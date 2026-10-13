Как отказаться от навязанных услуг и вернуть деньги в 2026 году: заявление, сроки и порядок возврата

Tекст: Ольга Никитина

Главное – кратко

В 2026 году нужно различать три основные ситуации.

Если дополнительную услугу, работу или товар навязали либо оформили без согласия, применяется статья 16 Закона о защите прав потребителей. Покупатель вправе отказаться от оплаты, а если деньги уже списали – потребовать их вернуть. Срок возврата составляет три дня со дня предъявления требования.

Если человек сам согласился на обычную услугу, но затем передумал, ситуация другая. По статье 32 Закона о защите прав потребителей отказаться от договора оказания услуг можно в любое время, однако исполнитель вправе удержать фактически понесенные расходы, непосредственно связанные с исполнением договора.

Если дополнительная услуга была приобретена вместе с потребительским кредитом или займом, действует специальный период охлаждения – 30 календарных дней. Поставщику услуги нужно подать заявление, после чего деньги возвращают в течение семи рабочих дней за вычетом стоимости уже оказанной части услуги.

Для страховки при кредите также действует 30-дневный период охлаждения. При отсутствии страхового случая деньги должны вернуть в течение семи рабочих дней.

Что считается навязанной услугой по закону

Навязанная услуга – это не просто услуга, которая человеку позже перестала нравиться.

Речь идет о ситуации, когда у потребителя фактически не было свободного выбора либо услугу подключили без надлежащего согласия.

Например, покупателю говорят:

автомобиль продадут по заявленной цене только вместе с платной картой помощи на дороге;

кредит оформят только при покупке юридического сертификата, хотя такая услуга для получения кредита законом не требуется;

технику можно купить только вместе с платной настройкой;

дополнительная страховка уже включена в договор и отказаться от нее нельзя;

в интернет-заказе заранее стоит галочка напротив платной услуги;

платная опция добавляется автоматически, если покупатель специально ее не отключит;

основную услугу отказываются предоставлять без покупки дополнительной.

Закон запрещает обусловливать приобретение одних товаров, работ или услуг обязательной покупкой других, если такая зависимость прямо не предусмотрена законом.

С 1 сентября 2025 года дополнительно запрещено автоматически выражать согласие за самого потребителя.

Что изменилось в правилах навязанных услуг с 2025 года

Главное изменение – согласие на платную дополнительную услугу должно исходить от самого потребителя.

Продавец, исполнитель или владелец агрегатора не вправе:

заранее ставить галочку о согласии;

выражать согласие за клиента другим способом;

строить форму заказа так, будто человек изначально согласен купить дополнительную услугу;

автоматически включать платную опцию без отдельного волеизъявления покупателя.

Если закон не устанавливает иной формы, согласие на дополнительную платную услугу оформляется письменно.

Причем в спорной ситуации именно продавец или исполнитель должен доказать, что согласие действительно было получено.

Это особенно важно при дистанционных покупках, кредитах, онлайн-сервисах и договорах с большим количеством дополнительных опций.

Какие услуги нельзя навязывать потребителю

Сам по себе вид услуги не делает ее незаконной. Страхование, дополнительная гарантия или настройка техники могут совершенно законно продаваться за отдельную плату.

Нарушение возникает, когда покупателя лишают возможности свободно отказаться.

Типичные дополнительные услуги:

страхование;

расширенная гарантия;

юридическое сопровождение;

техническое сопровождение;

настройка техники;

установка программного обеспечения;

сервисные сертификаты;

карты помощи на дороге;

медицинские сервисы;

консультационные пакеты;

дополнительные услуги автосалона;

платные подписки;

доставка или сервис, автоматически добавленные к покупке.

Если потребитель добровольно выбрал такую услугу и отдельно согласился с ценой, само ее наличие в договоре не означает навязывания.

Как вернуть деньги за навязанную услугу

Первое, что нужно сделать, – понять, действительно ли услуга была приобретена без добровольного согласия.

Если да, порядок действий следующий.

1. Соберите документы

Понадобятся все материалы, связанные с покупкой:

договор;

чек;

квитанция;

банковская выписка;

заявление на кредит;

дополнительные соглашения;

страховой полис;

сертификат на дополнительную услугу;

электронный заказ.

