Центробанк пошел на компромисс с инфляцией

Tекст: Ольга Самофалова

ЦБ снизил ставку восьмой раз подряд – с 15% до 14,5%. Глава Банка России Эльвира Набиуллина призналась, что рассматривался вариант и сохранить ставку на уровне 15%.

Что же заставило регулятор все-таки смягчиться? Это компромиссное решение. Не снизить ставку совсем, когда последние две недели инфляция была нулевой, а экономика замедлялась, было бы странно и даже опасно. А снизить существеннее, чем на полпроцента – тоже рискованно, так как есть большие проинфляционные риски.

Главное для Центробанка – инфляция, а она заметно замедлилась по сравнению с началом года. По данным Росстата, две недели – с 7 по 20 апреля – цены не росли, инфляция была почти нулевой. С начала апреля рост цен составил всего 0,18%, с начала года – 3,16%, а годовая инфляция замедлилась примерно до 5,7%. Казалось бы, это разумный повод снизить ставку, причем существенно. Однако регулятор осторожничает.

Почему ЦБ снизил ставку только на полпроцента? «Потому что две недели околонулевой инфляции еще не означают полной победы над ростом цен, и говорить об устойчивом дезинфляционном тренде еще преждевременно. Регулятор прямо пишет, что проинфляционные риски на среднесрочном горизонте все еще преобладают», – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Почему Центробанк все еще боится разгона инфляции, хотя она уже довольно долго находится на низких уровнях? Во-первых, он боится ослабления рубля, которое в мае вероятно на фоне досрочного возвращения Минфина на валютный рынок, говорит Александр Бахтин, инвестиционный стратег «Гарда Капитал». Ослабление рубля с лагом трансформируется в инфляцию.

Во-вторых, ЦБ боится дальнейшего разгона цен из-за ближневосточного кризиса. «Перебои поставок через Ормузский пролив ведут к росту стоимости энергоресурсов, удобрений, логистики, страхования фрахта и, как следствие, к росту продовольственных цен, то есть к ускорению уже глобальной мировой инфляции», – говорит Чернов.

В-третьих, ЦБ отмечает все еще высокие инфляционные ожидания, хотя они немного снизились. Плюс сохраняется неопределенность по бюджету.

«Рынок, бизнес и население, получив неожиданный сигнал в виде более широкого шага снижения ключевой ставки, могли бы воспринять это с излишним оптимизмом, что в конечном счете способно навредить борьбе с инфляцией и замедлить нормализацию ДКП», – считает Чернов. В июне от ЦБ он ждет такого же равномерного снижения «ключа» до 14%.

При этом совсем ничего не делать из-за страхов разгона инфляции Банк России тоже не стал. Пусть лучше небольшое, но снижение ставки. И это сделано в том числе ради экономики страны, которая под гнетом неподъемной ставки стала замедлять темпы роста. В первом квартале ВВП РФ упал на 1,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

«Признаки охлаждения экономики налицо. Здесь и аномальное падение индекса предпринимательской уверенности до минус восьми пунктов – наихудшее значение с 2006 года, и резкое замедление розничной торговли – 0,5% против 3,2% годом ранее, и замедление расходов граждан – рост всего 5,43% против 13,39% в 2025 году. Для регулятора это весомые сигналы о необходимости смягчать политику», – говорит главный экономист банка «Зенит» Марина Никишова.

«Регулятор опасается, что при слишком долгом сохранении жестких условий экономика может перейти от нормального охлаждения к избыточному торможению. Тогда сильнее пострадают строительство, девелопмент, автокредитование, розница, лизинг, малый бизнес и компании с высокой долговой нагрузкой»,

– отмечает Чернов.

Но несмотря на давление со стороны бизнеса, ЦБ пока не может резко снижать ставку, поэтому снижение ставки на 0,5% – это компромиссный вариант, при котором ЦБ помогает экономике, но не разжигает инфляцию вновь, добавляет Никишова.

Какой эффект получат рынки от таких действий ЦБ? Обычно снижение ключевой ставки регулятором приводит к снижению процентных ставок по кредитам и к уменьшению ставок по вкладам. Однако резкого снижения ставок по вкладам и кредитам на этот раз ждать не стоит, потому что рынки заранее практически заложили базовое снижение ставки до 14,5%, говорит Никишова. «Но эффект все равно будет, так как снижение ключевой ставки меняет ориентир для всего денежного рынка. Депозиты будут постепенно дешеветь, особенно по коротким срокам. Кредиты тоже начнут снижаться, но медленнее, потому что банки будут учитывать риски заемщиков, стоимость фондирования и ожидания по дальнейшей траектории ставки», – считает Чернов.

Фондовый рынок перед заседанием ЦБ стал закладывать более сильное смягчение ставки на 0,75-1%, поэтому после заседания была коррекция индекса Мосбиржи и RGBI.

Валютный рынок тоже уже заложил снижение ставки. «На рубль снижение на 50 б. п. вряд ли окажет сильное влияние. Это ожидаемый и осторожный шаг. Пока ставка остается высокой, рублевые инструменты сохраняют привлекательность, а крепкий рубль продолжает работать как дезинфляционный фактор», – поясняет Чернов.

Однако возобновление Минфином покупок валюты с мая в рамках бюджетного правила несколько сгладит чрезмерное укрепление рубля на фоне высоких нефтяных цен, считает Никишова. При этом в середине этой недели рубль поддержит пик налогового периода, и в краткосрочной перспективе эксперт ожидает 75-76 рублей за доллар.

«Для экономики эффект решения ЦБ будет умеренно позитивным. Снижение ставки немного поддержит кредитование, инвестиции и потребительский спрос, но не запустит резкий рост. Ставка 14,5% все еще остается высокой.

Поэтому главный вывод такой: ЦБ продолжил аккуратно смягчать условия, но быстрого разворота монетарной политики пока не происходит. В июне мы ждем еще одного снижения ключевой ставки на 50–100 б. п., если недельная инфляция останется низкой, рубль не ослабнет резко, а инфляционные ожидания продолжат снижаться.

Нельзя также исключать сохранения ставки на текущем уровне, если ситуация на Ближнем Востоке не нормализуется», – заключает Чернов.

Никишова ждет на следующем заседании 19 июня снижение ставки снова на полпроцента – до 14%. «К концу года мы ждем ключевую ставку на уровне 13%. Во втором полугодии темп нормализации ДКП может замедлиться из-за повышения тарифов ЖКХ в октябре и более слабого рубля», – полагает Бахтин.

По базовому сценарию Банка России, средняя ключевая ставка в 2026 году будет на уровне 14-14,5% годовых, а в 2027 году – 8-10%. Это означает одно – на любом заседании возможны паузы в снижении инфляции, и глава ЦБ об этом прямо говорит. Годовая инфляция снизится до 4,5-5,5% в этом году, а во втором полугодии устойчиво приблизится к 4%. И уже в 2027 году и далее инфляция должна находиться на уровне 4% – это главная цель регулятора.