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    17 января 2025, 14:29 • Новости дня

    Путин заявил о значении нового договора с Ираном

    Путин назвал новый договор с Ираном импульсом для сотрудничества России и Ирана

    Путин заявил о значении нового договора с Ираном
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Новый договор между Россией и Ираном будет способствовать укреплению сотрудничества двух стран во всех сферах, включая международную повестку, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

    Путин подчеркнул, что визит иранского лидера имеет особое значение, так как будет подписан большой базовый договор, который придаст импульс практическому сотрудничеству по всем направлениям, сообщает ТАСС.

    «Мне очень приятно, что эта работа завершена. Это важно, потому что это даст нам возможность придать дополнительный импульс практически по всем направлениям нашего сотрудничества», – добавил Путин.

    Россия и Иран давно работают над созданием этого документа. Путин выразил удовлетворение завершением данной работы, отметив, что это позволит укрепить двусторонние отношения и развить сотрудничество в разных сферах.

    Путин также подчеркнул важность российско-иранских консультаций по международной повестке, которые востребованы как в мире, так и на Ближнем Востоке. Он отметил, что такая координация помогает укреплять позиции обеих стран на международной арене.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан прилетел в Россию для встречи с Путиным, в ходе которой лидеры стран подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

    Президент Ирана в ходе визита в Москву возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, выразив уважение к павшим за Родину.

    Лидеры России и Ирана намерены провести совместную пресс-конференцию после переговоров в Кремле, где обсудят подписание важного договора о стратегическом партнерстве.

    16 января 2025, 20:57 • Новости дня
    Путин утвердил Год защитника Отечества в 2025 году
    Путин утвердил Год защитника Отечества в 2025 году
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин своим указом утвердил проведение Года защитника Отечества в 2025 году.

    На портале нормативных правовых актов опубликован указ Путина, утвердивший проведение в этом году Года защитника Отечества, передает ТАСС. В указе говорится: «Постановляю провести в 2025 году в Российской Федерации Год защитника Отечества».

    Указом предписано администрации президента сформировать оргкомитет и дирекцию, ответственные за организацию мероприятий тематического года.

    Напомним, Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества в декабре на заседании Государственного совета. Прошлой год в России был объявлен Годом семьи с целью популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.

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    14 января 2025, 19:18 • Новости дня
    Путин провел совещание по развитию Крыма и Севастополя

    Путин обсудил социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин провел совещание по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя. На совещании обсуждалась реализация госпрограммы развития регионов, для которой в федеральном бюджете предусмотрено свыше 316 млрд рублей.

    На встрече также обсуждались достижения, которых регионы достигли после воссоединения с Россией. Основное внимание уделено улучшению качества жизни и развитию важнейших отраслей экономики и социальной сферы, передает пресс-служба Кремля.

    «За время, прошедшее с исторического момента воссоединения с Россией, Крым и Севастополь добились действительно впечатляющих успехов по многим направлениям. И прежде всего это касается качества жизни, развития социальной сферы, базовых отраслей экономики», – сказал Путин.

    По его словам, на реализацию государственной программы развития Крыма и Севастополя в период с 2025 по 2027 год предусмотрено более 316 млрд рублей. Эти средства направят на завершение строительства более 230 объектов и реализацию 32 мероприятий в течение трех лет.

    Путин отметил важность дальнейшего развития регионов и подчеркнул, что такие проекты способствуют укреплению социальной и экономической стабильности в Крыму и Севастополе. Он также подчеркнул, что несмотря на уже достигнутые успехи, нужно продолжать работу над улучшением условий жизни местных жителей.

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    16 января 2025, 12:30 • Видео
    Подарок Трампа для России и Китая

    Планы Дональда Трампа на Гренландию уже сейчас стали «абсолютным подарком» для России и Китая, считают в Британии. Судя по всему, без пяти минут президент США серьезно настроен добиться контроля над островом. И это действительно выгодно России. Британцы даже не представляют, насколько выгодно.

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    15 января 2025, 17:59 • Новости дня
    Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» семи городам
    Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» семи городам
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» семи городам, среди которых Курган и Миасс.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» семи городам страны. С инициативой присвоения звания выступила «Единая Россия», сообщается в Telegram-канале партии.

    Предложение на заседании организационного комитета «Победа» представил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

    Звание получили Курган, Верхняя Пышма в Свердловской области, Ишимбай в Башкортостане, Миасс в Челябинской области, Зеленодольск в Татарстане, Ленинск-Кузнецкий в Кемеровской области и Салехард в Ямало-Ненецком автономном округе.