2. Зафиксируйте, как была подключена услуга

Сохраните:

скриншоты сайта или приложения;

переписку с продавцом;

электронные письма;

сообщения;

рекламные материалы;

условия акции;

записи разговора, если они сделаны законно участником беседы.

Особенно полезны доказательства того, что дополнительная опция была выбрана заранее либо без нее отказывались продавать основной товар.

3. Определите, кому ушли деньги

Дополнительную услугу может оказывать не тот, у кого куплен основной товар.

Например, автомобиль продал дилер, а сертификат «помощи на дороге» оформлен сторонней компанией.

Требование обычно направляют тому лицу, которое является продавцом товара или исполнителем конкретной дополнительной услуги и получило оплату.

4. Подайте письменное требование

В нем нужно указать, что согласие на дополнительную услугу не давалось или покупка основной услуги была незаконно обусловлена приобретением дополнительной.

Следует потребовать возврата уплаченной суммы.

5. Сохраните доказательство отправки

Это особенно важно, поскольку именно с момента предъявления требования начинает исчисляться срок возврата.

Подтверждением может быть:

отметка о принятии на втором экземпляре;

почтовая квитанция и опись;

электронное подтверждение отправки;

сообщение в личном кабинете;

иной документ, позволяющий установить дату обращения.

За сколько дней должны вернуть деньги за навязанную услугу

Если дополнительный товар, работа или услуга были навязаны либо приобретены без согласия потребителя, деньги должны вернуть в течение трех дней со дня предъявления требования.

Это специальное правило статьи 16 Закона о защите прав потребителей.

Но трехдневный срок нельзя автоматически применять к любой услуге, от которой клиент решил отказаться.

Если услуга была куплена добровольно, применяется другой порядок.

При обычном договоре оказания услуг потребитель вправе отказаться от дальнейшего исполнения договора в любое время, но исполнитель может удержать доказанные фактические расходы.

При дополнительной услуге, купленной вместе с потребительским кредитом, действует 30-дневный период охлаждения и семидневный срок возврата после заявления.

Для соответствующей страховки при кредите также действует 30-дневный период охлаждения и возврат в течение семи рабочих дней при соблюдении установленных условий.

Как написать заявление на возврат денег

Строго обязательной универсальной формы такого заявления нет, поэтому его можно составить самостоятельно.

В документе стоит указать:

ФИО заявителя;

телефон и электронную почту;

наименование продавца или исполнителя;

номер и дату договора;

название дополнительной услуги;

стоимость услуги;

дату оплаты;

обстоятельства подключения;

указание на отсутствие отдельного согласия, если услуга навязана;

требование вернуть деньги;

сумму возврата;

банковские реквизиты;

перечень приложений;

дату и подпись.

Если речь идет именно о навязанной услуге, можно сослаться на статью 16 Закона РФ «О защите прав потребителей».

Образец заявления на возврат денег за навязанную услугу

Кому: наименование продавца или исполнителя

От кого: ФИО, адрес, телефон, электронная почта

Требование о возврате денежных средств

При заключении договора № ___ от ___ мне была дополнительно оформлена услуга __________ стоимостью ______ рублей.

Отдельного добровольного согласия на приобретение указанной услуги я не давал(а). Услуга была включена в договор/заказ без моего согласия либо возможность приобрести основной товар или услугу была поставлена в зависимость от приобретения дополнительной услуги.

В соответствии со статьей 16 Закона РФ «О защите прав потребителей» прошу отказаться от исполнения дополнительной услуги и вернуть уплаченные за нее ______ рублей.

Денежные средства прошу перечислить по следующим реквизитам: __________.

К заявлению прилагаю копии договора, документа об оплате и иных подтверждающих материалов.

Дата, подпись.

Если ситуация связана не с навязыванием, а с добровольно купленной услугой, которую потребитель решил прекратить, формулировку нужно изменить и ссылаться уже на право отказаться от исполнения договора оказания услуг.

Какие доказательства нужно сохранить

Чем больше доказательств обстоятельств покупки сохранилось, тем проще разрешить спор.

Полезны:

договор;

чек;

банковская выписка;

кредитная документация;

анкета или заявление;

дополнительные соглашения;

страховой полис;

сервисный сертификат;

переписка;

СМС;

электронные письма;

скриншоты приложения и сайта;

рекламное предложение;

документы с указанной стоимостью товара без дополнительных услуг.

