    Сергей Лебедев Сергей Лебедев США не добьются смены режима на Кубе

    На фоне очевидно тупиковой ситуации в Иране Трамп, вероятно, решит усилить давление на Кубу. Он может достичь в этом определенного успеха, но вряд ли ему удастся серьезно поменять конфигурацию власти в Гаване.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Ложь об антидепрессантах оказалась правдой

    День осведомленности об антидепрессантах – это, если угодно, праздник честности. Мы не знаем точно, почему они работают. Мы знаем, что нарратив, который их продавал, был ложью. Мы знаем, что миллионы людей были бы в кризисе без них. Ложная теория. Реальный эффект. Мошеннический нарратив. Спасенные жизни.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США попали в одну ловушку с Наполеоном

    Решение США частично снять санкции с иранской нефти в условиях открытого конфликта с Тегераном воспроизводит положение, в котором более 200 лет назад оказался Наполеон Бонапарт в своих попытках экономического удушения Англии.

    25 марта 2026, 11:18 • Экономика

    Что спасает рубль от ослабления

    Что спасает рубль от ослабления
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    Рубль весь март слабеет – и дошел до 85 за доллар на прошлой неделе. Эксперты называют два главных фактора такого падения. Однако на этой неделе рубль вновь пытается вернуть утраченные позиции. Получится ли у рубля удержаться от дальнейшего ослабления и что ему в этом поможет?

    Российскую валюту за последние семь дней сильно штормит, курс то идет вниз, то снова вверх. В четверг на прошлой неделе курс рубля подскочил до 85 за доллар, однако уже в понедельник на этой неделе показал быстрое укрепление до 81,9 рубля. Во вторник, 24 марта, рубль снова начал укрепляться, но потом остановил этот процесс на 80,9 рубля.

    Ослабление рубля, которое происходит еще с начала марта, вызвано двумя причинами, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина. Во-первых, в январе и феврале была очень низкая цена на российскую нефть, а валютная выручка поступает как раз с лагом в два месяца. «Мы сейчас как раз видим последствия достаточно низкой цены на нефть в январе», – говорит Набиуллина.

    Во-вторых, Минфин остановил действия бюджетного правила. «В обычной ситуации, если цена падает ниже базовой, то происходит продажа валюты из ФНБ, которая частично компенсирует эти эффекты. Этого не произошло. Сейчас цена экспортной нефти уже выше, поэтому будем смотреть, что будет дальше с возобновлением или невозобновлением операций в рамках бюджетного правила», – сказала Набиуллина.

    Сам по себе рост цен на нефть пока не оказывает на рубль никакого влияния, согласен Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам». Здесь дело в другом. «В марте мы видим низкие объемы продажи валюты экспортерами, поскольку в начале года были низкие цены на нефть, высокие дисконты нефти Urals относительно Brent и снижение объемов продаж», – говорит Потавин.

    Ситуация ухудшилась, когда предложение валюты от Минфина упало почти в четыре раза. «Начиная с 5 марта мы видим резкое падение курса рубля. Этот процесс был запущен Минфином, который резко сократил предложение валюты на внутреннем рынке: с февральских 16,52 млрд рублей в день объемы продаж в марте упали до 4,6 млрд рублей в день, то есть в 3,6 раза. Суммарно это дает выпадающий объем продаж валюты за месяц на 240 млрд рублей, или около 3 млрд долларов», – говорит Потавин.

    Из-за решения Минфина прекратить продажу валюты был искусственно создан дефицит валюты – и рубль быстро ослаб.

    «Выросла нехватка валюты на внутреннем рынке. На это указывают и выросшие ставки по коротким кредитам в юанях. Эту тему подхватили и отыгрывают спекулянты, которые нарастили позиции во фьючерсах на доллар и юань в расчете на продолжение роста курсов этих валют», – говорит собеседник.

    Однако в последние дни появились факторы, которые поддержали рубль. «Укрепление рубля обуславливают продолжающийся налоговый период, умеренное снижение ставки ЦБ (до 15% годовых) и его достаточно жесткие сигналы рынку, а также разворот вверх цен на нефть на заявлениях президента США об успешных переговорах с Ираном, которые, впрочем, по заявлениям самого Тегерана, не соответствуют действительности», – отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global.

    Кроме того, на рубль перестал оказывать давление фактор снижения цены отсечения по нефти в бюджетном правиле, из-за которого Минфин мог бы нарастить покупки валюты в ФНБ, добавляет эксперт. В феврале, еще перед началом иранского конфликта, сообщалось, что стоимость нефти, заложенную в бюджете в 59 долларов, могут снизить до 45-50 долларов за баррель. Потому что в январе–феврале российская Urals стоила так дешево. Но теперь ситуация изменилась. И зарубежные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что снижение цены отсечения будет принято не на этот, а на 2027 год.

    «В то же время для экспортеров сильный рубль остается неблагоприятным фактором. Предполагаем, что тенденция к плавному ослаблению рубля продолжится в течение всего года по мере снижения ключевой ставки ЦБ РФ и исчезновения «военной» премии в ценах на нефть», – говорит Мильчакова. До конца недели эксперт ждет курс доллара по 80–83 рубля, евро – 93,5–95 и юаня – 11,5–12.

    В конце марта на рынок должны прийти повышенные объемы продажи валюты от экспортеров для уплаты годового НДД, поэтому ближе к концу месяца рубль имеет все шансы на укрепление,

    считает Потавин.

    «После фазы мартовского ослабления ближе к маю мы увидим рубль на более сильных уровнях, поскольку к тому времени на рынок должны прийти повышенные объемы валюты от мартовского роста цен на нефть. Вероятно, в апреле пара доллар/рубль опять побывает ниже отметки 80 рублей», – считает эксперт.

    «Но на среднесрочную перспективу есть значимый неизвестный фактор: пока не понятно, каким будет модифицированное Минфином новое бюджетное правило и какая там будет планка по цене нефти. Если цена отсечки по нефти будет снижена с текущих 59 до 50 долларов за баррель, то получается, что Минфин должен будет покупать валюту на рынке, а не продавать ее, как было в начале года. При этом мировые цены на нефть в ближайшие месяцы могут показать повышенную волатильность – это тоже важный фактор риска, который создает неопределенности для дальнейшего поведения курса рубля», – говорит Потавин.

    А вот до конца этого года эксперт ждет повышения курса доллара до 90 рублей с текущих 82 рублей. Однако главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров другого мнения, и он не ожидает существенного ослабления курса рубля. «Наш прогноз – 84,3 рубля за доллар на конец года. Но волатильность курса может временами быть повышенной», – прогнозирует эксперт.

    Что спасает рубль от ослабления

    Рубль весь март слабеет – и дошел до 85 за доллар на прошлой неделе. Эксперты называют два главных фактора такого падения. Однако на этой неделе рубль вновь пытается вернуть утраченные позиции. Получится ли у рубля удержаться от дальнейшего ослабления и что ему в этом поможет? Подробности

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопрос: не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Саудовскую Аравию втягивают в войну с Ираном ради чистого зла

    Саудовская Аравия желает стать полноценным участником нападения на Иран, чтобы довести операцию США и Израиля до логического завершения. Так утверждают на Западе. Представители саудитов это опровергают, но вероятность неискренности есть – дипломатия у Эр-Рияда хитрая, а ирано-саудовская война похожа на истинную цель в интриге американцев. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