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    16 января 2025, 18:36 • Новости дня
    Путин поручил разработать семейный инструмент сбережений с налоговым вычетом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поручил создать семейный инструмент сбережений с налоговым вычетом на доходы физлиц до 1 млн рублей в год, реализация которого должна завершиться к 15 июля 2025 года.

    Этот инструмент направлен на стимулирование граждан к личным инвестициям с возможностью получения вычета по налогу на доходы физических лиц, сообщает сайт Кремля.

    Параметры использования нового финансового инструмента будут определены к 15 июля 2025 года. Гражданам будет предоставлен налоговый вычет в размере до 1 млн рублей в год на средства, инвестированные в сбережения. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

    Напомним, Путин утвердил перечень поручений, среди которых предусматриваются меры для стимулирования размещения акций на внутреннем рынке и налоговые льготы для физических лиц.

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    15 января 2025, 15:19 • Новости дня
    Путин сообщил о присвоении звания «Город трудовой доблести» еще восьми городам

    Путин сообщил о планах присвоить звание «Город трудовой доблести» еще восьми городам

    Путин сообщил о присвоении звания «Город трудовой доблести» еще восьми городам
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин сообщил на заседании оргкомитета «Победа», что звание «Город трудовой доблести» будет присвоено еще восьми городам России, в том числе Кургану и Салехарду.

    По информации ТАСС, в список претендентов вошли Курган, Верхняя Пышма, Ишимбай, Ковров, Миасс, Зеленодольск, Ленинск-Кузнецкий и Салехард.

    Президент подчеркнул, что в этих городах продолжают успешно функционировать предприятия, связанные с оборонно-промышленным комплексом. «Сегодня рассмотрим еще несколько заявок на получение этого высокого статуса», – отметил Путин в ходе заседания.

    Звание «Город трудовой доблести» вручается населенным пунктам за значительные достижения в обеспечении Победы в Великой Отечественной войне и послевоенный период благодаря самоотверженной работе жителей. Присвоение этого звания является продолжением курса на признание вклада городов в развитие промышленности и экономики страны.

    В 2023 году президент России Владимир Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» десяти населенным пунктам, включая Владимир, Воткинск (Удмуртия), Находку (Приморский край), Новомосковск (Тульская область), Подольск (Московская область), Прокопьевск (Кемеровская область), Рязань, Рубцовск (Алтайский край), Улан-Удэ и Ханты-Мансийск.

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    15 января 2025, 14:59 • Новости дня
    Путин подписал указ о разовой выплате 80 тыс. рублей ветеранам Великой Отечественной войны
    Путин подписал указ о разовой выплате 80 тыс. рублей ветеранам Великой Отечественной войны
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ветераны Великой Отечественной войны получат разовую выплату в размере 80 тыс. рублей, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    Кроме того, Путин выразил поддержку предложению Минобороны присвоить ветеранам Великой Отечественной войны звания почетных граждан, отметив, что каждый фронтовик достоин этого статуса.

    На заседании российского оргкомитета «Победа» Путин отметил, что многие фронтовики уже имеют этот статус, но подчеркнул, что «его достоин каждый ветеран, который сражался с оружием в руках», сообщает РИА «Новости».

    Предложение было озвучено в рамках обсуждения вопросов, связанных с празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Путин добавил, что эта мера станет дополнительным знаком уважения и признания подвига людей, внесших вклад в победу над нацистской Германией.

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    16 января 2025, 10:33 • Новости дня
    КСИР Ирана после соглашения по Газе призвал готовиться к новой войне

    КСИР Ирана заявил о возможном срыве Израилем сделки с ХАМАС и призвал готовиться к войне

    Tекст: Вера Басилая

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана выразил опасения о нарушении Израилем соглашения с ХАМАС, подчеркивая необходимость поддержания боеготовности.

    Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) предупредил о возможном срыве Израилем соглашения с радикальным палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, передает ТАСС.

    В заявлении пресс-службы КСИР восхваляется храбрость движений «Хезболла» в Ливане и «Ансар Алла» в Йемене, а также группировок сопротивления в Ираке, и напоминается о важности поддерживать боеготовность для противостояния «новым войнам и преступлениям» .

