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Патрушев предупредил о засухах в России и новых землях для посевов
Патрушев допустил расширение земледелия на севере и рост засух на юге России
Вице-премьер Дмитрий Патрушев на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге заявил, что изменение климата в ближайшие десятилетия расширит возможности для растениеводства на севере и востоке страны, но повысит вероятность засух в южных регионах.
На лекции в рамках просветительского марафона «Знание. Первые» Патрушев отметил, что исследования подтверждают смещение границ климатических зон в ближайшие десятилетия, а последствия этого для различных частей мира окажутся неодинаковыми, сообщает РИА «Новости».
Вице-премьер указал, что для России с ее обширной географией картина выглядит даже сложнее. На севере и востоке рост температуры расширяет возможности для растениеводства, тогда как в южных регионах потепление и дефицит влаги повышают вероятность засухи.
Патрушев добавил, что Россия работает над нивелированием этих рисков. Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Патрушев сообщил о росте экспортной выручки АПК.
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