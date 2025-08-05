Приговор Гуцул грозит новым расколом Молдавии

Tекст: Андрей Резчиков

Во вторник суд района Буюканы в Кишиневе приговорил главу (башкана) Гагаузской автономии и одного из лидеров оппозиционной молдавской партии «Шор» Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы. Суд также удовлетворил требование прокуроров о конфискации части имущества Гуцул – взысканию подлежит 42 млн леев (2,4 млн долларов), которые следствие указало как якобы перевезенные Гуцул финансовые средства.

Гуцул была признана виновной по статье Уголовного кодекса Молдовы, предусматривающей ответственность за «незаконное финансирование политических партий и избирательных кампаний, а также нарушение порядка управления средствами партий и избирательных фондов». Дело связано с ликвидированной партией «Шор», которую в 2023 году Конституционный суд Молдовы признал незаконной.

Прокуратура требовала для Гуцул девяти лет лишения свободы и пятилетнего запрета занимать руководящие должности. Однако сама Гуцул заявляет, что судебное преследование связано с ее призывами к восстановлению отношений с Россией и политической линией, которая противоречит курсу прозападного правительства Кишинева.

Защита намерена обжаловать приговор, а парламент Гагаузии уже в среду проведет внеочередное заседание для политической оценки решения суда.

После оглашения вердикта Гуцул была задержана и доставлена в тюрьму полузакрытого типа. Ее адвокат Наталья Байрам назвала приговор «абсолютно нелегитимным» и «позором для молдавской юстиции», выразив надежду на объективную оценку процесса международными организациями.

В заявлении, распространенном пресс-службой главы Гагаузии, решение суда охарактеризовано как «политическая расправа». Гуцул утверждает, что власти пытаются запугать жителей автономии, а президент Майя Санду и правящая Партия действия и солидарности (PAS) используют репрессии для подавления оппозиции. По ее мнению, перед парламентскими выборами власти фабрикуют уголовные дела и оказывают давление на судей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал приговор Гуцул примером политически мотивированного решения и давления на оппонентов. По его словам, молдавская оппозиция сталкивается с серьезными ограничениями, а гражданам фактически не дают возможности голосовать за своих кандидатов: в стране происходит попрание демократических принципов и ущемление прав оппозиции.

В своем Telegram-канале председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала действия кишиневских властей под руководством Майи Санду «чудовищным по своей циничности актом политической репрессии» и проявлением «звериной средневековой сущности конкретных людей, на которых сделал ставку Запад».

«Вопрос о немедленном прекращении издевательства над Евгенией Гуцул должен быть поставлен на всех возможных площадках. Это тот случай, когда международные правозащитные организации мира обязаны реально показать свою способность делать то, ради чего они создавались», – считает Матвиенко.

«Республика Молдова – это пример фашистского государства», – заявил в эфире «Соловьев Live» Алексей Лунгу, председатель партии «Шанс», представитель блока «Победа».

По его словам, в Молдавии нет правосудия, а сама Гуцул не представляла никакой опасности для общества. Его также поразило то, что приговор вынесла судья, у которой тоже есть дети: «Судья, которая сегодня просто политически уничтожила Евгению Гуцул, является ее соседкой. Они живут в одном подъезде. Мне очень интересно, как эта судья будет идти домой и как она будет смотреть в глаза Теме – мужу Евгении Гуцул».

«Очевидно, что этот приговор – политическая акция устрашения со стороны Санду, которая хочет заткнуть всех оппонентов в преддверии выборов. Вся эта история шита белыми нитками... Это ограничение свободы выбора. Это покушение не на конкретного человека, политика, а системные ограничения конституционных прав каждого гражданина Молдавии вне зависимости от места проживания», – считает Александр Щерба, бывший председатель Верховного совета ПМР.

По его словам, Санду и правящая партия PAS хотят сохранить свою власть, чтобы продолжать курс на разрыв интеграционных связей Молдавии с евроазиатским пространством и Россией. «Этот курс может остаться неизменным, только если PAS наберет блокирующее большинство для продавливания политически мотивированных законов, которые делают республику все менее демократичной», – пояснил собеседник.

Политолог Олег Крохин тоже назвал приговор явным признаком политического давления со стороны режима Санду и партии PAS. «Основная цель – устранение ключевого оппонента, представляющего интересы пророссийски настроенных граждан, перед парламентскими выборами 28 сентября 2025 года», – пояснил Крохин.

После неубедительных результатов на президентских выборах и референдуме 2024 года по членству страны в Евросоюзе правящая коалиция усиливает давление на оппозицию, желая сохранить власть в своих руках: «Гуцул, как популярный региональный лидер, воспринимается властями как угроза, и ее осуждение – это сигнал всем, кто выступает против евроинтеграционного курса».

«Данный случай – часть системной кампании по подавлению инакомыслия в регионах, не поддерживающих политику Санду. Подобные действия не только подрывают демократические институты Молдавии, но и создают условия для внутренней дестабилизации, которая может быть использована для введения авторитарных мер (например, чрезвычайного положения) с целью удержания власти», – добавил спикер. Щерба подчеркивает, что

удержаться у власти PAS и Санду могут только с помощью нарушения закона.

Политик не исключает, что при определенных условиях в стране может сложиться ситуация как в 90-е годы, когда Молдавия в условиях гражданской войны фактически потеряла контроль над Приднестровьем, только на этот раз речь может пойти об утрате контроля над Гагаузией: «Сейчас нельзя исключать никаких сценариев, в том числе гражданского противостояния, даже силового. Однозначно непродуманная политика правящей власти может расколоть общество».

Собеседник напомнил, что на протяжении всего президентского срока Санду занималась так называемой судебной реформой – «фактически ломала юстицию и подчиняла себе судебную власть». «Забастовки адвокатов свидетельствуют о том, что сегодня судебная власть Молдавии на стороне административных амбиций Санду, а не закона. Такой скорый и однозначно несправедливый приговор Гуцул свидетельствует о том, что на политической войне, которую развязали PAS и президент, все способы хороши», – полагает Щерба.

Эксперты также отмечают, что Гуцул стала реальной угрозой для Санду, которая столкнулась с жесточайшим кризисом доверия и разочарованием молдаван в политике PAS. Сегодня Гуцул пользуется популярностью не только среди гагаузов, но и многих тысяч молдаван: «Для потенциальных избирателей и среднестатистического гражданина Молдавии деятельность Гуцул является желательной и приемлемой. Власть понимает, что для них это не локальная угроза, а проблема в рамках всего электорального пространства».

При этом действия Санду по преследованию политических оппонентов находятся в тренде прозападной политики. Аналогичные явления можно наблюдать в соседней Румынии.

«По лекалам западных кураторов, в частности из Франции, несколько месяцев назад была попрана воля румын и отменены результаты состоявшихся выборов под надуманным предлогом о якобы вмешательстве России в электоральные процессы. Все это прямая аналогия с тем, что сейчас разворачивается в Молдавии», – рассуждает Щерба.

В свою очередь замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин тоже указывает на то, что Гуцул была лидером не только региона, но и оппозиционной партии, которую не допустили к участию в выборах: «Произошедшее, безусловно, ослабляет ее возможности, но как лидер партии Гуцул пользуется большой популярностью среди молдаван».

Эксперт считает происходящее в Молдавии проявлением «классической европейской демократии с посадками и осуждением политических оппонентов». «Гуцул связывают руки, лишают возможности участвовать в выборной кампании. То есть оппозицию лишили законного права бороться за власть конституционными методами. Такое жесткое уничтожение оппозиции провоцирует желание бороться не только конституционными методами», – отметил политолог.