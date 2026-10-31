В ООН предупредили о проблеме опустынивания в ряде регионов России

Tекст: Катерина Туманова

Проблема опустынивания особенно актуальна для засушливых регионов юга России, включая отдельные районы южной Сибири и Забайкалья, передает РИА «Новости». Фуад отметила, что деградация земель затрагивает сельскохозяйственные угодья, луга и леса в разных частях страны.

«Калмыкия, отдельные районы Астраханской и Волгоградской областей сталкиваются с проблемами, связанными с засухой, ветровой эрозией и сокращением растительного покрова. Засуха также угрожает важным сельскохозяйственным районам юга Западной Сибири и Алтая», – добавила она.

Продолжительные засушливые условия могут повысить риск лесных пожаров, нанести ущерб экосистемам и снизить продуктивность сельского хозяйства. В связи с этим важны профилактика, подготовка к засухам и устойчивое управление земельными и водными ресурсами.

Фуад подчеркнула, что Россия обладает значительным опытом в решении этих проблем, а ее научные учреждения накопили экспертизу в области защиты почв, агроэкологии и защитного лесоразведения. В ООН приветствуют разработку в России комплексного национального плана по борьбе с опустыниванием.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил о повышении вероятности засух в южных регионах России из-за изменения климата.

Глава РАН заявил о рекордных темпах потепления климата России.

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