Хотя советский Пушкин был весьма деформирован и далек от реального, в нем, однако, была монументальность: стоя в центре культурного мира СССР, Пушкин задавал планку, и высокий уровень советской культуры – во многом его заслуга.4 комментария
Актера Джареда Лето обвинили в домогательствах к несовершеннолетним девушкам
Девять женщин, некоторые из которых на момент событий были несовершеннолетними, обвинили лауреата премии «Оскар» Джареда Лето в непристойном поведении и сексуальных домогательствах.
Оскароносного актера и музыканта Джареда Лето обвинили в сексуальных домогательствах девять женщин, сообщает Air Mail.
По данным издания, многие из заявительниц были несовершеннолетними на момент предполагаемых инцидентов. Журнал отмечает, что «предполагаемое прошлое поведение Лето было не фазой, а проявлением давнего паттерна, который якобы широко известен в определенных кругах шоу-бизнеса», передает РИА «Новости».
Одна из женщин заявила, что домогательства со стороны Лето к несовершеннолетним долгое время были «открытым секретом» в индустрии развлечений. Air Mail также рассказывает о вечеринках, которые устраивал актер, куда девушек якобы приглашали через модельные агентства или напрямую, а одно из приглашений начиналось с фразы: «Привет, дети».
Представитель Лето при этом заявил, что актер «не писал и не одобрял это приглашение и только недавно увидел его впервые».
Издание подчеркивает, что представители Джареда Лето полностью отвергают обвинения.
В статье отмечается, что подобные заявления звучали и ранее: в 2005 году газета New York Post, со ссылкой на источники, уже писала о попытках Лето познакомиться с несовершеннолетними моделями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в США каскадерша подала в суд на Кевина Костнера из-за несогласованного эпизода с насилием на съемках.
В Нью-Йорке задержали актера Майкла Питта по подозрению в домашнем насилии и сексуальных домогательствах.
На писателя Нила Геймана подали в суд по обвинению в изнасиловании.