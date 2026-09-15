Tекст: Дмитрий Зубарев

Заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге отметил, что инициаторы санкционных ограничений несут основные потери, передает РИА «Новости».

По его словам, на Россию наложено беспрецедентное количество санкций, однако последствия ударили по самим западным странам.

«Но кто пострадал больше? На самом деле история показывает, что от санкций в первую очередь страдают те, кто их накладывает, потому что тем самым девальвируется собственная значимость и уверенность других стран в тех инструментах, которые предоставляются», – подчеркнул Орешкин.

В качестве примера чиновник привел снижение доли гособлигаций США, принадлежащих иностранным правительствам. После заморозки российских золотовалютных резервов другие государства стали опасаться за сохранность своих активов. Это ускорило процесс снижения иностранного владения американскими ценными бумагами.

Орешкин также обратил внимание на экономическую динамику: за последние три года рост экономики России составил 10,3%, что превышает общемировые показатели. В то же время промышленное производство в Германии устойчиво снижается с 2018 года. Кроме того, страны «Большой семерки» постепенно теряют позиции в мировой экономике, уступая место государствам БРИКС и Глобального Юга, которые выстраивают прямые торговые связи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Максим Орешкин предупредил об опасности хранения государственных резервов в валютах стран G7.

Замглавы администрации президента отметил состояние тряски и лихорадки западной экономики.

Политик заявил об увеличении российской экономики более чем на 10% за три года.