Стало известно о встрече Путина и Пезешкиана в Кремле

Местом для переговоров Путина с президентом Ирана выбрали Кремль

Tекст: Дмитрий Зубарев

Переговоры между президентами России Владимиром Путиным и Ирана Масудом Пезешкианом пройдут 17 января в Кремле, как сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил место проведения встречи. Он отметил, что Москва придает большое значение этому событию.

Одним из ключевых моментов встречи станет подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Песков подчеркнул, что это важная составляющая визита президента Пезешкиана. Хотя детали документа пока не раскрываются, пресс-секретарь указал на его значимость для двусторонних отношений.

Песков также добавил, что после переговоров лидеры стран выступят с заявлениями для СМИ. На вопрос о сходстве нового договора с уже существующим соглашением между Россией и КНДР Песков отметил, что не следует забегать с анонсами вперед.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Иран планируют подписать договор о стратегическом партнерстве, который будет включать в себя обширное сотрудничество в различных сферах. Готовящийся договор с Ираном назвали всеобъемлющим, что подчеркивает его важность и масштабность для обеих стран.