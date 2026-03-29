  Иран атаковал алюминиевые заводы на Ближнем Востоке
    Зеленский хочет воспользоваться ошибкой саудовцев
    Зеленский ответил Рубио на обвинения во лжи о переговорах
    Востоковед заявил о фактическом вступлении хуситов в конфликт на стороне Ирана
    Захарова нашла четыре слова для оскорбившей советских солдат депутата Рады
    Украинские дроны атаковали порт Усть-Луга в Ленобласти
    WP: Пентагон готовится к длительной наземной операции в Иране
    Израиль нанес серию ударов по Тегерану
    В Ливии призвали к международному расследованию атаки на российский газовоз
    Президент Польши выступил с гневной речью в адрес руководства ЕС
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Иран может стать для Америки хуже Вьетнама

    29 марта 1973 года США вывели свои войска из Вьетнама. После этого падение южной части разъединенной страны и победа коммунистического Севера были делом времени. Вьетнам стал самой психологически тяжелой войной для Штатов за весь ХХ век. Сможет ли Иран стать для них еще сложнее?

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян В Венесуэле не оказалось места для революционной романтики

    Трампу в Венесуэле нужно стабильное правление легитимно избранного президента, который изначально ориентируется на США – проще говоря, берет под козырек. Плюс доступ американских компаний к углеводородам, который, по сути, уже открыт.

    Андрей Медведев Андрей Медведев США перед Ираном оказались слабее, чем перед Вьетнамом

    Положение Ирана отличается от положения Северного Вьетнама, которому тогда помогал СССР, а Ирану сейчас не помогает даже его самый ближайший союзник Китай. И тем не менее Вашингтон оказался в ситуации, в которой американские политики хотели бы оказаться меньше всего.

    29 марта 2026, 11:46 • Новости дня

    Berliner Zeitung: Украина не оправдала ожидания кандидата в ЕС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украина не оправдывает ожиданий как кандидат на вступление в ЕС, несмотря на значительную финансовую поддержку со стороны Евросоюза, сообщили СМИ.

    Как пишет Berliner Zeitung, что миллиардные вливания не приводят к ожидаемым результатам в связи с застоем реформ и высоким уровнем коррупции на Украине. По данным независимых аналитических центров, Киев демонстрирует гораздо менее впечатляющий прогресс, чем заявляют европейские политики.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что Украина «реформируется быстрее любой другой страны-кандидата до нее». Однако эксперты Венского института международных экономических исследований в опубликованном в феврале анализе пришли к выводу, что украинское правительство в 2025 году не выполнило более 10 требований Евросоюза в рамках процесса сближения или реализовало их с опозданием.

    Среди невыполненных условий оказались принятие закона об интеграции рынка электроэнергии, упрощение процедур выдачи разрешений для инвестиций в возобновляемую энергетику, а также ряд других важных изменений в сфере энергетики. Отмечается, что застой реформ наиболее заметен именно в энергетическом секторе, традиционно считающемся одним из самых коррумпированных.

    Особая проблема – функционирование антикоррупционных институтов. Как сообщает издание, антикоррупционная прокуратура не получила права самостоятельно вести дела против депутатов – разрешение по-прежнему должен давать генпрокурор, назначаемый президентом. Кроме того, до сих пор действует правило автоматического закрытия дел по коррупции по истечении срока досудебного расследования, хотя Евросоюз требовал отменить данную практику еще в третьем квартале 2025 года.

    В результате все чаще возникают вопросы, насколько оправдано продолжение субсидирования страны, охваченной коррупцией и демонстрирующей нежелание проводить реформы, в интересах европейских налогоплательщиков.

    Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила, что вступление Украины в ЕС к январю 2027 года невозможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еврокомиссар Марта Кос ранее подтвердила невозможность присоединения Украины к объединению в рамках действующих правил.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц исключил вступление Киева в Евросоюз с 1 января 2027 года.

