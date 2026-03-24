  Израиль заявил о контроле юга Ливана
    Как избавить экспорт российской нефти от пиратских нападений ЕС
    Умершего депутата Юрия Швыткина назвали настоящим человеком и воином
    Митволь раскрыл планы после выхода на свободу
    Российский посол указал Британии на ответственность за удар ВСУ по Брянску
    При взрыве в Севастополе погибла многодетная мать и певчая храма
    Эксперт оценил готовность Саудовской Аравии вступить в войну с Ираном
    ЕС раскритиковал ФРГ за строительство «Северного потока»
    Ливан объявил иранского посла персоной нон грата
    Госдума приняла закон о наказании за отрицание геноцида советского народа
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США попали в одну ловушку с Наполеоном

    Решение США частично снять санкции с иранской нефти в условиях открытого конфликта с Тегераном воспроизводит положение, в котором более 200 лет назад оказался Наполеон Бонапарт в своих попытках экономического удушения Англии.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Люди устали от искусственной музыки

    Мы, олды, успели после всех соблазнов mp3 и «закачай на айпод 30 тыс. любимых песен» бегом вернуться к немодному винилу. Теперь, на волне «обратной моды», Amazon за винил Pink Floyd или даже какой-нибудь Тэйлор Свифт в Европе требует 40 евро вместо 20. Молодые пока зависли на CD – и места мало занимает, и стоит в три раза дешевле винила.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему микрозаймы – зло

    Легкость получения микрокредитов делает их соблазнительными для людей, оказавшихся в отчаянной ситуации. Тот довод, что у людей должна быть возможность раздобыть где-то денег в самом крайнем случае, едва ли можно принять всерьез.

    24 марта 2026, 14:57 • Новости дня

    Еврокомиссар исключила вступление Украины в ЕС до 2027 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вступление Украины в ЕС к январю 2027 года невозможно, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

    Кос сообщила, что вступление Украины в Евросоюз к январю 2027 года невозможно, передает РИА «Новости».

    «Я думаю, все люди в этой комнате понимают, что это невозможно, чтобы Украина стала членом ЕС 1 января 2027 года», – заявила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еврокомиссар Марта Кос ранее подтвердила невозможность присоединения Украины к объединению в рамках действующих правил.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц исключил вступление Киева в Евросоюз с 1 января 2027 года.

    Владимир Зеленский заявил о полной технической готовности страны к интеграции в этот срок.

    24 марта 2026, 12:29 • Новости дня
    Российские войска освободили Песчаное в Харьковской области
    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Песчаное в Харьковской области, сообщили в Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии около Волоховского, Избицкого, Колодезного и Шевяковки Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Сумской области нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Кондратовкой, Малой Корчаковкой и Миропольем.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 235 военнослужащих, четыре бронемашины, орудие полевой артиллерии и станция контрбатарейной борьбы. Уничтожены пять складов матсредств.

    В то же время подразделения группировки«Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Боровой, Новоосиново, Шийковки Харьковской области, Красного Лимана и Святогорска Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери противника составили до 190 военнослужащих, два танка, четыре бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены два склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Артема, Ильиновки, Константиновки, Кривой Луки, Никифоровки, Новоселовки и Славянска ДНР.

    При этом противник потерял до 180 военнослужащих, две бронемашины, два орудия полевой артиллерии, в том числе польскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab и две израильские станции контрбатарейной борьбы RADA RPS-42. Уничтожены три склада матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны у Белицкого, Гришино, Доброполья, Ивановки, Новоалександровки, Светлого и Торского ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 330 военнослужащих, восемь бронемашиншесть артиллерийских орудий, в том числе американская 155-мм гаубица М777 и французская самоходная артиллерийская установка Caesar. Уничтожена станция РЭБ AN/TPQ-48, отчитались в Минобороны.

