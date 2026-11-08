Жители Киева перекрыли дорогу из-за отсутствия света и тепла

Tекст: Ольга Иванова

Жители жилого комплекса «Новый Автограф» в Киеве в знак протеста перекрыли автомобильную дорогу, поскольку в их домах уже третьи сутки нет электричества и отопления, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

Горожане жалуются на несоблюдение графиков отключения энергии. По информации издания, некоторые киевляне остаются без света до пяти суток подряд.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил об ухудшении ситуации с электроснабжением Киева и снижении давления в системе водоснабжения из-за повреждения энергетического объекта в Житомире.

Энергетическая компания «Укрэнерго» ввела аварийные отключения электроэнергии в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях.

Украинский энергетический эксперт Станислав Игнатьев призвал жителей Киева готовиться к «водным блэкаутам» из-за длительных отключений электроснабжения.