    28 марта 2026, 16:16 • Новости дня
    Депутат Рады оскорбила советских солдат и вызвала скандал на Украине

    @ NataliyaPipaOfficialPage

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Волна возмущения возникла на Украине после публикации депутатом Рады Натальей Пипой фото у музея с оскорбительным комментарием в адрес советских воинов.

    На Украине разгорелся скандал вокруг депутата Верховной рады Натальи Пипы. Это случилось после ее оскорбительных высказываний в адрес советских солдат, воевавших против нацистов, сообщает ТАСС.

    На своей странице в Facebook (признан экстремистским и запрещен в России), Пипа опубликовала фото у музея истории Украины во Второй мировой войне с подписью: «Подонки не имеют подвигов! Наконец-то эта мерзкая надпись снята». Речь идет о демонтированной недавно фразе «Их подвиги будут жить вечно».

    Публикация вызвала волну негативных комментариев и резкую критику со стороны коллег.

    Депутат Рады Максим Бужанский отметил, что слова Пипы, вероятно, отражают ее личную семейную историю, и призвал украинские власти публично осудить подобные высказывания, подчеркнув, что «не стоит глумиться над мертвыми».

    Попытка Пипы оправдаться новым постом с фотографией дедушки в советской форме не принесла результата – в комментариях к нему продолжают появляться возмущенные отзывы. Пипа заявляет, что ее слова были «вырваны из контекста».

    Напомним, что с 2015 года на Украине официально не используется термин «Великая Отечественная война», а с 2024 года не отмечается День Победы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине сняли с фасада Музея войны в Киеве надпись на русском языке, посвященную памяти советских солдат.

    Позже гражданин Украины Ярослав Войцеховский получил заочный приговор с реальным сроком в Москве за действия против памятника времен Великой Отечественной войны в Одессе.

    А официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев вновь оккупирован, но день освобождения Украины от «нацистских временщиков» приближается.


    28 марта 2026, 19:27 • Новости дня
    Зеленский ответил Рубио на обвинения во лжи о переговорах
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский прокомментировал высказывания помощника президента США по национальной безопасности Марко Рубио, который обвинил его во лжи относительно переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

    Зеленский заметил: «Все сигналы, которые были на протяжении всего переговорного процесса, говорят, <…> что мы сможем получить гарантии безопасности от США не до прекращения огня, не до конца конфликта, а после того, как наши войска покинут Донбасс», передает ТАСС.

    По словам Зеленского, Киев надеялся получить гарантии безопасности до окончания конфликта, однако американская сторона отказала. Он добавил, что предупреждал – такой подход не будет эффективным.

    Зеленский также заявил, что никогда не говорил, будто США оказывают давление на Киев ради достижения мира на Украине, и подчеркнул, что не лгал по этому поводу. По его словам, украинская сторона и без давления со стороны США хорошо понимает ситуацию.

    Ранее Марко Рубио назвал ложью заявления Владимира Зеленского о том, что Киев получит гарантии безопасности лишь при условии вывода ВСУ из Донбасса.

    До этого Рубио указал на необходимость уступок Киева для завершения конфликта на Украине.


    28 марта 2026, 13:10 • Видео
    Назван ущерб США от войны с Ираном

    В США назван приблизительный ущерб от иранских атак, но главные потери Вашингтон с Пентагоном несут не в деньгах и не в военной технике. Самый чувствительный ущерб – политический, что делает дальнейшее поведение Дональда Трампа крайне опасным.

    28 марта 2026, 18:39 • Новости дня
    Захарова нашла четыре слова для оскорбившей советских солдат депутата Рады
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова резко прокомментировала заявление депутата Верховной рады Натальи Пипы, назвавшей советских солдат «подонками» и поддержавшей демонтаж мемориала.

    Официальный представитель МИДа России Мария Захарова прокомментировала высказывание депутата Верховной рады Натальи Пипы о советских солдатах, передают «Известия».

