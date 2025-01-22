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    22 января 2025, 16:15 • В мире

    Россия спасает Приднестровье от созданного Санду кризиса

    Россия спасает Приднестровье от созданного Санду кризиса
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Кишинев выкручивает руки жителям Приднестровья, делая ровно то, в чем Запад всегда и безосновательно обвинял Россию, – использует газ в качестве оружия. В это время Москва «демонстрирует, что заботится о жителях самопровозглашенной республики», говорят эксперты и описывают, какую опасную игру ведет президент Молдавии Майя Санду.

    Власти Молдавии поставили жителей Приднестровья в буквальном смысле на грань выживания. С начала года в непризнанной республике начались веерные отключения электричества. В многоквартирных домах отсутствует отопление и горячая вода, а ведь в разгаре середина зимы.

    Виновата в этом прежде всего Украина, которая отказалась от транзита российского газа, а значит, топливо не может дойти до Приднестровья через украинскую территорию. Хотя Россия нашла обходные – через Турцию, Болгарию и Румынию – способы доставки топлива в непризнанную республику. Если верить источникам «Коммерсанта», мощности газопровода «Турецкий поток» уже забронированы для поставок в Приднестровье на 3,1 млн кубометров в сутки с 1 февраля.

    «Газ придет с южного направления и не будет российским по происхождению. В Приднестровье газ даже с южного направления может пройти через Румынию, но с заходом примерно на 20 км на украинскую территорию. Возможно, его закупят на спотовом рынке Юго-Восточной Европы», – объясняет газете ВЗГЛЯД преподаватель Финансового Университета, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Причем по цене, примерно в 10 раз больше, чем стоимость газа, которую оплачивают сами приднестровцы (500–550 долларов за тысячу кубов против 50–70 долларов).

    Москва тем самым показывает, что своих не бросает. В Приднестровье проживают сотни тысяч граждан Российской Федерации, которые видят себя неотъемлемой частью Русского мира.

    Однако трубопровод, по которому Приднестровье может получить газ с западного направления, проходит через молдавскую территорию. И Кишинев выставляет свои условия для транзита. Во-первых, поставлять газ строго через компанию «Молдовагаз». Казалось бы, что здесь такого – контрольный пакет «Молдовагаза» принадлежит Газпрому. Однако проблема в том, что собственник компании может в ближайшее время измениться.

    «Президент Молдавии Майя Санду уже заявила, что начнет процедуру национализации этой компании – якобы Газпром ее украл. Возможно, Санду надеется на то, что при условии успешной национализации «Молдовагаза» она будет контролировать все финансовые операции компании, а также поставки газа в Приднестровье. И отрубать эти поставки в случае необходимости», – говорит Юшков. Например, если у нее возникнут новые разногласия с российским руководством или нужно будет заставить приднестровские власти пойти на уступки.

    Или же контролировать схему оплаты. Дело в том, что молдавские власти хотят, чтобы Приднестровье само покупало и оплачивало газ. То есть чтобы оплачивала не Россия (которая под санкциями и т. п.), а сам Тирасполь. И не какие-либо посредники.

    «Важно, чтобы этих посредников не было в списках тех, на кого наложены международные санкции. Правительству и уполномоченным органам предстоит проанализировать детали этого нового маршрута и участвующие в нем компании», – заявила Майя Санду.

    Транзит, напомним, должен начаться с 1 февраля – то есть ровно в тот момент, когда в Приднестровье окончательно закончатся все запасы энергоносителей. Для ряда жителей дальнейшее промедление может быть смерти подобно – а Майя Санду говорит о том, что Кишинев еще будет проверять этих посредников. И проверка может затянуться на любые сроки.

    В итоге Тирасполь могут вынудить оплачивать газ самостоятельно. Понятно, что 500 долларов за тысячу кубов приднестровцы могут не потянуть. И тут выходит второе требование Санду.

    «Мы готовы при поддержке наших зарубежных партнеров, доноров оказать финансовую помощь левому берегу, но это может произойти, когда Российская армия уйдет с левого берега Днестра, а миссия миротворцев будет заменена на гражданскую миссию под эгидой ООН или ЕС», – заявила президент Молдавии. Проще говоря, она требует лишить Приднестровье единственной на данный момент защиты от вторжения со стороны Украины или Молдавии в обмен на поставки газа.

