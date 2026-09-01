Лучшие варианты для завершения войны нам даст само развитие войны и рождающееся под его влиянием на Украине ее «бессилие к миру».6 комментариев
Reuters: Украина полностью лишилась выхода к морю
Удары Вооруженных сил России привели к полной потере Украиной выхода к морю и остановке работы ее основных морских портов.
Украина оказалась лишена доступа к морю в результате успешных действий Вооруженных сил России, передает RT со ссылкой на Reuters.
Агентство отмечает, что удары российской армии привели к полной блокировке украинских морских портов.
«Российские удары фактически заблокировали морские порты, через которые ранее проходило 90% экспорта Украины», – говорится в материале.
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