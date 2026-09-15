Орешкин: Численность населения Земли достигнет пика в 2046 году

Tекст: Мария Иванова

Каждый следующий прогноз ООН смещает дату пика на более ранний срок: в 2015 году организация предполагала, что пик не наступит в этом веке, затем называла 2085 и 2055 годы, однако расчеты администрации президента показывают, что произойдет это уже в 2046 году, сообщает РИА «Новости».

Орешкин продемонстрировал график, на котором показано, что Азия и Африка составляют основную часть мировых рождений, при этом Индия занимает largest место среди азиатских стран. По словам замглавы администрации, именно эти регионы определят демографическую карту мира через 50-70 лет.

Также Орешкин привел диаграмму изменения возрастного состава населения: если в 1950-е годы в мире преобладали дети и люди трудоспособного возраста, то после этого периода шаг за шагом растет доля старшего поколения. К концу века большая часть трудоспособного населения будет находиться в африканских странах, а нагрузка на работающих в Азии значительно возрастет.

Международный фестиваль молодежи проходил с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Орешкин спрогнозировал мир с молодыми африканцами и пожилыми азиатами.

Замглавы администрации также предсказал сокращение численности населения Земли после достижения пика. При этом он отметил, что к концу XXI века половина городов Китая будет не нужна.