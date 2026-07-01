Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.12 комментариев
Провал реформы ТЦК поднял новую волну насилия на Украине
На Украине полным ходом идет очередная волна насильственной мобилизации. В Кривом Роге одной из жертв сотрудников ТЦК стал отец-одиночка, чья малолетняя дочь осталась де-факто сиротой. Эти и другие резонансные случаи происходят на фоне провала масштабной реформы ТЦК, которая фактически заморожена на неопределенный срок. Вспыхнут ли на улицах массовые протесты?
На Украине продолжаются зверства сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, местный аналог военкоматов). В июне зафиксирована очередная волна скандалов, связанных с насильственной мобилизацией. В социальных сетях регулярно появляются новые видео конфликтов граждан с представителями ТЦК в разных городах.
Из-за критической нехватки людей на фронте военкомы активизировали рейды по общественным местам. При задержании к военнообязанным нередко применяют силу. Такие инциденты неоднократно приводили к гибели людей. На этой неделе украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал о вопиющем случае в Кривом Роге Днепропетровской области, где насильно мобилизовали 34-летнего отца-одиночку, пока его пятилетняя дочь находилась в детском саду.
Ночь ребенок провел у директора учреждения. После огласки происшествия на связь вышел ее дедушка, который и забрал девочку. Но как заметил по этому поводу депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), остается непонятным, как именно пожилой человек будет ухаживать за ребенком.
Градус общественного напряжения вырос настолько, что в дело пришлось вмешаться Государственному бюро расследований (ГБР): структура в середине июня раскрыла масштабную преступную схему в одном из районных ТЦК Одесской области. Там, как выяснилось, шестеро сотрудников военкомата объединились с тремя членами местной общественной организации, чтобы принудительно «выполнять планы мобилизации».
Спецслужбы задокументировали факты похищения мужчин прямо на улицах и удержания их в заложниках. Как признались сотрудники ТЦК, призывников жестоко избивали, запугивали и подвергали жесткому психологическому давлению. При этом рост насилия военкомов провоцирует ответные радикальные действия со стороны мирных граждан.
В понедельник в Одессе семнадцатилетняя местная жительница ударила ножом представителя призывного центра, пытаясь защитить своего молодого человека от принудительной отправки в армию. А в Волынской области группа мужчин, вооружившись ломами, лопатами, ножами и топорами, напала на служебные автомобили военкомата. В результате стычки один из сотрудников ТЦК получил серьезную травму головы.
- На Украине военкомы принудительно мобилизовали священника УПЦ
- Украинец зарезал военкома во время облавы в Харькове
- Сотрудники ТЦК порвали документы инвалида и отправили его на фронт
Все это проходит на фоне обещанной властями Украины реформы работы военкоматов. Предусматривалось, что центры разделят на две части в рамках структуры «Офисы резерва+»: офисы комплектования – исключительно рекрутинг, учет и планирование; офисы сопровождения – социальные вопросы, выплаты раненым и семьям погибших.
Однако рабочая группа реформы до сих пор не предоставила какие-либо планы трансформации, а сами сроки процедуры теперь «заморожены». Чиновники аргументировали это тем, что кардинальные изменения могут дестабилизировать и без того сложный мобилизационный механизм.
«Факт состоит в том, что никаких других инструментов, кроме насилия, у украинской армии нет и быть не может. Люди с ужасом смотрят на свое будущее в ВСУ, поэтому никаких средств, чтобы уговорить человека участвовать в боевых действиях, просто не существует», – отмечает правозащитник Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).
По ее мнению, изменить работу ТЦК несиловыми методами невозможно. Поэтому реформу «положили под сукно» не столько из-за саботажа военкомов, сколько из-за системной неспособности работать иначе в отсутствие добровольной мобилизации. При этом центры стали «огромной коррупционной машиной».
«Она зарабатывает миллиарды гривен, оседающих в карманах и распределяемых между местными властями и полицией. Изменить это нереально,
потому что и министерство обороны, и местные ТЦК прекрасно знают: никаких ресурсов, кроме как силком схватить человека и запихнуть в бусик, не существует», – подчеркивает она.
Реструктуризация ТЦК, таким образом, уперлась в «нежелание граждан воевать», говорит политолог и обозреватель портала «Украина.ру» Владимир Скачко. По его словам, центры работают по принципу «брать не качеством, а количеством – хватают всех подряд». Любая реформа, соответственно, приведет к ослабеванию потока живой силы.
В этой истории с реформой есть и политический пласт. «Удачная реформа ТЦК дала бы колоссальные политические козыри тому, кто бы ее провел. Сейчас многие видят в новом министре обороны сменщика Зеленского, и давать ему в руки успешный проект как инструмент для раскрутки – для действующей власти просто невыгодно», – подчеркивает Скачко.
При этом на фоне скандалов с ТЦК украинские СМИ и раскрученные YouTube-каналы тиражируют фейки о российской армии. «Мы видим, что открытого обсуждения массовых преступлений ТЦК в мейнстримных СМИ нет», – говорит Шеслер.
«Вместо этого украинскому обывателю рисуют картинку ужасного полицейского государства в России, чтобы убедить: там ничуть не лучше.
Это работает: люди, никогда не бывавшие в РФ, искренне убеждены, что и здесь идет принудительная мобилизация», – полагает эксперт. При этом Шеслер не верит в возможность начала скоординированного протеста. «На Украине установлен жесточайший репрессивный режим. Все стихийные всплески, даже штурмы ТЦК, носят хаотический характер и не дают итогового результата», – считает спикер.
По ее словам, миф о монолитном единстве украинцев существует только в пропагандистских медиа. «Все пытаются сбежать с Украины. И в этом парадокс: массовый «исход» людей как раз и снижает протестный потенциал. Те, кто мог бы организовать сопротивление, протестуют ногами», – пояснила Шеслер.
Поэтому превратить очаговые стычки в нечто скоординированное «может только приближение российских войск». «Это универсальная историческая закономерность. Возьмите нацистскую Германию: антигитлеровские настроения среди немцев в массе проснулись лишь тогда, когда армии Жукова, Конева и Рокоссовского подошли к границам рейха. Украинское общество зажато под пропагандистско-идеологическим прессом, который не позволяет людям самостоятельно мыслить и оформлять недовольство в протесты», – заключил Скачко.