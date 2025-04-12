В военном училище в Москве нашли снаряд времен войны

«Атомфлот» пообещал подарить проспавшему ледокол «Арктика» рыбаку фотоальбом

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале госпредприятия указано, что рыбаку, который в своей палатке на Енисее проспал прохождение атомного ледокола «Арктика», решено вручить фотоальбом.

Сотрудники «Атомфлота» отметили, что это сделано для того, чтобы он мог увидеть, кого именно пропустил во время сна.

«У рыбаков на Енисее есть примета, что клев лучше там, где канал проложен атомным ледоколом», – сказали в «Атомфлоте».

Многие в комментариях поддержали инициативу компании, отметив, что такой подарок станет хорошим напоминанием о необычном происшествии.

Инцидент, который стал известен благодаря видео, распространившемуся в социальной сети «ВКонтакте», вызвал большой интерес у пользователей. На видео, которое стало вирусным, вероятный приятель рыбака делится, что тот не заметил проход ледокола, хотя он двигался всего в нескольких метрах от палатки.