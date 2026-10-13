Какими должны быть легитимные выборы на Украине

Tекст: Олег Исайченко

Президент России Владимир Путин готов дать указание воздержаться от ударов по Украине в день президентских выборов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом, по его словам, Киев на самом деле не заинтересован в проведении голосования. Просьбу Владимира Зеленского о 60-дневном перемирии российская сторона рассматривает как попытку получить передышку для продолжения боевых действий.

Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что Москва не намерена вновь доверять обещаниям украинского руководства, если речь идет о приостановке боевых действий. «Я не думаю, что передышку он заслужил. Не думаю, что мы в очередной раз будем покупаться на заверения и обещания», – подчеркнул министр.

Он напомнил, что позиция Москвы была четко обозначена президентом Владимиром Путиным: Россия продолжает добиваться целей специальной военной операции на Украине, которые остаются неизменными. В отличие от них, курс Владимира Зеленского и его европейских сторонников, по оценке Лаврова, отличается непоследовательностью.

Тема президентских выборов на Украине вновь оказалась в центре внимания после заявлений президента США Дональда Трампа. «Ему следовало бы провести выборы. Президент Зеленский мог бы разрешить эту войну и заключить сделку множество раз», – сказал глава Белого дома. Он также отметил, что ВСУ ударами по российским НПЗ создают проблему для всего мира.

Зеленский отверг позицию американского лидера, заявив, что вопрос о смене власти относится исключительно к компетенции украинских избирателей. «Трамп сказал, что Украине необходим новый президент. При всем уважении к нему, выбор того или иного лидера – дело нашего народа», – заявил он в интервью ABC News.

Одновременно Зеленский вновь предложил приостановить боевые действия на два месяца, связав перемирие с проведением выборов. «И если президент Трамп действительно хочет каких-то изменений в ходе выборов, я уже обсуждал это с его командой. Поэтому, пожалуйста, передайте Путину: дайте нам два месяца, 60 дней передышки. Полное прекращение огня на 60 дней – и мы организуем выборы», – сказал он.

По мнению директора Лаборатории анализа международных процессов МГИМО Николая Силаева, слова Зеленского о том, что Украине достаточно 60 дней для проведения выборов, – «это чушь». В нынешних условиях, считает эксперт, сама организация выборов столкнется с целым рядом проблем. В частности, утративший легитимность президент Украины будет участвовать в формировании избирательных комиссий. «Это неминуемо отравит всю избирательную систему страны», – поясняет Силаев.

Отдельный вопрос – участие в голосовании украинских граждан, находящихся за пределами украинского государства. «Стоит помнить, что страна, принявшая наибольшее число украинских беженцев, – это Россия. И эти люди тоже должны иметь право голосовать», – продолжает эксперт.

Следовательно, для проведения выборов на территории России необходимо открыть избирательные участки. Но сейчас Киев не имеет дипломатического представительства на территории РФ. Теоретически, считает Силаев, эту проблему можно решить с помощью диппредставительств третьих стран, которые поддерживают отношения и с Москвой, и с Киевом.

«И вопрос не в том, какие именно страны подключать к этому процессу, а в том, чтобы участков было достаточно для всех граждан Украины, проживающих на территории России», – акцентирует собеседник. Еще одна проблема – документы избирателей. «У части паспортов граждан за последние годы мог истечь срок годности. И этот вопрос тоже предстоит каким-то образом решать», – рассуждает аналитик.

Но организационными вопросами проблемы не исчерпываются. По мнению Силаева, важнейшим условием проведения легитимных выборов должна быть свобода предвыборной агитации. И с этим на Украине также серьезные проблемы:

«Если те, кто выступает за мир с Россией, сидят в тюрьмах, если существует колоссальное давление на русский язык, о какой свободе слова может идти речь?».

Наконец, вызывает вопросы и возможная организация дистанционного голосования. По мнению Силаева, в случае с Украиной предпочтительно, чтобы избиратели лично приходили на избирательные участки. «Учитывая то, как в офисе Зеленского активно продвигают электронное голосование, есть основания полагать, что именно таким образом он и будет фальсифицировать выборы. И этого нельзя допустить», – подчеркнул аналитик.

Схожей точки зрения придерживается политолог Иван Лизан. «Ни о каком дистанционном голосовании речи быть не может. Только личное физическое присутствие на участках», – говорит собеседник. При этом Лизан обращает внимание еще на одну проблему – равное количество возможностей для голосования у украинцев, находящихся в разных странах. По его мнению, нельзя допустить диспропорции между Западной Европой и Россией при открытии избирательных участков.

«Должно быть достаточное количество участков, а не как с выборами в Молдавии, когда на территории нашей страны были считанные места для голосования, в то время как на территории ЕС их были сотни», – рассуждает эксперт.

Возможность открыть такие участки в диппредставительствах третьих стран Лизан также ставит под сомнение. В идеале, считает он, Киев должен восстановить дипломатические отношения с Москвой. «Тогда на территории нашей страны люди смогут спокойно и законно прийти голосовать», – считает Лизан. Однако для этого, по мнению политолога, необходимо устранить и другие политические препятствия.

В частности, должны быть отменены дискриминационные законы, ранее принятые на Украине, а также решен вопрос с освобождением и амнистией политических заключенных.

Иначе выборы не обеспечат реальной политической конкуренции: среди кандидатов окажутся в основном те же люди, которые сегодня поддерживают идеологию киевского режима.

Еще одним недопустимым вариантом он считает лишение украинского гражданства всех, кто сейчас проживает на территории России или исторических регионов. «В таком случае будут отсечены миллионы людей, которые хоть сколько-нибудь поддерживают Россию и мирное урегулирование», – замечает спикер.

Впрочем, все эти вопросы, по мнению Лизана, упираются в более фундаментальную проблему – отсутствие на Украине политиков, способных предложить иной курс. «Есть ощущение, что любой новоизбранный президент, как и его предшественники, снова откажется подписывать полноценное мирное соглашение», – с сожалением заключил Лизан.