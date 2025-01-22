Длительное время в нашем Отечестве звучала риторика «мы не такие, как они», ибо, дескать, у нас всё в порядке с традиционными ценностями. А вот теперь наступает момент испытания на прочность. «Они» вдруг отказались быть такими, про которых мы говорили «мы не такие».7 комментариев
Россия спасает Приднестровье от созданного Санду кризиса
Кишинев выкручивает руки жителям Приднестровья, делая ровно то, в чем Запад всегда и безосновательно обвинял Россию, – использует газ в качестве оружия. В это время Москва «демонстрирует, что заботится о жителях самопровозглашенной республики», говорят эксперты и описывают, какую опасную игру ведет президент Молдавии Майя Санду.
Власти Молдавии поставили жителей Приднестровья в буквальном смысле на грань выживания. С начала года в непризнанной республике начались веерные отключения электричества. В многоквартирных домах отсутствует отопление и горячая вода, а ведь в разгаре середина зимы.
Виновата в этом прежде всего Украина, которая отказалась от транзита российского газа, а значит, топливо не может дойти до Приднестровья через украинскую территорию. Хотя Россия нашла обходные – через Турцию, Болгарию и Румынию – способы доставки топлива в непризнанную республику. Если верить источникам «Коммерсанта», мощности газопровода «Турецкий поток» уже забронированы для поставок в Приднестровье на 3,1 млн кубометров в сутки с 1 февраля.
«Газ придет с южного направления и не будет российским по происхождению. В Приднестровье газ даже с южного направления может пройти через Румынию, но с заходом примерно на 20 км на украинскую территорию. Возможно, его закупят на спотовом рынке Юго-Восточной Европы», – объясняет газете ВЗГЛЯД преподаватель Финансового Университета, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Причем по цене, примерно в 10 раз больше, чем стоимость газа, которую оплачивают сами приднестровцы (500–550 долларов за тысячу кубов против 50–70 долларов).
Москва тем самым показывает, что своих не бросает. В Приднестровье проживают сотни тысяч граждан Российской Федерации, которые видят себя неотъемлемой частью Русского мира.
Однако трубопровод, по которому Приднестровье может получить газ с западного направления, проходит через молдавскую территорию. И Кишинев выставляет свои условия для транзита. Во-первых, поставлять газ строго через компанию «Молдовагаз». Казалось бы, что здесь такого – контрольный пакет «Молдовагаза» принадлежит Газпрому. Однако проблема в том, что собственник компании может в ближайшее время измениться.
«Президент Молдавии Майя Санду уже заявила, что начнет процедуру национализации этой компании – якобы Газпром ее украл. Возможно, Санду надеется на то, что при условии успешной национализации «Молдовагаза» она будет контролировать все финансовые операции компании, а также поставки газа в Приднестровье. И отрубать эти поставки в случае необходимости», – говорит Юшков. Например, если у нее возникнут новые разногласия с российским руководством или нужно будет заставить приднестровские власти пойти на уступки.
Или же контролировать схему оплаты. Дело в том, что молдавские власти хотят, чтобы Приднестровье само покупало и оплачивало газ. То есть чтобы оплачивала не Россия (которая под санкциями и т. п.), а сам Тирасполь. И не какие-либо посредники.
«Важно, чтобы этих посредников не было в списках тех, на кого наложены международные санкции. Правительству и уполномоченным органам предстоит проанализировать детали этого нового маршрута и участвующие в нем компании», – заявила Майя Санду.
Транзит, напомним, должен начаться с 1 февраля – то есть ровно в тот момент, когда в Приднестровье окончательно закончатся все запасы энергоносителей. Для ряда жителей дальнейшее промедление может быть смерти подобно – а Майя Санду говорит о том, что Кишинев еще будет проверять этих посредников. И проверка может затянуться на любые сроки.
В итоге Тирасполь могут вынудить оплачивать газ самостоятельно. Понятно, что 500 долларов за тысячу кубов приднестровцы могут не потянуть. И тут выходит второе требование Санду.
«Мы готовы при поддержке наших зарубежных партнеров, доноров оказать финансовую помощь левому берегу, но это может произойти, когда Российская армия уйдет с левого берега Днестра, а миссия миротворцев будет заменена на гражданскую миссию под эгидой ООН или ЕС», – заявила президент Молдавии. Проще говоря, она требует лишить Приднестровье единственной на данный момент защиты от вторжения со стороны Украины или Молдавии в обмен на поставки газа.
