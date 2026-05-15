Евродепутат спрогнозировал многолетнюю задержку вступления Украины в ЕС
Масштабные проблемы со взяточничеством способны на долгие годы заблокировать процесс интеграции Киева в Евросоюз, заявил депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
Интеграция киевских властей в европейские структуры рискует серьезно затянуться из-за внутренних проблем страны, передает РИА «Новости». Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер указал на серьезные препятствия для расширения объединения.
«Поскольку многие государства-члены на практике будут проявлять лишь ограниченный интерес к вступлению Украины, вопрос коррупции наверняка останется одним из ключевых на долгие годы», – отметил европейский политик.
По словам парламентария, Европа уже принимала государства с похожими трудностями, однако масштабы нарушений на Украине оказались беспрецедентными. Он добавил, что после присоединения к блоку ситуация в таких странах обычно улучшалась, но взяточничество все равно оставалось проблемой.
Картайзер резюмировал, что коррупция является многогранной сложностью. Для ее искоренения потребуются разнообразные методы и значительное количество времени.
Немецкое издание Berliner Zeitung указало на отсутствие результатов от западных финансовых вливаний из-за высокого уровня коррупции на Украине.