    Напомним, за прошлую неделю ВС России освободили пять населенных пунктов в зоне СВО. В частности, они освободили Павловку и Федоровку Вторую в ДНР. А за день до этого освободили Александровку в ДНР.

    23 марта 2026, 20:40 • Новости дня
    На Украине спрогнозировали возвращение десятков тысяч человек в Россию
    Tекст: Валерия Городецкая

    Тысячи жителей ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей, которые были перемещены на Украину, смогут вернуться домой в случае отмены или существенного упрощения процедуры фильтрации, заявил экс-советник назначенного Киевом мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

    «Достаточно сказать, что не будет фильтрации или она будет упрощена, и мы увидим десятки тысяч украинцев, которые будут возвращаться… Для людей будет возвращение домой», – приводят его слова украинские СМИ, передают «Вести».

    Андрющенко также указал на ошибки, допущенные при организации приема украинцев, покинувших страну и уехавших в государства Евросоюза. По его словам, судьба беженцев, чей статус истечет в марте 2027 года, остается неясной. Он добавил, что проблему усугубляют призывы к мобилизации мужчин, находящихся за границей.

    Ранее в Раде заявили о возвращении 150 тыс. жителей Донбасса с Украины в Россию.

    23 марта 2026, 20:10 • Видео
    Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

    Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    24 марта 2026, 05:30 • Новости дня
    Небензя предупредил Украину об изменениях условий урегулирования
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинское руководство, продолжая боевые действия, в будущем увидит уже другие условия урегулирования, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН.

    Президент Владимир Путин пояснял, что Россия привержена переговорному решению и достижению целей СВО дипломатией, но киевский режим к этому не готов, пояснил Небензя, передает ТАСС.

    «Науськиваемый своими европейскими друзьями, [киевский режим] собирается продолжать воевать любой ценой. Ему уже вскоре придется столкнуться с новыми условиями урегулирования», – сказал постпред.

    Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф называл переговоры с украинской делегацией во Флориде конструктивными.

    Небензя допускал возможность вынесения договоренностей Москвы и Киева на утверждение Совбеза ООН.

    23 марта 2026, 23:29 • Новости дня
    Скончался отслуживший в зоне СВО добровольцем депутат Госдумы Юрий Швыткин
    Tекст: Антон Антонов

    На 61-м году жизни скончался заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и участник спецоперации Юрий Швыткин, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    «Скоропостижно ушел из жизни наш коллега Юрий Николаевич Швыткин», – приводятся слова спикера на сайте Госдумы.

    Володин заявил, что Швыткин был патриотом, боевым офицером и надежным товарищем «Защищал страну добровольцем в зоне СВО», – указал Володин. Он выразил соболезнования семье и близким Швыткина. Володин указал, что Швыткин был заместителем председателя Комитета по обороне и активно занимался вопросами поддержки участников спецоперации и их семей.

    Швыткин родился в 1965 году в Красноярске, окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище и Академию управления МВД России. С 1986 по 1992 год служил в 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, выполнял специальные задачи в различных регионах СССР. Позднее занимал руководящие должности в органах внутренних дел Красноярского края и участвовал в боевых действиях в Чечне.

    С 2001 года был депутатом Законодательного собрания Красноярского края, а с 2016 года – депутатом Государственной Думы VII и VIII созывов.

    Швыткин – полковник полиции. Был награжден тремя орденами Мужества, медалью «За боевые заслуги». Принимал участие добровольцем в специальной военной операции на Украине, пишет «Фонтанка».

    В 2024 году он в течение нескольких месяцев участвовал в боевых действиях на Украине в штабе бригады БПЛА, пишет «Коммерсант».

    24 марта 2026, 09:21 • Новости дня
    Российский посол указал Британии на ответственность за удар ВСУ по Брянску
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Причастные к трагической атаке на мирных жителей Брянска понесут ответственность, использование дальнобойных ракет требовало непосредственного участия британских военных специалистов, заявил российский посол в Британии Андрей Келин.

