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Орешкин: Численность населения Земли достигнет пика в 2046 году
Заместитель главы администрации президента Максим Орешкин заявил на Международном фестивале молодежи, что пик численности населения Земли наступит в 2046 году, а максимальная концентрация людей сосредоточится в странах Африки и Азии.
Каждый следующий прогноз ООН смещает дату пика на более ранний срок: в 2015 году организация предполагала, что пик не наступит в этом веке, затем называла 2085 и 2055 годы, однако расчеты администрации президента показывают, что произойдет это уже в 2046 году, сообщает РИА «Новости».
Орешкин продемонстрировал график, на котором показано, что Азия и Африка составляют основную часть мировых рождений, при этом Индия занимает largest место среди азиатских стран. По словам замглавы администрации, именно эти регионы определят демографическую карту мира через 50-70 лет.
Также Орешкин привел диаграмму изменения возрастного состава населения: если в 1950-е годы в мире преобладали дети и люди трудоспособного возраста, то после этого периода шаг за шагом растет доля старшего поколения. К концу века большая часть трудоспособного населения будет находиться в африканских странах, а нагрузка на работающих в Азии значительно возрастет.
Международный фестиваль молодежи проходил с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Орешкин спрогнозировал мир с молодыми африканцами и пожилыми азиатами.
Замглавы администрации также предсказал сокращение численности населения Земли после достижения пика. При этом он отметил, что к концу XXI века половина городов Китая будет не нужна.