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На первый пункт требований – получать газ через «Молдовагаз» – приднестровские власти согласились, принимая все риски (включая возможный отбор покупаемого приднестровцами газа для нужд самой Молдавии, которой тоже не хватает). А вот второе отвергают, прекрасно понимая все последствия.
Пока это не означает, что договориться не удастся. Теоретически Майя Санду может пойти на уступки. Например, на своего рода взаимозачет – согласие на поставки газа в Приднестровье в обмен на списание долга Молдавии (не Приднестровья, а именно Молдавии) Газпрому, который признал глава «Молдовагаза» Вадим Чебан и от которого отказывается Майя Санду и молдавские власти.
«Молдавия по-прежнему долг не признает. Они говорят о том, что должны не 709 млн долларов, а 8,6 млн», – напоминает Игорь Юшков. И позиция Кишинева тут является определяющей – вне зависимости от заявлений и руководства компании, которой, казалось бы, виднее.
В итоге складывается ситуация, когда Санду цинично использует приднестровскую карту для шантажа – берет в заложники сотни тысяч человек для личных политических дивидендов.
Причем игра идет не только с Россией – ряд западных стран, например, заинтересован в том, чтобы в Приднестровье началась настоящая гуманитарная катастрофа. Там полагают, что Россия в попытках спасти своих граждан может пойти на какие-либо радикальные шаги.
Украина же заинтересована в том, чтобы Молдавия дала киевскому режиму возможность провести «антитеррористическую операцию» на территории республики (формально являющейся частью Молдавии, поэтому и нужно кишиневское разрешение). Таким образом Зеленский получит доступ к оружейным складам в районе Колбасны.
Пока что Санду не продала карту ни одной из сторон – отчасти потому, что торгуется, а отчасти потому, что понимает: после продажи ее ценность упадет, и та же Россия (в случае если Кишинев санкционирует вторжение в Приднестровье) может крайне жестко ответить.
Однако проблема для Молдавии в том, что время играет против нее. После успешного окончания СВО геополитическая ситуация в регионе изменится, и торги могут стать неактуальными.
Так, если СВО завершится политическим соглашением между Россией и США, то оно наверняка будет включать в себя условия по деблокаде Приднестровья. Это нужно и России (которая пытается обеспечить безопасность своих граждан), и США (для которых весь смысл соглашения в том, чтобы развязаться с конфликтом с Москвой, а не сохранять условия для новой войны из-за того, что Киев и Кишинев решат ударить по Приднестровью). Деблокада может иметь разные форматы, в том числе и через создание приднестровско-российской границы и/или выхода Приднестровья к морю через коридор в Одесской области.
В этой ситуации власти Приднестровья больше не будут зависеть от Кишинева и соглашаться на какие-то уступки ради прекращения блокады. В свою очередь, сама Санду с ее демонстративной русофобией и стремлением конфликтовать с Россией будет куда менее востребована – а значит, будет получать куда меньше субсидий со стороны коллективного Запада. И чем более комплексным будет американо-российское соглашение, тем менее она будет востребована.
Если же соглашения не будет, то Санду тоже не ждет ничего хорошего. Чем дольше будет идти СВО (при условии сохранения отсутствия интереса Трампа к Украине), тем больше территорий Россия освободит и тем менее устойчивым будет киевский режим. А значит, велика вероятность, что российские войска выйдут к Приднестровью. Поэтому Санду и пытается урвать все здесь и сейчас. Решить приднестровский вопрос столь бесчестным образом.
Что же касается позиции России, то ее стремление помочь собственным гражданам уже приносит информационные дивиденды.
«Даже если Москва не сможет в итоге отправить газ в Приднестровье, она демонстрирует, что думает и заботится о жителях самопровозглашенной республики. Ведь когда транзит остановился, Украина и Молдавия начали раздувать историю внутри Приднестровья относительно того, что это Россия остановила поставку газа. Что Россия якобы предала приднестровцев, хочет их заморозить», – напоминает Игорь Юшков.
Зато Кишинев доказал, что для Санду гораздо важнее ее политические амбиции, чем жизни людей – ведь Молдавия официально не отказывается от территории Приднестровья. За время текущего кризиса в Приднестровье уже погибли и пострадали десятки людей. Помнится, на Западе было принято упрекать Россию в том, что она «использует газ как оружие». Санду доказала, что воистину воспользовалась таким оружием, причем против тех, кого считает собственными согражданами.