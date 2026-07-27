Вашингтон отложил военную операцию против Ирана из-за истощения запасов ракет

WSJ: США отложили крупный удар по Ирану из-за нехватки ракет

Tекст: Денис Тельманов

Соединенные Штаты приостановили крупную военную кампанию на фоне опасений истощения запасов ракет-перехватчиков Patriot, передает РИА «Новости».

«Операция была отложена, чтобы дать возможность дипломатии, а также чтобы официальные лица могли обсудить, как масштабный удар скажется на сокращающихся запасах ракет-перехватчиков для систем Patriot и других средств ПВО», – пишет The Wall Street Journal.

Изначально американские военные планировали начать интенсивную серию атак продолжительностью до двух недель. Командующий Центральным командованием ВС США Брэд Купер разработал несколько вариантов действий, рассчитанных на период от 10 до 14 дней.

Однако президент США отметил возможность дипломатического урегулирования и подтвердил контакты с Тегераном. Представители американской администрации добавили, что страны Персидского залива, включая Оман и Катар, пытаются возобновить переговорный процесс.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер Дональд Трамп отменил масштабную операцию из-за угрозы нехватки ракет для комплексов Patriot.

Американское военное командование продолжило подготовку планов расширения конфликта на Ближнем Востоке.

Израильское руководство попыталось склонить Вашингтон к возобновлению полномасштабных боевых действий для уничтожения иранских ядерных объектов.