Кевина Костнера обвинили в незаконной сцене насилия в фильме

Исполнительница трюков обвинила Костнера в нарушении протоколов безопасности

Tекст: Мария Иванова

Американский режиссер и актер Кевин Костнер оказался ответчиком по иску исполнительницы трюков Девин Ла Беллы, которая заявила, что ее принудили участвовать в сцене насилия, не прописанной в сценарии фильма «Горизонты: часть вторая», передает Variety.

По словам Ла Беллы, ее вызвали заменить отказавшуюся актрису Эллу Хант без предупреждения, подготовки или согласия, а также без присутствия координатора по интимным сценам, передает ТАСС.

В иске указано, что Ла Белла почувствовала себя униженной и травмированной. Она заявила: «Я оказалась беззащитной и была предана системой, обещавшей безопасность и профессиональное отношение».

Инцидент, по ее словам, произошел 2 мая 2023 года на съемочной площадке в штате Юта.

Адвокат истца Кейт Макфарлейн назвала ситуацию примером «сексистского голливудского кинопроизводства, в котором доминируют мужчины».

Представитель Костнера Марти Сингер, напротив, заявил, что жалоба Ла Беллы «абсолютно беспочвенна», а сама актриса дала согласие на съемки после репетиции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее актриса Блейк Лайвли подала иск против Джастина Бальдони с обвинениями в домогательствах и попытке разрушить ее репутацию.

Бывшая участница шоу «Топ-модель по-американски» Джэннифер Эн обвинила рэпера Канье Уэста в сексуальном насилии и удушении во время съемок клипа в Нью-Йорке в 2010 году.