    «Пипе слова не давали. Извините», – заявила дипломат, реагируя на прозвучавшие из Киева оскорбления в адрес бойцов, воевавших против нацистов во Второй мировой войне.

    Ранее Пипа опубликовала в соцсетях фотографию у музея истории Украины во Второй мировой войне, с которого ранее демонтировали надпись «Их подвиги будут жить вечно». Под снимком она написала, что «подонки не имеют подвигов» и выразила удовлетворение тем, что «эта мерзкая надпись снята».

    После того как Пипа назвала советских солдат «подонками» на Украине вспыхнул скандал. За сутки под ее постом собралось множество негативных комментариев.

    28 марта 2026, 18:27 • Новости дня
    Глава Rheinmetall высмеял производство БПЛА домохозяйками на Украине

    @ Sven Simon/Malte Ossowski/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Руководитель Rheinmetall Армин Паппергер пренебрежительно высказался о производстве беспилотников на Украине, отметив их кустарный характер и отсутствие инноваций.

    Армин Паппергер, глава концерна Rheinmetall, в интервью журналистам американского журнала Atlantic, подготовившим материал о развитии тяжелой военной техники в эпоху массового применения дронов, высмеял способ производства беспилотников на Украине, передает РИА «Новости».

    «Это украинские домохозяйки. У них на кухнях 3D-принтеры, они печатают детали для дронов. Это не инновации», – заявил Паппергер.

    Такое заявление прозвучало в ответ на вопрос о деятельности украинских производителей БПЛА Fire Point и Skyfall.

    Паппергер также сравнил украинские дроны с деталями конструктора Lego и выразил скепсис в отношении перспектив подобных БПЛА изменить рынок вооружений и бронетехники. Глава Rheinmetall подчеркнул, что у украинцев нет какого-то технологического прорыва, а их разработки не сопоставимы с технологиями таких компаний, как Lockheed Martin, General Dynamics или сам Rheinmetall.

    Atlantic отмечает, что немецкий концерн не перенимает опыт использования дронов в качестве основного оружия, а также не занимается активной разработкой антидроновых сетей и других методов механической защиты техники от БПЛА. На заводе Rheinmetall на вопросы о таких разработках отвечают отрицательно.

    Концерн Rheinmetall занимает одну из лидирующих позиций среди производителей военной техники в Европе. Доходы компании выросли благодаря поставкам вооружений Украине, включая танки, БМП, БТР, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы, произведенные на предприятиях концерна.

    Ранее сообщалось, что  оборонный концерн Rheinmetall собирается организовать масштабную сборку боевых морских беспилотников на верфи Blohm+Voss в Гамбурге.

    Также Rheinmetall планирует отправить Киеву новейшие мобильные системы противодействия дронам Skyranger.

    28 марта 2026, 15:11 • Новости дня
    Подоляк признал провал планов возвращения границ Украины 1991 года

    @ president.gov.ua

    Tекст: Вера Басилая

    Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что ВСУ не смогут вернуть контроль над территориями в границах Украины 1991 года.

    Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что украинская армия не сможет вернуть контроль над территориями в границах 1991 года, передает РИА «Новости».

    «Цена... слишком высока», – заявил он в интервью украинским СМИ.

    Подоляк подчеркнул, что попытки вернуть контроль над всеми территориями требуют чрезмерных потерь и ресурсов.

    Ранее опрос показал, что украинское общество поддерживает вывод ВСУ из Донбасса.

    До этого Владимир Зеленский в интервью Fox News заявил о невозможности вернуть границы 1991 года из-за недостатка вооруженных сил.

    28 марта 2026, 13:45 • Новости дня
    Черноморский флот уничтожил БЭК и подводный аппарат ВСУ
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Силами Черноморского флота за последние сутки уничтожены безэкипажный катер и автономный подводный аппарат ВСУ, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск В России нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того удары наносились по местам сборки и запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.

    Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиабомб, четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 385 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 128 748 беспилотников, 652 ЗРК, 28 544 танка и другие бронемашины, 1 694 боевые машины РСЗО, 34 134 орудия полевой артиллерии и миномета, 58 тыс. единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, ВС России за неделю нанесли шесть ударов по военным объектам на Украине.

    В четверг ВС России поразили цех производства дистанционно управляемых катеров ВСУ.

    В ночь на вторник ВС России ударили по производству ракет и комплектующих на Украине.

    28 марта 2026, 14:03 • Новости дня
    Киев пожаловался в Springer Nature на «неправильную карту» Украины

    @ Filip Radwanski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Украинские власти обратились в швейцарское научное издательство Springer Nature с требованием изменить отображение Крыма, Донецка и Луганска на сайте издательства, посчитав деление некорректным.

    Министерство образования и науки Украины направило в швейцарское издательство Springer Nature официальную жалобу из-за территориального деления Украины на сайте компании и публикаций российских ученых, следует из документов, оказавшихся в распоряжении РИА «Новости

    Ведомство выразило претензии к продолжению размещения российских научных журналов через аффилированную компанию Pleiades Publishing.

    В жалобе отмечено, что при выборе страны происхождения автора публикации Украина на сайте Springer Nature разделена на четыре позиции: «Украина (Крым)», «Украина (Донецк)», «Украина (Луганск)» и «Украина (другие регионы)». В министерстве такое деление назвали «юридически некорректными» и заявили, что оно противоречит нормам мирового права. Руководство издательства просят «включить» в состав Украины вышедшие из нее регионы и отказаться от существующей схемы.

    Кроме того, украинское ведомство потребовало немедленно прекратить распространение научных работ российских учреждений, находящихся под международными санкциями. В документе упоминаются Институт космических исследований Российской академии наук и Физический институт имени Лебедева.

    Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, прошедшего после госпереворота на Украине. Тогда 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе проголосовали за вхождение в состав России, тогда как Киев до сих пор считает полуостров временно оккупированной территорией, а страны Запада поддерживают позицию украинских властей.

    Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли с 23 по 27 сентября 2022 года. По итогам подсчета 100% бюллетеней за присоединение к России высказались 99,23% проголосовавших в ДНР, 98,42% в ЛНР, 87,05% в Херсонской и 93,11% в Запорожской области.

    Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам голосований и подписал договоры о принятии новых регионов в состав страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Украины потребовал от ФИФА извинений за показ карты страны без Крыма.

    На Украине решили перепечатать школьный учебник с картой страны без Крыма.

    В 2023 году Европарламент в соцсетях опубликовал карту с Крымом в составе России и затем удалил эту публикацию.

    28 марта 2026, 17:11 • Новости дня
    Зеленский сообщил о повреждениях в Одессе после ударов России
    @ President of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский сообщил о многочисленных повреждениях в Одессе в результате ночных массированных ударов российской армии с применением более 60 дронов.

    О повреждениях в Одессе после российских ударов сообщил Владимир Зеленский, передает РИА «Новости». Он написал об этом в своем Telegram-канале.

    По словам главы киевского режима, в ночь на субботу Вооруженные силы России нанесли массированный удар по Одессе, при котором, по его словам, было использовано более 60 беспилотников.

    Он также отметил, что удары российской армии были нанесены по объектам в Днепропетровской и Полтавской областях. Других подробностей о характере повреждений и последствиях Зеленский не привел.

    Минобороны России сообщило, что российские военные поразили объекты транспортной инфраструктуры на Украине, которые использовались в интересах ВСУ.

    29 марта 2026, 07:53 • Новости дня
    Президент Польши выступил с гневной речью в адрес руководства ЕС

    @ Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Кароль Навроцкий заявил о том, как Польша 20 лет пребывает членом ЕС и все сильнее замечает в последнее время, как политика объединения рискует ослабить основы европейской силы.

