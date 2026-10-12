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Песков: Путин готов остановить удары по Украине в день выборов
Президент Владимир Путин готов дать указание не наносить ударов по Украине в день выборов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Если там реально в Киеве хотят провести выборы, то президент Российской Федерации, Верховный главнокомандующий будет готов дать указание не наносить ударов по Украине в день выборов», – заявил Песков.
По его словам, 60 суток перемирия нужны Украине не для проведения выборов, а для того, чтобы «собраться силами, залечить раны и продолжить войну», передает ТАСС.
Песков добавил, что «совершенно очевидно, что реально в Киеве не хотят проводить выборы».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Кремль отверг предложение о перемирии вместо долгосрочного мира.
Глава киевского режима Владимир Зеленский напомнил Трампу о праве украинцев выбирать главу государства.
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