    На первый пункт требований – получать газ через «Молдовагаз» – приднестровские власти согласились, принимая все риски (включая возможный отбор покупаемого приднестровцами газа для нужд самой Молдавии, которой тоже не хватает). А вот второе отвергают, прекрасно понимая все последствия.

    Пока это не означает, что договориться не удастся. Теоретически Майя Санду может пойти на уступки. Например, на своего рода взаимозачет – согласие на поставки газа в Приднестровье в обмен на списание долга Молдавии (не Приднестровья, а именно Молдавии) Газпрому, который признал глава «Молдовагаза» Вадим Чебан и от которого отказывается Майя Санду и молдавские власти.

    «Молдавия по-прежнему долг не признает. Они говорят о том, что должны не 709 млн долларов, а 8,6 млн», – напоминает Игорь Юшков. И позиция Кишинева тут является определяющей – вне зависимости от заявлений и руководства компании, которой, казалось бы, виднее.

    В итоге складывается ситуация, когда Санду цинично использует приднестровскую карту для шантажа – берет в заложники сотни тысяч человек для личных политических дивидендов.

    Причем игра идет не только с Россией – ряд западных стран, например, заинтересован в том, чтобы в Приднестровье началась настоящая гуманитарная катастрофа. Там полагают, что Россия в попытках спасти своих граждан может пойти на какие-либо радикальные шаги.

    Украина же заинтересована в том, чтобы Молдавия дала киевскому режиму возможность провести «антитеррористическую операцию» на территории республики (формально являющейся частью Молдавии, поэтому и нужно кишиневское разрешение). Таким образом Зеленский получит доступ к оружейным складам в районе Колбасны.

    Пока что Санду не продала карту ни одной из сторон – отчасти потому, что торгуется, а отчасти потому, что понимает: после продажи ее ценность упадет, и та же Россия (в случае если Кишинев санкционирует вторжение в Приднестровье) может крайне жестко ответить.

    Однако проблема для Молдавии в том, что время играет против нее. После успешного окончания СВО геополитическая ситуация в регионе изменится, и торги могут стать неактуальными.

    Так, если СВО завершится политическим соглашением между Россией и США, то оно наверняка будет включать в себя условия по деблокаде Приднестровья. Это нужно и России (которая пытается обеспечить безопасность своих граждан), и США (для которых весь смысл соглашения в том, чтобы развязаться с конфликтом с Москвой, а не сохранять условия для новой войны из-за того, что Киев и Кишинев решат ударить по Приднестровью). Деблокада может иметь разные форматы, в том числе и через создание приднестровско-российской границы и/или выхода Приднестровья к морю через коридор в Одесской области.

    В этой ситуации власти Приднестровья больше не будут зависеть от Кишинева и соглашаться на какие-то уступки ради прекращения блокады. В свою очередь, сама Санду с ее демонстративной русофобией и стремлением конфликтовать с Россией будет куда менее востребована – а значит, будет получать куда меньше субсидий со стороны коллективного Запада. И чем более комплексным будет американо-российское соглашение, тем менее она будет востребована.

    Если же соглашения не будет, то Санду тоже не ждет ничего хорошего. Чем дольше будет идти СВО (при условии сохранения отсутствия интереса Трампа к Украине), тем больше территорий Россия освободит и тем менее устойчивым будет киевский режим. А значит, велика вероятность, что российские войска выйдут к Приднестровью. Поэтому Санду и пытается урвать все здесь и сейчас. Решить приднестровский вопрос столь бесчестным образом.

    Что же касается позиции России, то ее стремление помочь собственным гражданам уже приносит информационные дивиденды.

    «Даже если Москва не сможет в итоге отправить газ в Приднестровье, она демонстрирует, что думает и заботится о жителях самопровозглашенной республики. Ведь когда транзит остановился, Украина и Молдавия начали раздувать историю внутри Приднестровья относительно того, что это Россия остановила поставку газа. Что Россия якобы предала приднестровцев, хочет их заморозить», – напоминает Игорь Юшков.

    Зато Кишинев доказал, что для Санду гораздо важнее ее политические амбиции, чем жизни людей – ведь Молдавия официально не отказывается от территории Приднестровья. За время текущего кризиса в Приднестровье уже погибли и пострадали десятки людей. Помнится, на Западе было принято упрекать Россию в том, что она «использует газ как оружие». Санду доказала, что воистину воспользовалась таким оружием, причем против тех, кого считает собственными согражданами.

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