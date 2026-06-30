Tекст: Мария Иванова

Инцидент произошел во время жесткого задержания призывника, передает РИА «Новости».

«В Одессе 17-летняя девушка ранила ножом сотрудника ТЦК во время конфликта при мобилизации ее парня», – отмечает первоисточник информации.

Очевидцы рассказали, что горожанку вместе с собакой силой затащили в служебный микроавтобус. В ходе потасовки 37-летний работник центра комплектования получил резаную рану правого плеча, после чего пострадавшего экстренно госпитализировали. На опубликованных в Сети кадрах видно, как сопротивляющаяся кричит и зовет на помощь.

На Украине регулярно вспыхивают скандалы из-за агрессивных методов работы призывных комиссий. На фоне острой нехватки личного состава представители военкоматов применяют силу, избивают задерживаемых и увозят их в неизвестном направлении. Мужчины массово скрываются, пытаются нелегально покинуть страну или поджигают здания комиссариатов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня жительница Киева распылила газ в полицейского при попытке помешать мобилизации своего парня.

В апреле группа подростков в Одессе отбила местного жителя у сотрудников военкомата.

В том же месяце мужчина в Виннице ранил ножом двух представителей территориального центра комплектования.