    Обстрел Брянска не мог состояться без содействия британских экспертов, это обернется серьезными последствиями для организаторов, заявил Келин ТАСС.

    Дипломат подчеркнул, что атака на гражданское население унесла жизни восьми человек именно в момент активизации дипломатических усилий по украинскому урегулированию.

    «Эта террористическая выходка стала еще одним свидетельством истинных намерений кураторов киевского режима – сорвать мирный процесс. Подобная тактика кровавых провокаций используется ими всякий раз, когда появляются опасения, что разговор об урегулировании может наладиться», – сказал глава российской дипмиссии.

    По словам посла, англичане решили напомнить о себе, поскольку без их участия применение ракет Storm Shadow невозможно. На фоне действий США и Израиля против Ирана Лондон также посчитал нужным продемонстрировать силу своих систем вооружения.

    Келин отметил, что для Британии с ее амбициями важно утвердиться в роли лидера антироссийских сил, способного влиять на ситуацию. Однако любые действия влекут ответную реакцию, и для всех причастных к трагедии в Брянске итог окажется самым печальным, резюмировал дипломат.

    Напомним, вооруженные силы Украины атаковали Брянск британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник называл этот удар попыткой срыва переговорного процесса.

    24 марта 2026, 04:50 • Новости дня
    Орбан предложил гражданам Венгрии сделать выбор между ним и Зеленским
    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил на предвыборном мероприятии в Кечкемете и заявил, что гражданам предстоит выбор между провенгерским и проукраинским правительством.

    «Вы сами решите, будет ли у нас провенгерское или проукраинское правительство. Нам нужно выбрать, кто сформирует правительство: я или Зеленский», – приводит слова Орбана РИА «Новости».

    По словам Орбана, в случае неправильного выбора государственные средства Венгрии будут направлены на Украину в качестве займа, что, по его оценке, станет тяжким финансовым бременем для страны: «Брюссель ввергнет нашу страну в долг на несколько поколений». По его словам, это приведет к тому, что будущие поколения венгров окажутся «долговыми рабами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан заявил, что Будапешт имеет право заблокировать военный кредит Евросоюза Украине на сумму 90 млрд евро. Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Брюссель, Берлин и Киев согласовали план нефтяной блокады Венгрии для смены власти и поддержки оппозиционной партии «Тиса». Служба национальной безопасности Венгрии предоставили парламентскому комитету доказательства финансирования украинскими структурами венгерской оппозиционной партии «Тиса».

    24 марта 2026, 10:33 • Новости дня
    ФСБ: Киев пытался закупить дроны для атак по Москве через Telegram, Yandex GO и Avito
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинская разведка через используемые в России сервисы хотела закупить оптоволоконные дроны у одного из российских предприятий, чтобы использовать их для атак по Москве, сообщили в ФСБ.

    Закупать планировалось БПЛА, которые используют российские военные, эти аппараты могут переносить груз массой до 20 кг, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    «Если бы злоумышленникам удалось оснастить эти беспилотники взрывными устройствами, они получили бы мощное средство для нанесения ударов по объектам в столице», – добавили в ФСБ.

    Для связи с продавцами и организации доставки противник использовал методы социальной инженерии. Спецслужбы Украины действовали через взломанные профили граждан России в мессенджере Telegram, сервисе Avito и приложении Yandex Go.

    Напомним, во вторник ФСБ предотвратила планируемую киевским режимом атаку в Москве и Подмосковье с использованием дронов.

    Также силовикам удалось перехватить в Москве сотни бомб, спрятанных в стельках обуви.

    24 марта 2026, 13:10 • Новости дня
    Кремль напомнил о необходимости проведения выборов на Украине
    Tекст: Ольга Иванова

    Вопрос о проведении выборов на Украине по-прежнему остается на повестке дня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Киевскому режиму предстоит решить вопрос легитимизации своей власти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    По его словам, тема выборов на Украине остается актуальной, и нынешним властям необходимо определиться с форматом продления полномочий главы государства.

