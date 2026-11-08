Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.0 комментариев
На стройке в Москве нашли второй за два дня снаряд времен войны
На северо-западе Москвы обнаружили второй за два дня боеприпас времен войны
Второй за два дня боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружили при проведении земляных работ на строительной площадке на северо-западе Москвы.
«Утром в воскресенье на Новохорошевском проезде, 15, при проведении земляных работ обнаружен второй снаряд времен войны», – рассказал представитель экстренных служб столицы, передает РИА «Новости».
По его словам, на место обнаружения опасной находки прибыли специалисты соответствующих служб.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Москве на строительной площадке в Новохорошевском проезде рабочие обнаружили 82-миллиметровую минометную мину времен Великой Отечественной войны.
Пиротехники обезвредили 28 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны в подмосковной Коломне.
Снаряд времен Великой Отечественной войны вывезли на утилизацию с территории военного училища на юго-востоке Москвы.