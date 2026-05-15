Воздушную тревогу объявили в Киеве и семи областях на Украине

Tекст: Вера Басилая

Сигнал об опасности начал звучать в украинской столице в 06.13 по московскому времени, передает РИА «Новости». Соответствующая информация появилась на официальной онлайн-карте министерства цифровой трансформации страны.

Помимо главного города, предупреждающие сирены включились на территории Киевской, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областей. Вскоре после этого режим опасности с воздуха распространился на Черниговскую и Сумскую области.

Вооруженные силы России в ночь на 14 мая нанесли серию ударов по объектам в Киеве и его окрестностях.