Путин поручил сделать экономический рост России более основательным и устойчивым
Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость укрепления и устойчивого развития российской экономики.
На совещании по экономическим вопросам Путин заявил: «Нужно, чтобы наметившаяся положительная динамика закреплялась, охватывала все больше отраслей и секторов. То есть чтобы экономический рост становился более основательным и устойчивым», передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал проведение совещания по вопросам экономики.
Несколькими днями ранее глава государства сообщил о планах обсудить макроэкономические показатели страны.
В конце апреля российский лидер призвал поддержать усилия правительства по ускорению экономического роста.