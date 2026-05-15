Путин поручил сделать экономический рост России более основательным и устойчивым

Путин заявил о планах создания технологических альянсов России с другими странами

Tекст: Елизавета Шишкова

Российские власти настроены на открытое взаимодействие в сфере машиностроения, передает ТАСС. Выступая на юбилейном съезде профильного союза, Владимир Путин обозначил ключевые векторы развития отрасли.

«Намерены создавать и расширять взаимовыгодные альянсы с другими государствами, поддерживать инициативы иностранных партнеров, в которых используются российские машины, оборудование, технологические платформы», – сказал президент.

По словам российского лидера, страна стремится к укреплению собственного технологического суверенитета. При этом Москва совершенно не собирается замыкаться в себе. Напротив, государство выбирает путь развития открытого и взаимовыгодного сотрудничества на международной арене.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость самостоятельного создания критически важной продукции на фоне современных вызовов.

Глава государства также сообщил о росте объемов производства в отечественной обрабатывающей промышленности на четверть по сравнению с 2021 годом.

Ранее российский лидер отметил успешное выполнение возросшего государственного заказа оборонными предприятиями.