    Песков также прокомментировал публикации о якобы невозможности проведения президентских выборов на Украине в 2026 году. Он отметил, что официальной отмены голосования пока не было, а подобные сообщения скорее являются рассуждениями в медиа.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, подготовка к президентским и парламентским выборам на Украине активизировалась, несмотря на военное положение. Зеленский объяснил отсутствие выборов на Украине их неважностью для украинцев.

    24 марта 2026, 06:12 • Новости дня
    Захарова прокомментировала прослушку Сийярто спецслужбами Украины

    Захарова: В Европе все друг за другом шпионят

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя сообщения о прослушке министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто спецслужбами Украины, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о псевдоединстве Европы, где «все друг за другом шпионят».

    Стало известно, что спецслужбы Украины прослушивали мобильный телефон Сийярто. Они получили номер мобильного телефона Сийярто от венгерского журналиста, который, как выяснилось, связан с руководством оппозиционной партии «Тиса», передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула, что на словах европейские страны демонстрируют союзнические отношения, но на деле шпионят друг за другом, прослушивают и используют полученную информацию для шантажа. «Вы знаете, это же их визитная карточка», – заявила она.

    Захарова отметила, что лидеры Венгрии последовательно защищают национальные интересы страны и не следуют в фарватере каких-либо других государств.

    «Это как раз таки антитренд внутри западноевропейского сообщества. Там не принято думать о людях, там принято думать об интересах неких групп элит, а методика такая, какая я сказала», – заявила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, служба национальной безопасности Венгрии предоставили парламентскому комитету доказательства финансирования украинскими структурами венгерской оппозиционной партии «Тиса».

    23 марта 2026, 21:44 • Новости дня
    После удара ВС России тела офицеров ВСУ вывозили вертолетами

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные нанесли серию мощных ударов по тыловым районам противника, уничтожив высокопоставленных командиров в Днепропетровской области, тела которых вывозили вертолетами, сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, в Днепропетровской области удары пришлись по резервам ВСУ, среди погибших вероятно оказались высокопоставленные офицеры, поскольку эвакуация осуществлялась вертолетами. В Николаевской области была поражена группа недавно прибывших военных и связистов, после чего утром в город доставили два микроавтобуса с телами погибших, пишет «Московский комсомолец».

    В Кировоградской области акцент ударов пришелся на железнодорожную инфраструктуру: серьезно повреждена узловая станция Знаменка, пострадали депо, цистерны с горючим и диспетчерская, движение поездов приостановлено. В Александрийском районе удары пришлись по складам на вертолетодроме, где наблюдалась длительная детонация.

    Также Лебедев сообщил, что в Днепропетровской области уничтожен состав на станции Кривой Рог, над местом инцидента поднялся черный дым. В Черниговской области под удар попала подстанция «Нежинская» и тренировочный лагерь в Репках, где учат украинских военных работе с техникой НАТО: после атаки в больницу доставили около тридцати раненых, тяжело пострадавших увезли в Чернигов на шести военных «скорых».

    Еще одной целью стал военный аэродром в Певцах, с которого запускались реактивные БПЛА по Ленинградской области. В ночь на предприятие «Пожежспецмаш» в Черниговской области, ремонтирующее бронетехнику, также был нанесен удар.

    Ранее в пригороде Одессы нанесли удар по 7-й погранзаставе в районе Фонтанка, где находились франкоговорящие наемники.

    После удара по воинской части в Балабино в пригороде Запорожья к месту прибыли многочисленные машины скорой помощи и вертолеты.

    24 марта 2026, 03:43 • Новости дня
    Силы ПВО в Севастополе сбили воздушную цель над морем
    Tекст: Антон Антонов

    В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, над морем уничтожена воздушная цель, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    «В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбита одна воздушная цель над морем в районе Северной стороны», – говорится в сообщении губернатора в Max.

