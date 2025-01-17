Президент Ирана прибыл в Москву для встречи с Путиным

Президент Ирана прибыл в Россию для подписания стратегического договора

Tекст: Александра Юдина

Самолет Пезешкиана совершил посадку в столичном аэропорту Внуково-2. Встречать иранского лидера прибыли министр энергетики России Сергей Цивилев, замглавы МИД Андрей Руденко и глава департамента государственного протокола МИД Игорь Богдашев, передает РИА «Новости».

По информации пресс-службы Кремля, у президента Ирана запланирована встреча с Владимиром Путиным. Ожидается, что во время встречи лидеры двух стран подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Этот документ призван заменить текущий договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, который был подписан в Москве в 2001 году. Новый договор будет охватывать более широкий спектр вопросов и направлен на укрепление сотрудничества между Россией и Ираном.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 17 января в Кремле состоится подписание важнейшего документа в истории российско-иранских отношений – Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам экспертов, от предыдущего соглашения он будет отличаться прежде всего военной составляющей, да и время его подписания не случайно предваряет инаугурацию Дональда Трампа.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что Москва придает большое значение этому событию.