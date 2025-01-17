Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.14 комментариев
Россия и Иран заключили договор о стратегическом партнерстве
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя государствами, охватывающий различные сферы сотрудничества.
Церемония подписания состоялась в Кремле после переговоров, передает ТАСС. Документ предусматривает вывод отношений между Москвой и Тегераном на новый уровень стратегического партнерства.
Договор закрепляет правовые рамки для долгосрочного сотрудничества и охватывает широкий спектр областей, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы, транспорт и промышленность. В тексте также предусмотрено взаимодействие в сфере сельского хозяйства, культуры, науки и технологий.
Напомним, в пятницу президент Ирана Масуд Пезешкиан прилетел в Россию для встречи с Владимиром Путиным.
Президент России Владимир Путин сообщал, что новый договор между Россией и Ираном будет способствовать укреплению сотрудничества двух стран во всех сферах, включая международную повестку, а президент Ирана заявил об укреплении партнерства с Россией в области безопасности.