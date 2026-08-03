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На Украине назвали Киев прифронтовым городом
Военнослужащий ВСУ Мусиенко назвал Киев прифронтовым городом
Киев стал полноценным прифронтовым городом с точки зрения воздушных атак, заявил военнослужащий ВСУ Александр Мусиенко.
Военнослужащий Вооруженных сил Украины Александр Мусиенко охарактеризовал ситуацию в Киеве как критическую, передает «Газета.Ru». «Киев стал полноценным прифронтовым городом с точки зрения воздушных атак», – заявил солдат в беседе с журналистами.
По словам военного, российская армия способна регулярно наносить комбинированные удары по инфраструктуре. Для этого могут применяться зенитные ракетные комплексы С-400, размещенные на территории Брянской и Курской областей.
Мусиенко прогнозирует до трех-четырех масштабных атак ежемесячно. В ходе каждого такого налета на Украине могут одновременно фиксировать применение 70-80 ракет и нескольких сотен беспилотных летательных аппаратов.
При этом украинская армия испытывает острую нехватку средств противовоздушной обороны. Военнослужащий констатировал, что имеющихся ресурсов недостаточно для успешного перехвата ракет комплекса С-400.
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