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CENTCOM отчиталось о перенаправлении 141 судна в Ормузском проливе
В рамках продолжающейся блокады Ормузского пролива американские военные отчитались, что заставили 141 торговое судно изменить маршрут и вывели из строя еще девять кораблей.
Центральное командование американских вооруженных сил (CENTCOM) отчиталось о ситуации с коммерческим флотом в Ормузском проливе, передает РИА Новости.
«По состоянию на 13 июня силы центрального командования перенаправили 141 коммерческое судно и вывели из строя девять других для обеспечения соблюдения блокады», – отмечается в сообщении ведомства в соцсети.
Соединенные Штаты и Израиль начали наносить удары по иранской территории 28 февраля. Жертвами этих атак стали более 3 тыс. человек.
8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, которое формально продолжает действовать.
Параллельно государства ведут переговоры для подписания рамочного меморандума о взаимопонимании. При этом стороны продолжают обмениваться отдельными ударами. Американские военные объясняют свои действия поддержанием морской блокады и целями самообороны, тогда как Иран заявляет исключительно об ответных мерах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американская авиация нанесла ракетный удар по нефтяному танкеру в Оманском заливе.
Иран ранее объявил Ормузский пролив закрытым для движения любых типов судов.