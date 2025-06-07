Актера Джареда Лето обвинили в домогательствах к несовершеннолетним девушкам

Tекст: Мария Иванова

Оскароносного актера и музыканта Джареда Лето обвинили в сексуальных домогательствах девять женщин, сообщает Air Mail.

По данным издания, многие из заявительниц были несовершеннолетними на момент предполагаемых инцидентов. Журнал отмечает, что «предполагаемое прошлое поведение Лето было не фазой, а проявлением давнего паттерна, который якобы широко известен в определенных кругах шоу-бизнеса», передает РИА «Новости».

Одна из женщин заявила, что домогательства со стороны Лето к несовершеннолетним долгое время были «открытым секретом» в индустрии развлечений. Air Mail также рассказывает о вечеринках, которые устраивал актер, куда девушек якобы приглашали через модельные агентства или напрямую, а одно из приглашений начиналось с фразы: «Привет, дети».

Представитель Лето при этом заявил, что актер «не писал и не одобрял это приглашение и только недавно увидел его впервые».

Издание подчеркивает, что представители Джареда Лето полностью отвергают обвинения.

В статье отмечается, что подобные заявления звучали и ранее: в 2005 году газета New York Post, со ссылкой на источники, уже писала о попытках Лето познакомиться с несовершеннолетними моделями.

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