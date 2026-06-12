Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.11 комментариев
Экс-президент Южной Кореи получил 30 лет тюрьмы за отправку беспилотников КНДР
Бывшего лидера Южной Кореи Юн Сок Ёля приговорили к 30 годам лишения свободы за отправку дронов в Северную Корею.
Центральный районный суд Сеула назначил дополнительное наказание бывшему главе государства, который уже отбывает пожизненное заключение, передает РИА «Новости».
Политика признали виновным в злоупотреблении властью и нанесении ущерба интересам страны. По данным следствия, отправка беспилотников в КНДР осенью 2024 года преследовала цель обострить напряженность и создать повод для введения военного положения.
«Подсудимого Юн Сок Ёля... приговорить к 30 годам лишения свободы», – говорится в решении суда.
Аналогичный срок назначен бывшему министру обороны Ким Ён Хёну. Экс-командующий военной контрразведкой Ё Ин Хён получил 15 лет тюрьмы, а бывший глава Командования операций беспилотников Ким Ён Дэ – три года условно. Судьи установили, что обвиняемые пытались спровоцировать Пхеньян на вооруженный ответ, используя тактику психологической войны.
В материалах дела отмечается, что операция создала риск реального военного столкновения и раскрыла часть оборонного потенциала Сеула. Суд подчеркнул, что использование армии в личных политических интересах стало предательством граждан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале суд приговорил Юн Сок Ёля к пожизненному заключению за попытку мятежа.
В январе прокуратура запрашивала для бывшего южнокорейского лидера смертную казнь.
В апреле прошлого года Конституционный суд страны утвердил импичмент главе государства.