Если спор касается предварительно установленной галочки, особенно важно сохранить снимок экрана до того, как интерфейс будет изменен.

При этом отсутствие у потребителя доказательств отдельного согласия еще не означает, что он проиграет спор: обязанность подтвердить получение такого согласия возложена на продавца, исполнителя или владельца агрегатора.

Можно ли вернуть деньги, если согласие уже подписано

Да, в некоторых случаях.

Подпись в договоре действительно может подтверждать, что человек согласился приобрести услугу, поэтому доказать именно навязывание становится сложнее.

Но это не означает, что после подписи расторгнуть договор невозможно.

Если речь идет об обычном договоре оказания услуг, потребитель вправе отказаться от его исполнения в любое время.

Исполнитель в таком случае может удержать не произвольную сумму и не «штраф за расторжение», а фактически понесенные расходы, непосредственно связанные с исполнением договора.

Например, если из оплаченного годового сервиса часть услуг уже реально оказана, возврат может быть не полным.

Расходы должны быть обоснованы и подтверждены самим исполнителем.

Как отказаться от обычной услуги, если просто передумали

Если услуга была выбрана добровольно, но потребитель решил, что она ему больше не нужна, применяется статья 32 Закона о защите прав потребителей.

Отказаться от исполнения договора оказания услуг можно в любое время.

При этом потребитель обязан оплатить только фактически понесенные исполнителем расходы, связанные с выполнением обязательств по конкретному договору.

Это означает, что условие вроде «при отказе деньги не возвращаются ни при каких обстоятельствах» само по себе еще не лишает человека предусмотренного законом права.

Но и ожидать полного возврата автоматически тоже нельзя.

Если исполнитель уже понес реальные расходы или оказал часть услуги, соответствующая сумма может быть удержана.

Может ли компания удержать всю стоимость услуги

Только сама ссылка на пункт договора о невозвратности денег недостаточна.

Если исполнитель утверждает, что вся полученная сумма уже израсходована на исполнение договора, такие расходы должны быть реальными и связанными с конкретным договором.

В споре имеют значение:

какие действия уже выполнены;

какая часть услуги фактически оказана;

какие расходы действительно понес исполнитель;

есть ли документы, подтверждающие эти расходы.

Поэтому формулировка «услуга невозвратная» не всегда означает, что деньги нельзя потребовать обратно.

Как вернуть деньги за дополнительные услуги по кредиту

Для услуг, купленных при оформлении потребительского кредита или займа, действует специальный механизм.

Это могут быть, например:

юридические услуги;

медицинские программы;

телемедицина;

консультационные пакеты;

сервисные карты;

помощь на дороге;

сертификаты;

иные дополнительные продукты, приобретенные одновременно с кредитом.

Если с момента заключения договора прошло не больше 30 календарных дней, заемщик может воспользоваться периодом охлаждения.

Порядок возврата

Сначала заявление направляют поставщику дополнительной услуги.

Он должен вернуть деньги в течение семи рабочих дней.

Из суммы может быть вычтена стоимость фактически оказанной части услуги.

Если поставщик денег не вернул, законом предусмотрена возможность обратиться уже к кредитору.

Такое заявление кредитору подают после истечения 30 дней со дня первоначального обращения к поставщику, но не позднее 180 дней с этой даты.

Кредитор при наличии установленных законом условий также должен вернуть деньги в течение семи рабочих дней.

Нужно ли доказывать, что услугу при кредите навязали

Для использования специального 30-дневного периода охлаждения необязательно строить требование только на доказательстве принуждения.

Механизм позволяет отказаться от определенных дополнительных платных услуг, приобретенных вместе с потребительским кредитом, в предусмотренный законом срок.

Поэтому даже если заемщик формально поставил подпись, стоит проверить:

дату договора;

что именно было приобретено;

связано ли приобретение с кредитованием;

не истекли ли 30 дней;

кто является поставщиком услуги.

Отдельно закон запрещает кредитору самостоятельно проставлять отметки о согласии заемщика на дополнительные платные услуги.

Как отказаться от страховки по кредиту

Для страховки действует отдельный период охлаждения.

Заемщик может обратиться за возвратом в течение 30 дней.

