Путин заявил о значении нового договора с Ираном

Путин назвал новый договор с Ираном импульсом для сотрудничества России и Ирана

Tекст: Елизавета Шишкова

Путин подчеркнул, что визит иранского лидера имеет особое значение, так как будет подписан большой базовый договор, который придаст импульс практическому сотрудничеству по всем направлениям, сообщает ТАСС.

«Мне очень приятно, что эта работа завершена. Это важно, потому что это даст нам возможность придать дополнительный импульс практически по всем направлениям нашего сотрудничества», – добавил Путин.

Россия и Иран давно работают над созданием этого документа. Путин выразил удовлетворение завершением данной работы, отметив, что это позволит укрепить двусторонние отношения и развить сотрудничество в разных сферах.

Путин также подчеркнул важность российско-иранских консультаций по международной повестке, которые востребованы как в мире, так и на Ближнем Востоке. Он отметил, что такая координация помогает укреплять позиции обеих стран на международной арене.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прилетел в Россию для встречи с Путиным, в ходе которой лидеры стран подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Президент Ирана в ходе визита в Москву возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, выразив уважение к павшим за Родину.

Лидеры России и Ирана намерены провести совместную пресс-конференцию после переговоров в Кремле, где обсудят подписание важного договора о стратегическом партнерстве.