    КСИР считает, что Израиль может нарушить достигнутое соглашение, что может привести к новым конфликтам и эскалации напряженности в регионе. Иранские военные подчеркивают необходимость быть готовыми к потенциальным угрозам и преступлениям, которые могут возникнуть в результате такого развития событий.

    Пресс-служба КСИР также заявила о том, что окончание войны и прекращение огня заставят главу израильского правительства Биньямина Нетаньяху готовиться к волне критики и внутренним проблемам в израильском обществе. По мнению КСИР, это может привести к протестам и внутреннему расколу.

    Ранее глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани объявил, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое начнет действовать 19 января и будет длиться 42 дня.

    Президент США Джо Байден сообщил о трех фазах перемирия в Газе.

    Представители группировки ХАМАС подтвердили соглашение о прекращении огня в Газе, назвав его поворотным моментом в конфликте.

    Министерство иностранных дел Турции заявило о необходимости незамедлительного начала мирных переговоров для создания независимого палестинского государства в границах 1967 года.

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    15 января 2025, 10:33 • Новости дня
    Hill: США могут предложить России совместный полет на Марс ради мира на Украине
    Hill: США могут предложить России совместный полет на Марс ради мира на Украине
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    США могут предложить России возобновление космического сотрудничества, включая участие в программе «Артемида», целью которой является полет на Марс и возвращение на Луну, в обмен на мирное урегулирование конфликта на Украине, сообщило издание Hill.

    Издание пишет, что избранный президент США Дональд Трамп мог бы «подсластить сделку» по Украине, предложив президенту России Владимиру Путину активно сотрудничать в космической отрасли. В обмен на это Россия могла бы поспособствовать быстрому разрешению конфликта на Украине, предполагают авторы статьи, передает сообщает РИА «Новости».

    В статье подчеркивается, что Россия может стать участником программы «Артемида», целью которой является полет на Марс и возвращение на Луну. Также Россия получит доступ к технологиям и поставщикам, включая SpaceX.

    Издание пишет, что такое предложение может быть привлекательным для российского президента Владимира Путина.

    В ноябре прошлого года историк космонавтики Александр Железняков заявлял, что при Дональде Трампе сотрудничество России и США в космосе оставалось на низком уровне. Однако в прошлом стороны планировали совместную миссию на Венеру, а российские приборы устанавливались на американских станциях.

    В мае текущего года глава Роскосмоса Юрий Борисов отметил, что сотрудничество с США фактически ограничивается Международной космической станцией.

    Ранее было подписано третье дополнение к соглашению Роскосмоса и НАСА о перекрестных полетах к МКС, которое касается трех полетов в 2025–2026 годах.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие еще вопросы могут обсудить Путин и Трамп.

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    16 января 2025, 21:52 • Новости дня
    Кремль назвал темы переговоров Путина и президента Ирана

    Кремль: Путин и президент Ирана Пезешкиан обсудят ситуацию в Сирии и палестино-израильский конфликт

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан проведут переговоры, на которых обсудят ключевые вопросы глобальной и региональной повестки дня, включая ситуацию в Сирии и палестино-израильский конфликт, сообщила пресс-служба президента РФ в преддверии встречи.

    В повестке дня переговоров указаны такие темы, как ситуация на Ближнем Востоке, включая Сирию и зону палестино-израильского конфликта, ситуация в Закавказье, а также вопросы, касающиеся иранской ядерной программы, передает ТАСС. Будут затронуты ключевые вопросы глобальной и региональной повестки дня.

    Напомним, Россия и Иран планируют подписать договор о стратегическом партнерстве, который предусматривает обширное сотрудничество в различных сферах. В Кремле 17 января состоятся переговоры президента Владимира Путина и главы Ирана Масуда Пезешкиана о стратегическом партнерстве.

    Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что договор охватывает экономику, технологии и гуманитарные связи, а также укрепляет сотрудничество в области обороны и безопасности. В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что договор не направлен против интересов других стран, а будет способствовать укреплению дружественных отношений между государствами.

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    16 января 2025, 15:48 • Новости дня
    Путин начал переговоры с главой ЦАР в Кремле
    Путин начал переговоры с главой ЦАР в Кремле
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин начал переговоры с главой Центральноафриканской Республики Фостеном-Арканжем Туадера.

    «В Кремле начались переговоры Владимира Путина с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном Арканжем Туадера», – сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Открывая встречу, Путин отметил важность укрепления взаимодействия в области безопасности, подчеркнув, что Россия намерена продолжать действовать в этом направлении, как и ранее, передает ТАСС.

    «Хотел бы отметить наше сотрудничество в сфере обеспечения безопасности. Мы намерены действовать так же в этом направлении, как и до сих пор. Обсудим с вами в таком широком составе эти перспективы и потом в ходе нашей встречи с глазу на глаз», – сказал президент России.

    Накануне президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера прибыл в Москву с официальным визитом, где его встретили замглавы МИД Михаил Богданов и посол ЦАР Леон Додону-Пунагаза.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что президент России Владимир Путин и Туадера встретятся в Кремле для переговоров, которые будут проходить в два этапа.

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    16 января 2025, 19:44 • Новости дня
    Ушаков: Москва готова к сигналам Вашингтона по переговорам Путина и Трампа
    Ушаков: Москва готова к сигналам Вашингтона по переговорам Путина и Трампа
    @ Susan Walsh/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва выразила готовность выслушать предложения Вашингтона о возможной встрече президента России Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом.

    Россия готова выслушать предложения из Вашингтона о возможных контактах между Путиным и Трампом и конструктивно на них ответить, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что российская сторона понимает всю ситуацию и ожидает, что рано или поздно сигналы из Вашингтона поступят. «Мы готовы к ним, мы готовы выслушать соответствующие предложения и конструктивно на них ответить», – сказал Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видеозапись с комментариями Ушакова была опубликована в Telegram-канале журналиста.

    Ранее Рябков допустил телефонные контакты между Москвой и Вашингтоном после инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа. Сам Трамп сообщил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что предметной подготовки к переговорам президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа пока не ведется.

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    16 января 2025, 06:09 • Новости дня
    В Госдуме призвали советников Трампа «не изобретать велосипед» по Украине

    Депутат Шеремет предложил советникам Трампа изучить мирные предложения Путина по Украине

    Tекст: Максим Попов

    Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал советников Трампа поддержать мирные инициативы Владимира Путина для урегулирования конфликта на Украине, отказавшись от собственных разработок.

    Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что советникам избранного президента США Дональда Трампа не следует изобретать велосипед для прекращения конфликта на Украине, передает РИА «Новости». Вместо этого, по мнению Шеремета, они должны изучить и принять предложения, изложенные президентом Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что достаточные условия для мира уже обозначены российским лидером.

    Шеремет также отметил, что Трампу предстоит исправить ошибки своего предшественника Джо Байдена, которые, по его словам, угрожают ядерной безопасности. Он подчеркнул необходимость личной встречи и диалога между Россией и США для снижения напряженности, которую, как считает депутат, искусственно создала администрация Байдена.

    Напомним, накануне Reuters сообщило о поддержке большинством советников Трампа идеи создания демилитаризованной зоны на Украине, патрулируемой европейскими военными. Также было предложено заморозить текущую линию фронта.

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    14 января 2025, 19:24 • Новости дня
    Путин призвал к активным мерам по ликвидации аварии танкеров

    Путин призвал правительство и регионы к активным мерам по ликвидации аварии танкеров

    Путин призвал к активным мерам по ликвидации аварии танкеров
    @ Елена Задворная/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам активно сотрудничать в ликвидации последствий аварии танкеров в Керченском проливе.

    Путин обратился к правительству и региональным властям с просьбой активно содействовать в ликвидации последствий аварии танкеров в Керченском проливе, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    «В целом прошу правительство активно взаимодействовать здесь с регионами», – сказал Путин. Он также выразил благодарность волонтерам за их активное участие в работах по очистке берегов и ликвидации последствий аварии с первых дней после инцидента.

    Глава государства особо отметил важность сотрудничества всех служб и ведомств для выполнения полного комплекса мероприятий. Он подчеркнул, что это критически важно для сохранения экологического баланса и улучшения качества жизни в причерноморских регионах, включая Крым и Севастополь.

    Ранее вице-премьер Виталий Савельев объявил о создании постоянно действующего оперативного штаба для координации работ по ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе.

    Сообщалось, что в Краснодарском крае начат этап обвалования танкера «Волгонефть-239», севшего на мель у берегов Анапы, для предотвращения дальнейшего загрязнения моря, а специалисты завершили очистку акватории Черного моря в Севастополе и Анапе от мазута после крушения танкеров у Керченского пролива.