Куда подавать заявление, зависит от вида страхования.

Индивидуальная страховка

Если страхователем является сам заемщик, заявление направляют страховой компании.

Коллективное страхование

Если заемщик был присоединен к коллективному договору страхования, заявление направляют в банк.

При отсутствии страхового случая денежные средства должны вернуть в течение семи рабочих дней.

Может ли ставка по кредиту вырасти после отказа от страховки

Да, в некоторых случаях.

Если кредитный договор предусматривает одну процентную ставку при наличии страхования и другую при его отсутствии, после отказа от страховки банк может изменить ставку в соответствии с условиями договора и законом.

Поэтому перед отказом нужно проверить:

индивидуальные условия кредита;

размер ставки со страховкой;

размер ставки без страховки;

общую переплату в обоих вариантах.

Иногда возврат стоимости страховки оказывается выгоднее повышения ставки, иногда – наоборот.

Можно ли заменить страховку по кредиту на другую

Заемщик не обязан приобретать страховой продукт только у компании, которую предложил банк, если речь идет о страховании, влияющем на условия кредитования и другой страховщик соответствует установленным банком требованиям.

Поэтому при желании отказаться от дорогого полиса стоит одновременно проверить возможность оформить подходящее страхование в другой компании.

Это может позволить сохранить льготную процентную ставку и одновременно снизить стоимость страховки.

Что делать, если дополнительные услуги навязал автосалон

Автосалоны – одна из ситуаций, где покупатели особенно часто сталкиваются с большим количеством дополнительных договоров.

Вместе с автомобилем могут продаваться:

страховка;

карта помощи на дороге;

сертификат юридических услуг;

техническая помощь;

сервисный пакет;

расширенная гарантия;

обслуживание;

консультационные услуги;

различные клубные карты.

Сначала нужно понять, кто является исполнителем каждой услуги.

Например, договор купли-продажи машины заключен с дилером, страховка – со страховой компанией, а карта помощи на дороге – с отдельной сервисной организацией.

Требования о возврате могут направляться разным компаниям.

Как вернуть деньги за карту помощи на дороге

Нужно проверить договор и обстоятельства покупки.

Если услугу включили без отдельного согласия или автомобиль отказывались продавать без нее вопреки закону, можно ставить вопрос о навязывании.

Если покупатель добровольно подписал отдельный договор, но затем передумал, может применяться право на отказ от договора оказания услуг с учетом фактически понесенных расходов.

Если карта помощи приобреталась вместе с кредитом и подпадает под правила дополнительных услуг при кредитовании, дополнительно нужно проверить 30-дневный период охлаждения.

Именно поэтому в подобных спорах важно определить не только название сертификата, но и юридическую схему его оформления.

Можно ли вернуть деньги за юридический сертификат в автосалоне

Возможность возврата зависит от того, каким образом его оформили.

Если отдельного добровольного согласия не было – можно требовать возврата как за услугу, приобретенную без согласия.

Если сертификат приобретен добровольно, но услугами еще не воспользовались или использовали лишь частично, можно заявить отказ от договора и потребовать вернуть деньги с учетом фактически понесенных исполнителем расходов.

Если сертификат был приобретен вместе с потребительским кредитом, действует также специальный механизм отказа от дополнительных услуг в 30-дневный срок.

Можно ли вернуть деньги за платную подписку

Здесь также нужно разделять разные ситуации.

Подписку подключили без согласия

Если платная подписка была активирована без добровольного согласия пользователя либо платная опция была добавлена автоматически, можно требовать отмены и возврата средств по правилам о дополнительных услугах, приобретенных без согласия.

Подписку оформили добровольно

Если пользователь сам подключил сервис и затем передумал, вопрос возврата зависит от характера договора, уже оказанной услуги и условий прекращения.

Для договора оказания услуг может применяться право на отказ с оплатой фактически понесенных расходов.

Однако нельзя считать, что любую добровольно оплаченную подписку всегда обязаны полностью вернуть независимо от уже предоставленного доступа или оказанных услуг.

Что делать при автоматическом продлении подписки

Сначала нужно проверить, на что пользователь соглашался при первоначальной покупке.

