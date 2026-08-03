На Украине назвали Киев прифронтовым городом

Военнослужащий ВСУ Мусиенко назвал Киев прифронтовым городом

Tекст: Вера Басилая

Военнослужащий Вооруженных сил Украины Александр Мусиенко охарактеризовал ситуацию в Киеве как критическую, передает «Газета.Ru». «Киев стал полноценным прифронтовым городом с точки зрения воздушных атак», – заявил солдат в беседе с журналистами.

По словам военного, российская армия способна регулярно наносить комбинированные удары по инфраструктуре. Для этого могут применяться зенитные ракетные комплексы С-400, размещенные на территории Брянской и Курской областей.

Мусиенко прогнозирует до трех-четырех масштабных атак ежемесячно. В ходе каждого такого налета на Украине могут одновременно фиксировать применение 70-80 ракет и нескольких сотен беспилотных летательных аппаратов.

При этом украинская армия испытывает острую нехватку средств противовоздушной обороны. Военнослужащий констатировал, что имеющихся ресурсов недостаточно для успешного перехвата ракет комплекса С-400.

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