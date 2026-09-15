В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: «Почему это русские?» – следует единственный ответ: «Потому».0 комментариев
Бывший инженер Google DeepMind предупредил о скорой гибели от ИИ
Экс-сотрудник Google DeepMind Чугтай предупредил о скорой гибели от ИИ
Инженер-исследователь Билал Чугтай, ушедший из компании Google DeepMind, заявил, что у человечества, возможно, осталось мало времени на предотвращение гибели от искусственного интеллекта, передает Reuters.
Билал Чугтай объявил об уходе из исследовательского подразделения Google DeepMind и заявил, что искусственный интеллект способен убить всех людей, а времени на предотвращение такого исхода осталось крайне мало, пишет Reuters.
Накануне пара сотрудников компании Anthropic заявила, что через десять лет искусственный интеллект с вероятностью десять процентов может уничтожить человечество. На этом фоне в публичном пространстве появились призывы к введению регулирования отрасли.
Президент США Дональд Трамп допустил возможность ограничений для искусственного интеллекта, однако назвал связанные с ИИ риски преувеличенными.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший сотрудник Anthropic сравнил искусственный интеллект с пришельцами.
До этого Bloomberg предрек крах мировых правительств из-за развития ИИ.
Создатель нейросети Gemini призвал США контролировать развитие искусственного интеллекта в мире.