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    17 января 2025, 10:29 • Новости дня
    Президент Ирана прибыл в Москву для встречи с Путиным

    Президент Ирана прибыл в Россию для подписания стратегического договора

    Президент Ирана прибыл в Москву для встречи с Путиным
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан прилетел в Россию, где у него запланирована встреча с президентом Владимиром Путиным, в ходе которой лидеры стран подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

    Самолет Пезешкиана совершил посадку в столичном аэропорту Внуково-2. Встречать иранского лидера прибыли министр энергетики России Сергей Цивилев, замглавы МИД Андрей Руденко и глава департамента государственного протокола МИД Игорь Богдашев, передает РИА «Новости».

    По информации пресс-службы Кремля, у президента Ирана запланирована встреча с Владимиром Путиным. Ожидается, что во время встречи лидеры двух стран подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

    Этот документ призван заменить текущий договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, который был подписан в Москве в 2001 году. Новый договор будет охватывать более широкий спектр вопросов и направлен на укрепление сотрудничества между Россией и Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 17 января в Кремле состоится подписание важнейшего документа в истории российско-иранских отношений – Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам экспертов, от предыдущего соглашения он будет отличаться прежде всего военной составляющей, да и время его подписания не случайно предваряет инаугурацию Дональда Трампа.

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что Москва придает большое значение этому событию.

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    15 января 2025, 02:23 • Новости дня
    Иран сообщил, что договор с Россией не предполагает военный альянс

    Глава МИД Ирана Арагчи заявил, что договор о стратегическом партнерстве с Россией не предполагает военный альянс

    Иран сообщил, что договор с Россией не предполагает военный альянс
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Договор о стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном не предусматривает создание военного союза, сообщил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

    Арагчи пояснил, что соглашение охватывает все аспекты двустороннего сотрудничества, с акцентом на экономику и торговлю. «Соглашение включает в себя сотрудничество в области безопасности и обороны, но не преследует цели создания военного альянса», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на иранскую гостелерадиокомпанию.

    Он подчеркнул, что договор не направлен против третьих стран. Он также отметил, что соглашение не ограничивает стороны в подписании других международных договоров. «Это поистине комплексное, всеобъемлющее соглашение», – заявил дипломат, подчеркивая его важность для развития отношений между странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Иран планируют подписать договор о стратегическом партнерстве, который предусматривает обширное сотрудничество в различных сферах. В Кремле 17 января состоятся переговоры президента Владимира Путина и главы Ирана Масуда Пезешкиана о стратегическом партнерстве. Договор о стратегическом партнерстве с Ираном, как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, имеет конструктивный характер и не направлен против других стран.

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    Россия и Иран демонстрируют дипломатическое мужество

    17 января в Кремле состоится подписание важнейшего документа в истории российско-иранских отношений – Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам экспертов, от предыдущего соглашения он будет отличаться прежде всего военной составляющей, да и время его подписания не случайно предваряет инаугурацию Дональда Трампа. Подробности

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    «Врачи говорили, что у меня нет шансов выжить»

    «Не все могут вынести смерти людей, с которыми ты сегодня живешь вместе в одном окопе и ешь одной ложкой, а завтра видишь их убитыми. Это бьет по психическому состоянию. К счастью, я выдержал». Ветеран СВО Дмитрий Протопопов рассказал газете ВЗГЛЯД, как опыт спецоперации влияет на его жизнь сегодня. Подробности

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    В Баку приготовили изощренную месть бывшим лидерам Карабаха

    В пятницу, 17 января, в военном суде Баку начинается рассмотрение дела против восьми бывших руководителей Нагорного Карабаха. Азербайджанская юстиция рассматривает их вовсе не как политических лидеров отколовшегося когда-то от страны региона, а Армения де-факто и вовсе от них отреклась. И это не единственная причина, по которой данный суд станет уникальным в мировой юридической практике. Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Подарок Трампа для России и Китая

      Планы Дональда Трампа на Гренландию уже сейчас стали «абсолютным подарком» для России и Китая, считают в Британии. Судя по всему, без пяти минут президент США серьезно настроен добиться контроля над островом. И это действительно выгодно России. Британцы даже не представляют, насколько выгодно.

    • Зеленский завернул поганку в «план Трампа»

      Владимир Зеленский заявил о подготовке встречи с Дональдом Трампом и о том, что у них общая цель – «добиться мира на Украине». Но Зеленскому нужен только «справедливый» мир, то есть невозможный и неприемлемый для России. И он, кажется, нашел способ перехитрить Трампа при помощи британцев и французов.

    • Киев раскрыл военные планы на 2025 год

      Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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