CENTCOM отчиталось о перенаправлении 141 судна в Ормузском проливе

Tекст: Мария Иванова

Центральное командование американских вооруженных сил (CENTCOM) отчиталось о ситуации с коммерческим флотом в Ормузском проливе, передает РИА Новости.

«По состоянию на 13 июня силы центрального командования перенаправили 141 коммерческое судно и вывели из строя девять других для обеспечения соблюдения блокады», – отмечается в сообщении ведомства в соцсети.

Соединенные Штаты и Израиль начали наносить удары по иранской территории 28 февраля. Жертвами этих атак стали более 3 тыс. человек.

8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, которое формально продолжает действовать.

Параллельно государства ведут переговоры для подписания рамочного меморандума о взаимопонимании. При этом стороны продолжают обмениваться отдельными ударами. Американские военные объясняют свои действия поддержанием морской блокады и целями самообороны, тогда как Иран заявляет исключительно об ответных мерах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американская авиация нанесла ракетный удар по нефтяному танкеру в Оманском заливе.

Иран ранее объявил Ормузский пролив закрытым для движения любых типов судов.