Что спасает рубль от ослабления

Tекст: Ольга Самофалова

Российскую валюту за последние семь дней сильно штормит, курс то идет вниз, то снова вверх. В четверг на прошлой неделе курс рубля подскочил до 85 за доллар, однако уже в понедельник на этой неделе показал быстрое укрепление до 81,9 рубля. Во вторник, 24 марта, рубль снова начал укрепляться, но потом остановил этот процесс на 80,9 рубля.

Ослабление рубля, которое происходит еще с начала марта, вызвано двумя причинами, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина. Во-первых, в январе и феврале была очень низкая цена на российскую нефть, а валютная выручка поступает как раз с лагом в два месяца. «Мы сейчас как раз видим последствия достаточно низкой цены на нефть в январе», – говорит Набиуллина.

Во-вторых, Минфин остановил действия бюджетного правила. «В обычной ситуации, если цена падает ниже базовой, то происходит продажа валюты из ФНБ, которая частично компенсирует эти эффекты. Этого не произошло. Сейчас цена экспортной нефти уже выше, поэтому будем смотреть, что будет дальше с возобновлением или невозобновлением операций в рамках бюджетного правила», – сказала Набиуллина.

Сам по себе рост цен на нефть пока не оказывает на рубль никакого влияния, согласен Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам». Здесь дело в другом. «В марте мы видим низкие объемы продажи валюты экспортерами, поскольку в начале года были низкие цены на нефть, высокие дисконты нефти Urals относительно Brent и снижение объемов продаж», – говорит Потавин.

Ситуация ухудшилась, когда предложение валюты от Минфина упало почти в четыре раза. «Начиная с 5 марта мы видим резкое падение курса рубля. Этот процесс был запущен Минфином, который резко сократил предложение валюты на внутреннем рынке: с февральских 16,52 млрд рублей в день объемы продаж в марте упали до 4,6 млрд рублей в день, то есть в 3,6 раза. Суммарно это дает выпадающий объем продаж валюты за месяц на 240 млрд рублей, или около 3 млрд долларов», – говорит Потавин.

Из-за решения Минфина прекратить продажу валюты был искусственно создан дефицит валюты – и рубль быстро ослаб.

«Выросла нехватка валюты на внутреннем рынке. На это указывают и выросшие ставки по коротким кредитам в юанях. Эту тему подхватили и отыгрывают спекулянты, которые нарастили позиции во фьючерсах на доллар и юань в расчете на продолжение роста курсов этих валют», – говорит собеседник.

Однако в последние дни появились факторы, которые поддержали рубль. «Укрепление рубля обуславливают продолжающийся налоговый период, умеренное снижение ставки ЦБ (до 15% годовых) и его достаточно жесткие сигналы рынку, а также разворот вверх цен на нефть на заявлениях президента США об успешных переговорах с Ираном, которые, впрочем, по заявлениям самого Тегерана, не соответствуют действительности», – отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global.

Кроме того, на рубль перестал оказывать давление фактор снижения цены отсечения по нефти в бюджетном правиле, из-за которого Минфин мог бы нарастить покупки валюты в ФНБ, добавляет эксперт. В феврале, еще перед началом иранского конфликта, сообщалось, что стоимость нефти, заложенную в бюджете в 59 долларов, могут снизить до 45-50 долларов за баррель. Потому что в январе–феврале российская Urals стоила так дешево. Но теперь ситуация изменилась. И зарубежные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что снижение цены отсечения будет принято не на этот, а на 2027 год.

«В то же время для экспортеров сильный рубль остается неблагоприятным фактором. Предполагаем, что тенденция к плавному ослаблению рубля продолжится в течение всего года по мере снижения ключевой ставки ЦБ РФ и исчезновения «военной» премии в ценах на нефть», – говорит Мильчакова. До конца недели эксперт ждет курс доллара по 80–83 рубля, евро – 93,5–95 и юаня – 11,5–12.

В конце марта на рынок должны прийти повышенные объемы продажи валюты от экспортеров для уплаты годового НДД, поэтому ближе к концу месяца рубль имеет все шансы на укрепление,

считает Потавин.

«После фазы мартовского ослабления ближе к маю мы увидим рубль на более сильных уровнях, поскольку к тому времени на рынок должны прийти повышенные объемы валюты от мартовского роста цен на нефть. Вероятно, в апреле пара доллар/рубль опять побывает ниже отметки 80 рублей», – считает эксперт.

«Но на среднесрочную перспективу есть значимый неизвестный фактор: пока не понятно, каким будет модифицированное Минфином новое бюджетное правило и какая там будет планка по цене нефти. Если цена отсечки по нефти будет снижена с текущих 59 до 50 долларов за баррель, то получается, что Минфин должен будет покупать валюту на рынке, а не продавать ее, как было в начале года. При этом мировые цены на нефть в ближайшие месяцы могут показать повышенную волатильность – это тоже важный фактор риска, который создает неопределенности для дальнейшего поведения курса рубля», – говорит Потавин.

А вот до конца этого года эксперт ждет повышения курса доллара до 90 рублей с текущих 82 рублей. Однако главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров другого мнения, и он не ожидает существенного ослабления курса рубля. «Наш прогноз – 84,3 рубля за доллар на конец года. Но волатильность курса может временами быть повышенной», – прогнозирует эксперт.