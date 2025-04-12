Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.13 комментариев
В военном училище в Москве нашли снаряд времен войны
На территории Московского высшего общевойскового училища обнаружили снаряд
На территории Московского высшего общевойскового командного училища на улице Головачева обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны.
На территории Московского высшего общевойскового командного училища обнаружили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщает ТАСС. Найденный снаряд был обнаружен на улице Головачева, где располагается училище.
На месте происшествия работают специалисты-взрывотехники, которые оцепили место обнаружения снаряда и проводят необходимые меры по его обезвреживанию. О дальнейших действиях и необходимости эвакуации жителей прилегающих районов пока не сообщается.
Ранее минометный снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили на территории рынка «Садовод» на юго-востоке Москвы. Также сообщалось, что артиллерийский снаряд был найден в подвале жилого дома на улице Адмирала Макарова в столице.