    «Мы являемся частью Европейского союза 20 лет, и теперь он нуждается в срочной помощи. Мы видим политику, которая <...> рискует ослабить основы нашей силы. Мы видим, как бюрократы принимают решения, противоречащие здравому смыслу. Вместо того чтобы укреплять Европу, они ее ослабляют», – сказал он в эфире радио RMF FM.

    В доказательство польский лидер напомнил об энергетической политике, которая развивается слишком быстро, игнорируя экономическую и энергетическую безопасность.

    Кроме того, он упомянул о миграционной политике, которая не обеспечивает защиту ни границ и ни социальной сплоченности ЕС.

    «Это идеологические проекты, которые отвлекают нас от ценностей, лежащих в основе христианской цивилизации, вместо того чтобы укреплять ее. Я считаю, что Европа и Америка сильны, когда уважают свои страны», – сказал Навроцкий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Навроцкий сообщил о готовности к переговорам с Путиным ради интересов страны. Туск заявил о «реальной угрозе» выхода Польши из Евросоюза. Угроза выхода Польши из ЕС стала реальностью из-за Украины.

    28 марта 2026, 13:37 • Новости дня
    Российские войска освободили Брусовку в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделениями группировки «Запад» освободили населенный пункт Брусовка в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Яцковки, Старого Каравана, Святогорска, Красного Лимана ДНР, Боровой и Шийковки Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Потери противника при этом составили до 160 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, три бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены три склада с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны возле Мирополья, Малой Корчаковки и Кондратовки Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Избицким, Белым Колодезем, Покаляным и Верхней Писаревкой, отчитались в Минобороны.

    Потери ВСУ составили свыше 195 военнослужащих, две бронемашины, два артиллерийских орудия и две станции РЭБ. Уничтожены четыре склада боеприпасов и десять складов матсредств.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Ижевки, Куртовки, Алексеево-Дружковки, Константиновки, Кривой Луки, Николаевки, Артема и Ильиновки ДНР.

    При этом противник потерял до 130 военнослужащих, танк, американский бронетранспортера М113, две бронемашины и орудие полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и пять складов матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Сергеевки, Новопавловки, Гришино, Белицкого, Приюта, Торского ДНР и Новоподгородного Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 335 военнослужащих, семь бронемашин, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе американская 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ВС России за минувшую неделю взяли под контроль четыре населенных пункта, в частности, в четверг они освободили  Шевяковку в Харьковской области. а за день до этого освободили Никифоровку в ДНР.

    28 марта 2026, 15:28 • Новости дня
    Рейс из Белграда в Петербург дважды не смог приземлиться

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пассажиры рейса из Белграда в Петербург дважды не смогли добраться до пункта назначения, а в Хельсинки на самолете произошел при взлете, сообщают информагентства.

    Рейс авиакомпании Air Serbia Белград – Петербург дважды не смог добраться до пункта назначения, а позднее завершился инцидентом при взлете из аэропорта Хельсинки, сообщает ТАСС. Первый рейс 26 марта был вынужден вернуться в Белград после четырех кругов над Петербургом – по словам пассажиров, авиакомпания объяснила это закрытием аэропорта прилета. Самолет находился в исправном состоянии, никаких внешних признаков неисправности не было.

    Вторая попытка 27 марта также завершилась неудачей: экипаж не смог посадить самолет в Пулково из-за атаки дронов, после чего пилот принял решение лететь в Хельсинки – в самолете заканчивалось топливо. Уже при попытке вылета из финского аэропорта в Белград на втором борту JU4124 произошел инцидент: пассажиры услышали хлопок, ощутили толчок, самолет начал крениться влево и резко развернулся на 180 градусов.

    По словам пассажира Константина, в салоне началась паника, пахло топливом и гарью от покрышек. Экипаж требовал сохранять спокойствие, а спустя 30-40 минут всех эвакуировали автобусами после того, как самолет отбуксировали на стоянку. Пострадавших нет.

    Позже пассажиров разместили в пустующем терминале аэропорта Хельсинки, им выдали теплые одеяла, чай и снеки, однако обещанную горячую еду не предоставили. По данным Flightradar24, оба рейса JU124 и JU4124 не завершили маршрут до Петербурга и были вынуждены экстренно менять траекторию.

    Ранее лайнер авиакомпании Nesma Airlines, направлявшийся из Хургады в Петербург, также совершил вынужденную посадку в Хельсинки из-за дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в период с 25 по 27 марта в Пулково неоднократно вводили ограничения из-за атак дронов на Ленинградскую область. А в субботу над Ленинградской областью сбили 18 вражеских беспилотников.


    29 марта 2026, 07:42 • Новости дня
    ВСУ заминировали канал Северский Донец – Донбасс

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинская сторона организовала множество минных заграждений на территории канала Северский Донец – Донбасс и прилегающих участках, сообщили представители российских силовых структур.

    «Противник готовится встречать российских военнослужащих у канала Северский Донец – Донбасс. По имеющейся информации, он провел масштабное минирование канала и прилегающей территории», – рассказал источник ТАСС.

    Ранее источники в силовых структурах отмечали, что российские войска значительно приблизились к каналу, сократив дистанцию до нескольких километров.

    Канал обеспечивает водой регион Донбасса, что придает особое значение контролю над этим объектом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщало, что взятие Графского открыло путь для продвижения вдоль Северского Донца. Пушилин связал освобождение Славянска с решением водной проблемы Донбасса, а до этого он заявлял о намеренном уничтожении украинскими военными части канала Северский Донец – Донбасс.


    29 марта 2026, 06:15 • Новости дня
    Axios узнало о возможном отказе Израиля Зеленскому в визите

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе ближневосточного турне глава киевского режима Владимир Зеленский посещает страны, с которыми были договоренности о визите, и только с одной его могло не быть вовсе, написал в соцсети журналист Axios Барак Равид.

    «Президент Украины Зеленский последние два дня посещает все страны Персидского залива, чтобы укрепить сотрудничество в сфере безопасности против Ирана. Единственная страна, которая его не пригласила, – это Израиль», – написал он в соцсети Х.

    Равид сообщает, что Нетаньяху две недели назад просил о телефонном разговоре с Зеленским, но не позвонил и исчез.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев обсуждает с США и странами Персидского залива создание системы акустического обнаружения беспилотников на Ближнем Востоке, аналогичной применяемой ВСУ на Украине.

    Саудовская Аравия и Украина заключили оборонный договор. Зеленский заявил о переговорах Украины с Ближним Востоком по поставкам дизеля.


    28 марта 2026, 22:23 • Новости дня
    Фицо пригрозил Еврокомиссии блокировкой санкций против России

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обратился к главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен с напоминанием о том, как не надо выстраивать доверительные отношения между государствами-членами ЕС и Европейской комиссией, приведя пример взаимодействия ЕК со Словакией.

    «Вместо того чтобы помочь и оказать давление на президента Украины с целью возобновления эксплуатации газопровода «Дружба», вы направили нам письмо с угрозой, что из-за вашего бездействия и приоритета интересов Украины над интересами государств-членов ЕС Словакия была вынуждена принять меры для защиты своего внутреннего топливного рынка», – говорит Фицо в видеообращении, выложенном в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной в России как  экстремистская и запрещенной).

    Словакия, по его словам, не поддержит 20-й пакет санкций против России, если Европейская комиссия будет отстаивать интересы Украины в вопросе поставок нефти.

    «Если Европейская комиссия собирается отдавать предпочтение Украине перед Словакией, то может забыть о поддержке 20-го пакета санкций против России или нашей готовности пойти на встречу при быстром вступлении Украины в Евросоюз без выполнения необходимых требований», – приводит слова премьера Фицо РИА «Новости».

