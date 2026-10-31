Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.2 комментария
В ООН предупредили о проблеме опустынивания в ряде регионов России
Засуха угрожает отдельным районам Сибири, Забайкалья, Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областей и Алтая, заявила исполнительный секретарь Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием Ясмин Фуад.
Проблема опустынивания особенно актуальна для засушливых регионов юга России, включая отдельные районы южной Сибири и Забайкалья, передает РИА «Новости». Фуад отметила, что деградация земель затрагивает сельскохозяйственные угодья, луга и леса в разных частях страны.
«Калмыкия, отдельные районы Астраханской и Волгоградской областей сталкиваются с проблемами, связанными с засухой, ветровой эрозией и сокращением растительного покрова. Засуха также угрожает важным сельскохозяйственным районам юга Западной Сибири и Алтая», – добавила она.
Продолжительные засушливые условия могут повысить риск лесных пожаров, нанести ущерб экосистемам и снизить продуктивность сельского хозяйства. В связи с этим важны профилактика, подготовка к засухам и устойчивое управление земельными и водными ресурсами.
Фуад подчеркнула, что Россия обладает значительным опытом в решении этих проблем, а ее научные учреждения накопили экспертизу в области защиты почв, агроэкологии и защитного лесоразведения. В ООН приветствуют разработку в России комплексного национального плана по борьбе с опустыниванием.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил о повышении вероятности засух в южных регионах России из-за изменения климата.
Глава РАН заявил о рекордных темпах потепления климата России.
Глава Росгидромета Игорь Шумаков спрогнозировал значительное потепление климата на всей территории России в ближайшие десять лет.