    Развожаев призвал жителей не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и находиться в укрытиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Севастополе была объявлена воздушная тревога. При этом в городе экстренные службы проводят работы в связи с взрывом в многоквартирном доме, причины которого устанавливаются.

    24 марта 2026, 10:09 • Новости дня
    ФСБ предотвратила серию терактов Киева с БПЛА в Москве и Подмосковье

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Киевский режим планировал сразу несколько терактов с использованием дронов в Московской области и в Москве, их предотвратили, сообщили в ФСБ во вторник.

    Украинская сторона планировала использовать самодельные взрывные устройства и дроны для ударов в Москве и области, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Целями должны были стать критически важные объекты, представители органов власти, военнослужащие и правоохранители.

    Для нейтрализации угроз подразделения ФСБ, МВД и Росгвардии перевели на усиленный режим несения службы.

    В октябре 2025 года сотрудники ФСБ задержали четверых подозреваемых в подготовке убийства офицера Минобороны в Москве. До этого в столице был предотвращен планировавшийся украинскими спецслужбами теракт в местах массового скопления людей.

    24 марта 2026, 00:13 • Новости дня
    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники
    Tекст: Антон Антонов

    Летевшие на Москву беспилотники сбиты силами ПВО, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Уничтожен один БПЛА, летевший на Москву», – сообщил Собянин в Max.

    Позднее он сообщил об уничтожении еще «двух беспилотников, летевших на Москву».

    На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Росавиация в Max сообщила о временном ограничении на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Внуково. В ведомстве отметили, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило об уничтожении 67 украинских дронов за семь часов, в том числе над Московским регионом.

    24 марта 2026, 07:20 • Новости дня
    Марочко сообщил о расконсервации советских паровозов для ВСУ на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командование Вооруженных сил Украины из-за нехватки подвижного ж/д состава расконсервировало советские паровозы для перевозки военных грузов и солдат, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко сообщил, что командование Вооружённых сил Украины из-за нехватки современного железнодорожного подвижного состава начало использовать расконсервированные советские паровозы для перевозки вооружения и личного состава, передает ТАСС.

    По его словам, причиной такого решения стал также дефицит электромощностей, что усложняет использование современных электровозов. Марочко отметил: «Украинское Минобороны из-за нехватки современного подвижного состава и дефицита электромощностей стало чаще использовать законсервированные советские паровозы для перевозки военных грузов и личного состава вооружённых формирований Украины».

    Эксперт добавил, что командование ВСУ для маскировки своих перевозок использует гражданские вагоны предприятия «Укрзализныця», к которым прицепляют паровозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Межрегионального профсоюза железнодорожников пояснил наличие на Украине законсервированных советских паровозов.

    Военный эксперт Виталий Киселев указывал на опасения ВСУ перебрасывать технику по путям из-за регулярных ударов.

    Аналитики раскрыли детали российской стратегии по уничтожению локомотивного парка противника.

    23 марта 2026, 22:43 • Новости дня
    Ле Пен осудила выпады Мерца против Орбана на саммите ЕС

    Ле Пен назвала неприемлемыми выпады Мерца в адрес Орбана

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен осудила критику со стороны канцлера ФРГ Фридриха Мерца в отношении премьера Венгрии Виктора Орбана, который заблокировал 20-й пакет санкций ЕС и кредит Украине на 90 млрд евро.

    Лидер фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала недопустимыми слова канцлера Германии Фридриха Мерца о венгерском премьер-министре Викторе Орбане, заблокировавшем новый пакет антироссийских санкций и выплату Украине крупного кредита, передает РИА «Новости».

    По итогам саммита ЕС Мерц назвал вето Орбана «актом грубой нелояльности» и заявил о возможных последствиях для Венгрии.

    «Что я, наоборот, считаю спорным – так это то, что мы предоставляем право вето… но, когда страна использует его, мы оскорбляем ее всеми способами, как посчитал возможным это сделать канцлер ФРГ. Это нетерпимо», – отметила Ле Пен.