    Он отметил, что ситуация с возобновлением прокачки нефти по нефтепроводу «Дружба», остановленной по инициативе Киева, затрагивает не только Словакию и Венгрию, но и всю Центральную Европу. По словам Фицо, если бы нефтепровод продолжал работу, не возникало бы проблем с высокими ценами на топливо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Словакии приняло решение о немедленном прекращении соглашения с Украиной по аварийным поставкам электроэнергии. До этого Фицо объявил о прекращении экспорта дизельного топлива на Украину.

    Также газета ВЗГЛЯД рассказывала, как в Европе началась битва за топливо.

    28 марта 2026, 12:42 • Новости дня
    МИД предупредил Сеул о последствиях поставок оружия Киеву

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Замглавы МИД Андрей Руденко заявил о возможных ответных шагах России при начале поставок оружия Южной Кореей киевскому режиму.

    Россия будет вынуждена принять ответные меры, если Южная Корея начнет поставки вооружения киевскому режиму. Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко в интервью ТАСС отметил, что в противном случае двусторонние отношения могут серьезно пострадать.

    «В противном случае двусторонние отношения могут серьезно пострадать и мы будем вынуждены принять ответные меры», – заявил Руденко в интервью агентству.

    По его словам, Москва доносит до Сеула позицию о недопустимости участия в поставках летального оружия, в том числе в рамках инициативы PURL. Он также подчеркнул, что Россия учитывает «дрейф» Республики Корея в сторону НАТО в военной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 21 февраля в МИД России уже заявляли, что Москва будет вынуждена принять ответные меры в случае присоединения Сеула к инициативе PURL по поставкам оружия Киеву.

    Ранее южнокорейский МИД подтвердил гибель наемника из Республики Корея на Украине. Причем, до этого президент Южной Кореи Ли Чже Мен назвал Владимира Зеленского «начинающим политиком» и выступил за прекращение конфронтации между Сеулом и Москвой.

    В то же время, сообщалось, что Сеул планирует вложить 25 млрд долларов в покупку вооружения из США к 2030 году, включая контракт на поставку 20 самолетов F-35A. А МИД Южной Кореи потребовал от российского посольства в Сеуле снять баннер с надписью «Победа будет за нами».

    МИД предупредил об активизации «охоты» спецслужб США за россиянами
    Сальдо: Киев превратил Херсон в военную базу
    Axios узнало о возможном отказе Израиля Зеленскому в визите
    Фицо пригрозил фон дер Ляйен блокировкой новых санкций против России
    Арестованный США президент Венесуэлы заявил о твердости и спокойствии
    ВСУ заминировали канал Северский Донец – Донбасс
    Эксперт Минпросвещения рассказала о принципах оценки поведения в школе

    Простой нефтяного экспорта на Балтике обходится в миллиарды

    Атаки украинских дронов на портовую инфраструктуру России вместе с попытками европейских стран воспрепятствовать доставке российской нефти по морю стоят миллиарды рублей недополученных доходов и усугубляют нестабильность мирового рынка энергоресурсов.

    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью

    Беспилотники ВСУ совершили налет на объекты в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов по России, и какими могут быть ответные шаги Москвы?

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе?

    Зеленский хочет воспользоваться ошибкой саудовцев

    Зеленский утверждает, что подписал соглашения о военном сотрудничестве уже с двумя странами Ближнего Востока – Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Может ли глава киевского режима дать арабским монархиям то, что им действительно необходимо – и зачем ему самому подобного рода сделка?

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями?

    Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества?

    Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Схождение Благодатного огня в 2026 году: дата, когда и где проходит

      Каждый год накануне православной Пасхи внимание миллионов верующих приковано к храму Воскресения Христова в Иерусалиме. Там происходит церемония схождения Благодатного огня – событие, которое в православной традиции символизирует Воскресение Спасителя. В 2026 году Пасха приходится на 12 апреля, поэтому церемония состоится накануне, 11 апреля, в Великую субботу.

    Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%.

    Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт.

    Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации