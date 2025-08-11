Шойгу: Власти Молдавии зачищают информационное поле с помощью спецслужб Европы

Tекст: Антон Антонов

Шойгу в статье «Молдова на перепутье» для РИА «Новости» заявил ,что «при помощи европейских спецслужб и на деньги западных спонсоров» власти Молдавии «развернули масштабную зачистку информационного поля под предлогом противодействия «российской пропаганде» и «распространению антиевропейских и антиправительственных нарративов».

Шойгу отметил создание в 2023 году Центра стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией «Патриот», который используется для давления на оппозиционные силы.

Он также обратил внимание на открытие в Кишиневе регионального центра Европейской обсерватории цифровых медиа по борьбе с дезинформацией, «осуществляющего мониторинг избирательных процессов» и отслеживание цифровых платформ совместно с западными структурами.

В статье говорится о планах наращивания объемов грантов для молдавских НКО и укрепления потенциала спецслужб по отслеживанию финансовых потоков, связанных с якобы «российскими информационными операциями».

Шойгу подчеркнул, что после начала Россией спецоперации на Украине власти Молдавии приостановили лицензии ведущих русскоязычных и оппозиционных телеканалов и заблокировали более 50 российских сайтов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд Молдавии отказал оппозиционному блоку «Победа» в участии в выборах. Суд в Кишиневе приговорил главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул к семи годам тюрьмы за якобы незаконное финансирование партии «Шор».