Важно выяснить:

было ли ясно указано автоматическое продление;

давал ли человек согласие на регулярные списания;

можно ли было отказаться от автопродления;

за какой период списаны деньги;

начался ли уже новый период оказания услуги.

Если списание произошло вообще без согласия на платную подписку, ситуация отличается от обычного автоматического продления, условия которого пользователь ранее принял.

Что делать, если деньги не вернули

Если установленный срок прошел, а деньги не поступили, лучше действовать последовательно.

1. Проверьте дату обращения

Убедитесь, что можете подтвердить, когда требование было получено компанией.

2. Направьте повторную претензию

Укажите:

дату первого обращения;

требуемую сумму;

истекший срок;

требование добровольно исполнить обязанность.

3. Обратитесь в Роспотребнадзор

Это основной надзорный орган по общим нарушениям законодательства о защите прав потребителей.

4. При споре с финансовой организацией проверьте компетенцию Банка России

Банк России рассматривает обращения, касающиеся деятельности:

банков;

МФО;

страховых организаций;

других поднадзорных финансовых организаций.

5. Проверьте необходимость обращения к финансовому уполномоченному

Для ряда имущественных споров с финансовыми организациями обращение к финансовому уполномоченному является обязательным этапом перед судом.

6. Обратитесь в суд

Если добровольно урегулировать спор не удалось, потребитель может требовать защиты нарушенных прав в судебном порядке.

Куда жаловаться на навязанные услуги

Если навязанную услугу продал обычный магазин, сервисный центр, автосалон или другая нефинансовая организация, вопрос защиты потребительских прав можно поставить перед Роспотребнадзором.

Если нарушение связано с банком, МФО или страховщиком, дополнительно можно обратиться в Банк России.

При имущественном споре с финансовой организацией может потребоваться процедура финансового уполномоченного.

Если услуга оформлена сторонней компанией вместе с кредитом, важно определить, кто именно нарушил право потребителя: кредитор, поставщик дополнительной услуги или оба участника схемы.

Можно ли пожаловаться в Роспотребнадзор и сразу вернуть деньги

Жалоба в надзорный орган и непосредственное требование о возврате денег – разные инструменты.

Чтобы получить деньги, прежде всего нужно предъявить соответствующее требование продавцу или исполнителю.

Роспотребнадзор может проверить соблюдение законодательства и принять меры в пределах полномочий, но спор о взыскании конкретной суммы в некоторых случаях приходится разрешать через суд.

Поэтому лучше не ограничиваться только жалобой, а одновременно сохранять доказательства собственного требования о возврате.

Как обратиться в суд

В суде потребитель может заявить требования, соответствующие конкретной ситуации.

Это может быть:

возврат стоимости услуги;

возмещение убытков;

компенсация морального вреда;

иные предусмотренные законом требования.

Кроме того, если суд удовлетворяет законное требование потребителя, которое компания не исполнила добровольно, Закон о защите прав потребителей предусматривает штраф в размере 50% от суммы, присужденной в пользу потребителя.

Однако такой штраф не является автоматической выплатой при любой задержке. Возможность его взыскания определяется судом с учетом обстоятельств конкретного дела и действующих исключений.

Нужно ли направлять претензию перед судом

Для обычных потребительских споров требования закона зависят от конкретного вида договора и характера требований.

Практически письменная претензия полезна даже тогда, когда обязательный досудебный порядок прямо не установлен.

Она позволяет подтвердить:

что потребитель требовал возврата;

дату требования;

размер суммы;

реакцию продавца;

отказ или отсутствие ответа.

Для споров с финансовыми организациями дополнительно действуют специальные процедуры, включая обращение к финансовому уполномоченному в предусмотренных законом случаях.

Кратко: как вернуть деньги за навязанную услугу

Если дополнительную услугу подключили или продали без согласия потребителя, он вправе отказаться от нее и потребовать вернуть уплаченную сумму.

За действительно навязанную дополнительную услугу деньги должны вернуть в течение трех дней после предъявления требования.

Если услугу приобрели добровольно, но затем решили отказаться, действует другая схема: от договора оказания услуг можно отказаться в любое время, однако исполнитель вправе удержать подтвержденные фактические расходы.

Для дополнительных услуг, купленных вместе с потребительским кредитом, действует 30-дневный период охлаждения, а поставщик должен вернуть деньги в течение семи рабочих дней за вычетом стоимости фактически оказанной части.

