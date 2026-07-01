Tекст: Андрей Резчиков

На Украине продолжаются зверства сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, местный аналог военкоматов). В июне зафиксирована очередная волна скандалов, связанных с насильственной мобилизацией. В социальных сетях регулярно появляются новые видео конфликтов граждан с представителями ТЦК в разных городах.

Из-за критической нехватки людей на фронте военкомы активизировали рейды по общественным местам. При задержании к военнообязанным нередко применяют силу. Такие инциденты неоднократно приводили к гибели людей. На этой неделе украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал о вопиющем случае в Кривом Роге Днепропетровской области, где насильно мобилизовали 34-летнего отца-одиночку, пока его пятилетняя дочь находилась в детском саду.

Ночь ребенок провел у директора учреждения. После огласки происшествия на связь вышел ее дедушка, который и забрал девочку. Но как заметил по этому поводу депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), остается непонятным, как именно пожилой человек будет ухаживать за ребенком.

Градус общественного напряжения вырос настолько, что в дело пришлось вмешаться Государственному бюро расследований (ГБР): структура в середине июня раскрыла масштабную преступную схему в одном из районных ТЦК Одесской области. Там, как выяснилось, шестеро сотрудников военкомата объединились с тремя членами местной общественной организации, чтобы принудительно «выполнять планы мобилизации».

Спецслужбы задокументировали факты похищения мужчин прямо на улицах и удержания их в заложниках. Как признались сотрудники ТЦК, призывников жестоко избивали, запугивали и подвергали жесткому психологическому давлению. При этом рост насилия военкомов провоцирует ответные радикальные действия со стороны мирных граждан.

В понедельник в Одессе семнадцатилетняя местная жительница ударила ножом представителя призывного центра, пытаясь защитить своего молодого человека от принудительной отправки в армию. А в Волынской области группа мужчин, вооружившись ломами, лопатами, ножами и топорами, напала на служебные автомобили военкомата. В результате стычки один из сотрудников ТЦК получил серьезную травму головы.

Все это проходит на фоне обещанной властями Украины реформы работы военкоматов. Предусматривалось, что центры разделят на две части в рамках структуры «Офисы резерва+»: офисы комплектования – исключительно рекрутинг, учет и планирование; офисы сопровождения – социальные вопросы, выплаты раненым и семьям погибших.

Однако рабочая группа реформы до сих пор не предоставила какие-либо планы трансформации, а сами сроки процедуры теперь «заморожены». Чиновники аргументировали это тем, что кардинальные изменения могут дестабилизировать и без того сложный мобилизационный механизм.

«Факт состоит в том, что никаких других инструментов, кроме насилия, у украинской армии нет и быть не может. Люди с ужасом смотрят на свое будущее в ВСУ, поэтому никаких средств, чтобы уговорить человека участвовать в боевых действиях, просто не существует», – отмечает правозащитник Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).

По ее мнению, изменить работу ТЦК несиловыми методами невозможно. Поэтому реформу «положили под сукно» не столько из-за саботажа военкомов, сколько из-за системной неспособности работать иначе в отсутствие добровольной мобилизации. При этом центры стали «огромной коррупционной машиной».

«Она зарабатывает миллиарды гривен, оседающих в карманах и распределяемых между местными властями и полицией. Изменить это нереально,

потому что и министерство обороны, и местные ТЦК прекрасно знают: никаких ресурсов, кроме как силком схватить человека и запихнуть в бусик, не существует», – подчеркивает она.

Реструктуризация ТЦК, таким образом, уперлась в «нежелание граждан воевать», говорит политолог и обозреватель портала «Украина.ру» Владимир Скачко. По его словам, центры работают по принципу «брать не качеством, а количеством – хватают всех подряд». Любая реформа, соответственно, приведет к ослабеванию потока живой силы.

В этой истории с реформой есть и политический пласт. «Удачная реформа ТЦК дала бы колоссальные политические козыри тому, кто бы ее провел. Сейчас многие видят в новом министре обороны сменщика Зеленского, и давать ему в руки успешный проект как инструмент для раскрутки – для действующей власти просто невыгодно», – подчеркивает Скачко.

При этом на фоне скандалов с ТЦК украинские СМИ и раскрученные YouTube-каналы тиражируют фейки о российской армии. «Мы видим, что открытого обсуждения массовых преступлений ТЦК в мейнстримных СМИ нет», – говорит Шеслер.

«Вместо этого украинскому обывателю рисуют картинку ужасного полицейского государства в России, чтобы убедить: там ничуть не лучше.

Это работает: люди, никогда не бывавшие в РФ, искренне убеждены, что и здесь идет принудительная мобилизация», – полагает эксперт. При этом Шеслер не верит в возможность начала скоординированного протеста. «На Украине установлен жесточайший репрессивный режим. Все стихийные всплески, даже штурмы ТЦК, носят хаотический характер и не дают итогового результата», – считает спикер.

По ее словам, миф о монолитном единстве украинцев существует только в пропагандистских медиа. «Все пытаются сбежать с Украины. И в этом парадокс: массовый «исход» людей как раз и снижает протестный потенциал. Те, кто мог бы организовать сопротивление, протестуют ногами», – пояснила Шеслер.

Поэтому превратить очаговые стычки в нечто скоординированное «может только приближение российских войск». «Это универсальная историческая закономерность. Возьмите нацистскую Германию: антигитлеровские настроения среди немцев в массе проснулись лишь тогда, когда армии Жукова, Конева и Рокоссовского подошли к границам рейха. Украинское общество зажато под пропагандистско-идеологическим прессом, который не позволяет людям самостоятельно мыслить и оформлять недовольство в протесты», – заключил Скачко.