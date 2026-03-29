Berliner Zeitung: Украина не оправдала ожидания кандидата в ЕС

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Berliner Zeitung, что миллиардные вливания не приводят к ожидаемым результатам в связи с застоем реформ и высоким уровнем коррупции на Украине. По данным независимых аналитических центров, Киев демонстрирует гораздо менее впечатляющий прогресс, чем заявляют европейские политики.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что Украина «реформируется быстрее любой другой страны-кандидата до нее». Однако эксперты Венского института международных экономических исследований в опубликованном в феврале анализе пришли к выводу, что украинское правительство в 2025 году не выполнило более 10 требований Евросоюза в рамках процесса сближения или реализовало их с опозданием.

Среди невыполненных условий оказались принятие закона об интеграции рынка электроэнергии, упрощение процедур выдачи разрешений для инвестиций в возобновляемую энергетику, а также ряд других важных изменений в сфере энергетики. Отмечается, что застой реформ наиболее заметен именно в энергетическом секторе, традиционно считающемся одним из самых коррумпированных.

Особая проблема – функционирование антикоррупционных институтов. Как сообщает издание, антикоррупционная прокуратура не получила права самостоятельно вести дела против депутатов – разрешение по-прежнему должен давать генпрокурор, назначаемый президентом. Кроме того, до сих пор действует правило автоматического закрытия дел по коррупции по истечении срока досудебного расследования, хотя Евросоюз требовал отменить данную практику еще в третьем квартале 2025 года.

В результате все чаще возникают вопросы, насколько оправдано продолжение субсидирования страны, охваченной коррупцией и демонстрирующей нежелание проводить реформы, в интересах европейских налогоплательщиков.

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила, что вступление Украины в ЕС к январю 2027 года невозможно.

Канцлер Германии Фридрих Мерц исключил вступление Киева в Евросоюз с 1 января 2027 года.