных бомб, способных разрушить не только контейнмент (пассивная система безопасности ядерного реактора), но и прочный корпус реактора, – приведет к заражению обширных территорий и акватории Персидского залива», – предупредил собеседник.

    По его словам, это создаст прямые и катастрофические риски для систем опреснения воды в арабских странах Персидского залива. «Их собственная экологическая и водная безопасность окажется под ударом. Нельзя исключать, что именно этот фактор – угроза их национальным интересам – способен изменить отношение монархий Залива к конфликту: когда под ударом не абстрактная политика, а конкретные опреснительные установки, от которых зависит выживание», – подчеркнул спикер.

    Анпилогов уделил особое внимание конструктивным особенностям иранской АЭС. «Реактор ВВЭР-1000 на «Бушере» – это станция второго поколения, оснащенная внешней герметичной оболочкой – контейнментом. Это мощное железобетонное сооружение, спроектированное, чтобы выдерживать серьезные внешние воздействия, вплоть до падения легкомоторного самолета. Опыт Запорожской АЭС, по которой, к сожалению, неоднократно наносились удары, показывает: именно такая конструкция позволяет смотреть на случайные близкие попадания с определенной долей уверенности в том, что они не приведут к немедленной катастрофе», – пояснил эксперт.

    Однако ключевое слово здесь – «случайные», «потому что помимо хорошо защищенного реактора, у любой АЭС есть масса жизненно важных, но гораздо более уязвимых систем». «И главная из них – система охлаждения. Атомная станция – это прежде всего мощнейший тепловой источник, и тепловыделение не прекращается мгновенно после остановки цепной реакции. Из-за распада осколков деления и минорных актинидов в активной зоне реактор продолжает выделять тепло. Это процесс не часов и даже не дней – реактор «застывает» неделями и месяцами, и все это время его нужно принудительно охлаждать. Прекращение охлаждения – это прямой путь к фукусимскому сценарию: перегреву активной зоны, неконтролируемой пароциркониевой реакции и взрыву водорода», – добавил собеседник.

    По его словам, сейчас у иранских эксплуатантов есть несколько вариантов действий для снижения рисков, и каждый из них имеет свои последствия.

    «Первый, наименее изменяющий штатную работу – перевод реактора в так называемый «теплый» или «горячий» останов. Реактор продолжает работать, но на минимальном уровне мощности, достаточном исключительно для питания собственных систем охлаждения. Похожим образом сегодня работает один из блоков Запорожской АЭС. Но для «Бушера» это сложнее: там всего один энергоблок. Фактически его придется держать в таком режиме, не выдавая энергию в сеть. Для Ирана это уже ощутимые последствия – выпадение генерации из энергосистемы», – рассказал Анпилогов.

    Второй, более радикальный сценарий – «холодный» останов. «Реактор останавливается надолго, но охлаждение теперь зависит от внешних источников питания: либо от резервных дизель-генераторов, либо от внешней сети. Здесь мы возвращаемся к уроку Фукусимы: сначала землетрясение вывело из строя ЛЭП, а затем цунами уничтожило резервные дизели. Станция потеряла все источники питания. Для «Бушера», находящегося в зоне конфликта, такой сценарий нельзя сбрасывать со счетов. Целенаправленные удары по трансформаторным подстанциям или по площадкам с дизель-генераторами рано или поздно приведут к тому, что эти системы перестанут выполнять свои функции», – рассказал собеседник.

    Поэтому, если удары по станции будут продолжаться, у Ирана, скорее всего, не останется иного выбора, кроме как останавливать «Бушер» и переводить его в режим длительного расхолаживания, чтобы добиться минимального тепловыделения и сделать реактор условно безопасным.

    Также нельзя забывать и о других уязвимых объектах на площадке АЭС. «Например, о бассейнах выдержки отработавшего ядерного топлива. Если будет потеряно охлаждение этих бассейнов, находящиеся там стержни начнут разогреваться, что также может привести к выбросу радиации», – пояснил Анпилогов.

    В среду гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что одна из построек на площадке АЭС «Бушер» была разрушена в результате попадания снаряда на расстоянии 350 метров от активного ядерного реактора.

    «Хотя никакого ущерба самому реактору нанесено не было, равно как и персоналу, любая атака на АЭС или рядом с ней нарушает семь неотъемлемых принципов обеспечения ядерной безопасности в условиях вооруженного конфликта и недопустима», – сказал Гросси.

    Глава Росатома Алексей Лихачев назвал это первым задокументированным случаем удара по территории действующей АЭС на Ближнем Востоке. По его словам, атаки на действующие объекты ядерной энергетики представляют собой вопиющее нарушение фундаментальных основ глобальной безопасности.

    Руководитель компании добавил, что Москва жестко осуждает случившийся инцидент. Он призвал всех участников конфликта приложить максимальные усилия для снижения напряженности вокруг этой АЭС.

    В среду замминистра иностранных дел Георгий Борисенко принял посла в Израиля в Москве Одеда Йосефа. В ходе беседы российская сторона обратила внимание на то, что американо-израильские удары по промышленным объектам в Иране могут вызвать техногенную экологическую катастрофу и поэтому «должны быть прекращены» сообщили в российском ведомстве.

    18 марта 2026, 08:21 • Новости дня
    CNN сообщила о переброске 2,2 тыс. морпехов США на Ближний Восток
    CNN сообщила о переброске 2,2 тыс. морпехов США на Ближний Восток
    Tекст: Мария Иванова

    Десантный корабль USS Tripoli с 2,2 тыс. морпехов, вышедший с базы на Окинаве, движется через Сингапур в сторону ближневосточного театра боевых действий, пишет CNN.

    Соединенные Штаты перебрасывают в зону конфликта дополнительные силы в количестве 2,2 тыс. человек, сообщает CNN.

    По информации канала, десантный корабль USS Tripoli, на борту которого находятся военные из экспедиционного отряда морской пехоты, во вторник достиг Сингапура, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что группировка США на Ближнем Востоке насчитывает 50 тыс. человек. Новое подкрепление следует с базы на Окинаве.

    28 февраля Вашингтон и Тель-Авив начали военную операцию, объяснив ее ракетной и ядерной угрозами Тегерана. В результате ударов погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и другие ключевые фигуры. В ответ были атакованы объекты США в Бахрейне, Иордании и других странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Пентагон отказался подтверждать информацию о переброске десантного корабля USS Tripoli на Ближний Восток.

    Потери Соединенных Штатов в ходе совместной с Израилем операции составили минимум 11 человек.

    18 марта 2026, 13:03 • Новости дня
    Кремль осудил убийства представителей руководства Ирана
    Кремль осудил убийства представителей руководства Ирана
    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Кремле осудили любые действия, направленные против руководства независимого Ирана и других государств, подчеркнув неприемлемость насилия в отношении их представителей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил о решительном осуждении нападений на представителей руководства Ирана, передает ТАСС.

    Он подчеркнул: «Безусловно, мы решительно осуждаем действия, направленные на причинение вреда здоровью или тем более убийства и ликвидацию представителей руководства суверенного и независимого Ирана, а также других стран».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил заявление ЦАХАЛ о ликвидации иранского чиновника Али Лариджани.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уточнила, что Лариджани был убит в результате точечного удара израильской авиации рядом с Тегераном.

    Израильские военные провели операцию с целью устранения руководителя разведывательного ведомства Ирана.

    18 марта 2026, 21:53 • Новости дня
    Глава ЦРУ: США не сократят помощь Украине из-за операции в Иране

    Глава ЦРУ Рэтклифф заявил о сохранении поддержки Украины на фоне конфликта в Иране

    Tекст: Вера Басилая

    США способны одновременно поддерживать Украину и преследовать свои интересы на Ближнем Востоке, заявил директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

    США не намерены сокращать поддержку Украине из-за обострения ситуации вокруг Ирана, передает РИА «Новости». Об этом заявил директор ЦРУ Джон Рэтклифф на слушаниях в сенатском комитете по разведке.

    «Я уверен, что мы можем решать несколько задач одновременно: преследовать свои цели на Ближнем Востоке и при этом продолжать оказывать поддержку в связи с конфликтом на Украине», – отметил Рэтклифф.

    Он добавил, что американские власти считают возможным одновременно участвовать в нескольких международных процессах без ущерба для текущих приоритетов.

    Владимир Зеленский допустил сложности с получением оружия из-за операции США против Ирана.

    В среду Владимир Зеленский заявил, что у него «плохое» предчувствие по поводу влияния конфликта в Иране на переговоры по Украине, так как трехсторонние встречи постоянно откладываются.

    Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи обвинил Владимира Зеленского в попытках втянуть народ на Украине в новый конфликт на Ближнем Востоке.

    18 марта 2026, 21:56 • Новости дня
    Новак: В мире наблюдается крупнейший за 40 лет энергокризис

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер России Александр Новак заявил о масштабном энергетическом кризисе, вызванном конфликтом на Ближнем Востоке.

    По его словам, нынешняя ситуация стала самым крупным энергетическим кризисом за последние сорок лет, передает РИА «Новости». Новак подчеркнул, что кризис связан с глобальными изменениями на мировых рынках, где отсутствует деление на локальные рынки нефти или других энергоресурсов. Как отметил чиновник, в результате возник дефицит энергоресурсов и были нарушены логистические цепочки, что уже оказывает влияние на экономику и инфляцию.

    «Мы наблюдаем рост цен по разным отраслям, по разным направлениям. Это касается и электроэнергии, и стоимости нефтепродуктов, жилищно-коммунальных услуг и так далее. И все это все равно будет в конечном итоге сказываться на качестве жизни, на темпах роста экономики», – сказал он, выступая на дне МИЭП МГИМО.

    Ранее МВФ предупредил о тяжелых последствиях конфликта на Ближнем Востоке.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что суммарные потери мировой экономики из-за эскалации на Ближнем Востоке и связанных с этим высоких цен на энергоносители могут составить от 0,5% до 2% мирового ВВП.

    Иран назвал удары по энергообъектам на Ближнем Востоке новым этапом войны
    Новак: В мире наблюдается крупнейший за 40 лет энергокризис
    Разведка США признала преимущество России на Украине
    Минцифры обнародовало проект закона об ИИ в России
    Фицо потребовал снять Каллас с поста главы дипслужбы ЕС
    Шедшие в Китай танкеры с российской нефтью развернулись в Индию
    В России вырос спрос на услуги фальш-кремации умерших

    Как перестраивается мировой энергетический рынок

    Саудовская Аравия пытается прагматично продать больше нефти через порт Янбу в Красном море. Причем разговор идет уже об апрельских поставках. Покупатели оказались перед тяжелым выбором. Покупать сейчас дорогую нефть или немного подождать. Как долго Ормузский пролив будет недоступен, никто не знает. Но нефть пытается найти обходные маршруты. Подробности

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    «Другого варианта у Крыма быть не могло»

    «Сегодня мы спокойно смотрим в будущее и знаем, что за нами всегда великая Россия, в которой Крым занимает достойное место. Поэтому даже гипотетически рассуждать о каком-то возвращении в состав Украины – это анахронизм», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук. На полуострове празднуют очередную годовщину воссоединения с Россией и отмечают достигнутые успехи. Подробности

    Чем обернется презрение Трампа к разочаровавшим союзникам

    США больше не желают помощи стран НАТО. Такими словами Дональд Трамп отреагировал на отказ партнеров в Европе и Азии участвовать в миссии по разблокировке Ормузского пролива. Ранее лидер США заявил, что его просьба о помощи была проверкой на лояльность, которую союзники провалили. Каким будет возмездие Трампа? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • США хотят забрать самую важную часть Ирана

      Власти США делают вид, будто нацелились на оккупацию иранского острова Харк. Чем он важен? И почему у Пентагона, скорее всего, ничего не получится?

    • Война с Ираном ударила по Украине

      США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    • Слово Ушакова: послов Макрона послали подальше

      Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал инцидент, который горячо обсуждают в Европе: советников президента Франции Эммануэля Макрона грубо послали, когда они прилетели в Москву требовать места за столом переговоров по Украине.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • День весеннего равноденствия 2026: когда будет, точное время, традиции и народные приметы

      Ежегодно в марте происходит астрономическое событие, которое наши предки считали магическим рубежом между зимой и весной. Речь о дне весеннего равноденствия – моменте, когда Солнце пересекает небесный экватор, а продолжительность дня и ночи сравнивается по всему миру. Для одних это повод вспомнить древние обряды, для других – возможность синхронизировать свои планы с природными циклами. Разбираемся, когда наступит равноденствие в 2026 году, что происходит в этот день с точки зрения астрономии и какие традиции с ним связаны.

    • Страстная неделя 2026: когда будет, календарь питания по дням, народные приметы и что нельзя делать

      Страстная неделя в 2026 году начнется 6 апреля и продлится до 11 апреля – это самые строгие и важные дни в церковном календаре. Каждый из них посвящен воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя: от Тайной вечери до распятия и погребения. В материале – значение каждого дня, правила питания по монастырскому уставу, народные приметы и ответы на главные вопросы: что можно и нельзя делать на Страстной неделе, чтобы достойно встретить Пасху.

    • Неустойка с застройщика в 2026 году: как получить компенсацию, мораторий

      Если сдача вашей квартиры в новостройке задерживается, вы имеете право потребовать у застройщика неустойку. Как рассчитывается размер такой выплаты, какие еще компенсации можно потребовать от недобросовестных строителей – и каков порядок взыскания неустойки?

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

