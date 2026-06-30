Чем дальше, тем очевиднее, что у Запада просто нет плана Б в войне с нашей страной. Европа поставила на победу над нами вообще все – и в силу отсутствия альтернативы там будут переть буром в выбранном направлении – вопреки здравому смыслу, вопреки самым убедительным рациональным доводам, вопреки самой реальности.0 комментариев
Девушка ударила ножом сотрудника одесского ТЦК
Семнадцатилетняя жительница украинского города ударила ножом представителя призывного центра, пытаясь защитить своего молодого человека от принудительной отправки в армию.
Инцидент произошел во время жесткого задержания призывника, передает РИА «Новости».
«В Одессе 17-летняя девушка ранила ножом сотрудника ТЦК во время конфликта при мобилизации ее парня», – отмечает первоисточник информации.
Очевидцы рассказали, что горожанку вместе с собакой силой затащили в служебный микроавтобус. В ходе потасовки 37-летний работник центра комплектования получил резаную рану правого плеча, после чего пострадавшего экстренно госпитализировали. На опубликованных в Сети кадрах видно, как сопротивляющаяся кричит и зовет на помощь.
На Украине регулярно вспыхивают скандалы из-за агрессивных методов работы призывных комиссий. На фоне острой нехватки личного состава представители военкоматов применяют силу, избивают задерживаемых и увозят их в неизвестном направлении. Мужчины массово скрываются, пытаются нелегально покинуть страну или поджигают здания комиссариатов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня жительница Киева распылила газ в полицейского при попытке помешать мобилизации своего парня.
В апреле группа подростков в Одессе отбила местного жителя у сотрудников военкомата.
В том же месяце мужчина в Виннице ранил ножом двух представителей территориального центра комплектования.