    Она также добавила, что свобода государства заключается в праве самостоятельно принимать решения, отметив неприемлемость давления на суверенные страны.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Будапешт поддержит Украину по кредиту ЕС только при условии снятия ограничений на транзит российской нефти через трубопровод «Дружба».

    Ранее Виктор Орбан заявил о праве Будапешта заблокировать военный кредит Евросоюза Украине на 90 млрд евро.

    Орбан назвал остановку Киевом транзита российской нефти тяжким преступлением.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо охарактеризовал это вето как пощечину главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен.

    ФСБ перехватила в Москве сотни бомб в стельках для обуви
    Axios назвал способных заключить мир с Трампом лидеров Ирана
    Мелони потерпела сокрушительное поражение на референдуме в Италии
    ЕС и Австралия подписали историческое торговое соглашение
    Грузия похвасталась лучшим в Европе прогнозом роста экономики
    В Москве начали продавать куличи за 100 тыс. рублей

    Миру грозит крупнейшая ядерная катастрофа современности

    Потенциальный удар по иранской АЭС «Бушер» опасен не просто экономической, но экологической и гуманитарной катастрофой, предупреждает Россия. И речь идет не только об Иране. Пострадают десятки стран региона вне зависимости от их политических пристрастий, в том числе партнеры США. Страх вызывает не только точечный удар по ядерному реактору, но и по площадке в целом. Какие самые жуткие последствия можно представить? Подробности

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопрос: не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Как избавить экспорт российской нефти от пиратских нападений ЕС

    Запад верит, что с помощью нападений на перевозящие российскую нефть суда третьих стран может лишить нашу страну доходов от внешней торговли. Логика в этом есть: судам под российским флагом в порты покупателей вовсе запрещен доступ. Однако даже в такой ситуации имеется схема, позволяющая и продавать нефть, и сделать цену таких нападений для Запада крайне высокой. Подробности

    ВКС получили в небе над Украиной приоритетную цель

    Украина впервые начала использовать западный самолет, куда более ценный, чем истребители F-16. Речь идет о летающем радаре Saab 340 AEW&C. Каковы особенности данной машины, как она может угрожать действиям российских войск в зоне спецоперации – и каким образом можно ее уничтожить? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Евросоюз хочет расшириться на Америку

      Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    • Новый этап войны в Иране и тупик США

      Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026 года: благоприятные дни, фазы Луны и что сажать сейчас

      Апрель – старт активных работ в саду и огороде. В это время дачники массово выходят на участки: сеют холодостойкие культуры, высаживают рассаду и готовят грядки к сезону. В конце марта особенно важно заранее спланировать работы на ближайшие недели. Многие ориентируются на лунный посевной календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для посадки и ухода за растениями. Публикуем актуальный календарь на апрель 2026 года и список основных работ.

    • Пятая неделя Великого поста 2026: что можно и нельзя есть по дням, правила питания и смысл седмицы

      Сейчас идет пятая неделя Великого поста 2026 — один из самых важных и строгих периодов Четыредесятницы. Эта седмица посвящена памяти преподобной Марии Египетской и отличается особой глубиной покаянных богослужений. Верующие усиливают молитву и продолжают соблюдать ограничения в питании. Разбираем, что можно и нельзя есть по дням, какие действуют правила поста для мирян и какие особенности у пятой седмицы.

    • Что посеять на рассаду в марте: список овощей и цветов, сроки и советы на 2026 год

      Март – ключевой месяц для начала рассадного сезона, и даже во второй половине месяца еще можно успеть посеять большинство популярных культур. Если вы не начинали посевы раньше, сейчас остается вполне рабочее окно, чтобы получить крепкую рассаду и полноценный урожай. Разберемся, что посеять на рассаду в марте 2026 года, какие культуры еще актуальны и как избежать типичных ошибок.

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации