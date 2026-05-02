Танкер с индийским газом успешно прошел через Ормузский пролив
Судно MT Sarv Shakti с партией СПГ благополучно пересекло Ормузский пролив
Несмотря на фактическую блокаду важнейшего ближневосточного маршрута, крупнотоннажный газовоз MT Sarv Shakti с десятками тысяч тонн сжиженного топлива беспрепятственно покинул опасную акваторию и направился в Индию.
Транспортирующий топливо корабль MT Sarv Shakti благополучно миновал опасную зону, передает РИА «Новости». На борту судна находятся 20 членов экипажа, 18 из которых являются гражданами Индии.
Индийское агентство ANI приводит точные данные о рейсе. «Согласно официальным источникам, MT Sarv Shakti... везущий 46 313 метрических тонн СПГ (индийский груз) с 20 членами экипажа на борту, включая 18 индийцев, сегодня, 2 мая, благополучно пересек Ормузский пролив и, как ожидается, прибудет в Вишакхапатнам 13 мая», – отмечается в сообщении.
Ранее посол Ирана в Нью-Дели Мохаммад Фатхали заверил, что индийские суда могут без ограничений и в полной безопасности осуществлять транзит через пролив.
Эскалация ситуации вокруг Ирана привела к фактической блокировке этого важнейшего маршрута поставок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива. Данный кризис уже спровоцировал рост мировых цен на топливо и промышленную продукцию.
Ранее сообщалось, что супертанкер Sarv Shakti, пунктом назначения которого является Индия, предпринимает попытку пройти Ормузский пролив.
В конце апреля мониторинговые ресурсы зарегистрировали проход танкера-газовоза со сжиженным природным газом через Ормузский пролив.
До этого Индия провела восемь судов с топливом по данному маршруту.