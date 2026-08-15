Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
МИД России заявил о скрепленном боевым братством союзничестве с КНДР
Союзничество Москвы и Пхеньяна скреплено узами боевого братства, что подтверждается твердой поддержкой КНДР спецоперации на Украине, сообщило Министерство иностранных дел России.
«Союзнический характер двусторонних отношений, скрепленных узами боевого братства, в полной мере нашел свое отражение в проявленной КНДР твердой поддержке российской специальной военной операции на Украине. Светлая память военнослужащим КНДР, павшим в боях за освобождение Курской области от украинских неонацистов и иностранных наемников», – подчеркнули в министерстве, передает ТАСС.
В ведомстве напомнили, что 15 августа 1945 года советские войска освободили Корею от японского колониального господства в ходе Маньчжурской стратегической наступательной операции. Бойцы Красной армии вместе с корейскими патриотами разгромили Квантунскую армию, ускорив окончание Второй мировой войны на Дальнем Востоке. За свободу корейского народа отдали жизни 12 тыс. советских солдат и офицеров, в честь которых в августе 1946 года в Пхеньяне установили памятник-обелиск.
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю Дня Освобождения, отметив высочайший уровень взаимодействия двух стран на всех направлениях.
Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Ким Чен Ын получил поздравительные телеграммы от Путина и Медведева .
Глава российского военного ведомства Андрей Белоусов во время визита в Пхеньян наградил орденами Мужества бойцов Корейской Народной Армии за проявленный героизм в Курской области.
Глава МИД Сергей Лавров напомнил о братской союзнической помощи Пхеньяна в освобождении российского региона от украинских боевиков.