Для страховки при кредите также предусмотрен 30-дневный период охлаждения.

Перед подачей заявления важно определить, с кем именно заключен договор на дополнительную услугу и кому были перечислены деньги.

Вопросы и ответы

Можно ли отказаться от навязанной услуги?

Да. Если дополнительную услугу продали без согласия либо незаконно сделали обязательным условием приобретения основного товара или услуги, потребитель вправе отказаться от оплаты, а уже уплаченную сумму потребовать обратно.

За сколько дней должны вернуть деньги за навязанную услугу?

В течение трех дней со дня предъявления требования о возврате.

Что делать, если услугу подключили без моего согласия?

Направить продавцу или исполнителю письменное требование об отказе от услуги и возврате денег. Нужно сохранить документы и подтверждение даты обращения.

Может ли продавец заранее поставить галочку о согласии?

Нет. Автоматические отметки и другие способы заранее выразить согласие за потребителя запрещены.

Кто должен доказать, что я согласился на дополнительную услугу?

Наличие согласия должен доказать продавец, исполнитель или владелец агрегатора.

Можно ли вернуть деньги, если я подписал договор?

В ряде случаев да. Даже при добровольном договоре оказания услуг потребитель вправе отказаться от него, но исполнитель может удержать подтвержденные фактические расходы.

Можно ли отказаться от услуги в любое время?

От обычного договора оказания услуг потребитель вправе отказаться в любое время при условии оплаты фактически понесенных исполнителем расходов.

Сколько дней есть на отказ от дополнительной услуги по кредиту?

30 календарных дней после заключения договора.

Сколько возвращают деньги за допуслугу по кредиту?

Поставщик услуги должен вернуть их в течение семи рабочих дней за вычетом стоимости фактически оказанной части услуги.

Что делать, если поставщик услуги при кредите деньги не вернул?

После истечения 30 дней со дня первоначального обращения к поставщику можно использовать предусмотренный законом механизм обращения к кредитору. Обратиться нужно не позднее 180 дней с даты первоначального заявления поставщику.

Сколько дней есть на отказ от страховки по кредиту?

Для соответствующей страховки действует 30-дневный период охлаждения.

Куда обращаться для возврата страховки?

При индивидуальной страховке – к страховщику. При присоединении к коллективной страховке – в банк.

За сколько дней вернут деньги за страховку?

При соблюдении условий и отсутствии страхового случая – в течение семи рабочих дней.

Может ли банк повысить ставку после отказа от страховки?

Да, если такая возможность предусмотрена кредитным договором и соответствует законодательству. Перед отказом нужно проверить индивидуальные условия кредита.

Можно ли вернуть деньги за допуслуги в автосалоне?

Да, основания зависят от конкретной ситуации. Если услугу навязали или подключили без согласия, применяются правила статьи 16. При добровольном договоре оказания услуг возможно отказаться от него с учетом фактических расходов. Для услуги, приобретенной вместе с кредитом, может действовать специальный 30-дневный период охлаждения.

Можно ли вернуть деньги за платную подписку?

Если подписку подключили без согласия, можно требовать ее отмены и возврата денег. Если пользователь оформил ее сам, порядок возврата зависит от условий договора и объема уже оказанной услуги.

Куда жаловаться, если деньги не возвращают?

В зависимости от ситуации – в Роспотребнадзор, Банк России, финансовому уполномоченному или в суд.

В 2026 году закон четко запрещает продавцам и исполнителям принимать решение за потребителя и автоматически подключать ему платные дополнительные товары и услуги.

Если услугу действительно навязали или оформили без согласия, потребитель вправе потребовать деньги обратно, а на возврат отведено три дня.

При этом не всякая ненужная услуга считается навязанной. Если человек сам согласился на нее, а затем передумал, применяется другой порядок: отказаться от договора можно, но исполнитель вправе удержать подтвержденные фактические расходы.

Отдельные правила предусмотрены для кредитов и страховок: там действует 30-дневный период охлаждения и специальные сроки возврата.

Поэтому перед подачей претензии важно сначала определить юридическую ситуацию: услугу оформили без согласия, она была добровольной или была приобретена вместе с кредитом. От этого зависит и основание отказа, и срок, в который должны вернуть деньги.