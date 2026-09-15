Патрушев предупредил о засухах в России и новых землях для посевов

Патрушев допустил расширение земледелия на севере и рост засух на юге России

Tекст: Мария Иванова

На лекции в рамках просветительского марафона «Знание. Первые» Патрушев отметил, что исследования подтверждают смещение границ климатических зон в ближайшие десятилетия, а последствия этого для различных частей мира окажутся неодинаковыми, сообщает РИА «Новости».

Вице-премьер указал, что для России с ее обширной географией картина выглядит даже сложнее. На севере и востоке рост температуры расширяет возможности для растениеводства, тогда как в южных регионах потепление и дефицит влаги повышают вероятность засухи.

Патрушев добавил, что Россия работает над нивелированием этих рисков. Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Патрушев сообщил о росте экспортной выручки АПК.

Россия собрала в 2025 году третий по объему урожай зерновых в своей истории.