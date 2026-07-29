Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.16 комментариев
Джаред Лето отверг обвинения в сексуализированном насилии
Американский музыкант и обладатель премии «Оскар» Джаред Лето решительно отверг информацию о домогательствах, в которых его обвинили сразу 10 девушек, включая четырех несовершеннолетних.
Фронтмен рок-группы Thirty Seconds to Mars прокомментировал скандальные заявления в свой адрес, передает ТАСС. «За всю свою жизнь я ни разу никого не подвергал сексуальному насилию. Эти обвинения являются абсолютно и категорически ложными», – заявил исполнитель в интервью изданию The Hollywood Reporter.
Ранее вещательная корпорация BBC сообщила о жалобах 10 девушек на неподобающее поведение артиста. Сообщалось, что четыре эпизода касались несовершеннолетних. Одна из пострадавших рассказала о непристойных телефонных звонках и полученном соглашении о неразглашении, а другие упоминали интимную связь в гостиничных номерах.
Джаред Лето известен по ролям в фильмах «Бойцовский клуб», «Реквием по мечте» и «Бегущий по лезвию 2049». В 2014 году он удостоился престижных кинопремий за работу в картине «Далласский клуб покупателей».
Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 женщин выдвинули серьезные претензии в адрес оскароносного актера.
Годом ранее девять девушек обвинили артиста в сексуальных домогательствах.
Представитель музыканта назвал подобные утверждения явной ложью.