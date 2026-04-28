Bloomberg сообщил о первом проходе газовоза с СПГ через Ормуз

Tекст: Дмитрий Зубарев

Танкер-газовоз со сжиженным природным газом впервые с начала конфликта на Ближнем Востоке прошёл через Ормузский пролив, передает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.

Судно под названием Mubaraz было загружено на предприятии Abu Dhabi National Oil Co на острове Дас в начале марта, а затем перестало передавать сигналы 31 марта. Вновь о себе оно напомнило только 27 апреля у побережья Индии.

Как сообщил экипаж, конечным пунктом назначения танкера является Китай, куда Mubaraz должен прибыть к 15 мая. Эксперты Bloomberg поясняют, что отключение транспондеров при пересечении Ормузского пролива – распространенная мера предосторожности для таких судов, чтобы избежать обнаружения.

Также уточняется, что в начале апреля через пролив прошёл другой СПГ-танкер, однако он шел без груза. Несколько судов с катарским СПГ подходили к проливу, но не решались его пересечь. До начала конфликта через Ормузский пролив ежедневно проходили в среднем три танкера с СПГ, а на этот маршрут приходилось 20% мировых поставок сжиженного газа.

В период с 4 по 5 апреля через Ормузский пролив прошло 22 судна.