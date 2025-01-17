  • Новость часаРоссия и Иран заключили договор о стратегическом партнерстве
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мир между Израилем и ХАМАС продержится очень недолго
    Балицкий: США признали Запорожскую АЭС российской
    ЕС рекордно увеличил закупки российского СПГ в 2025 году
    Путин назвал договор с Ираном прорывным
    Путин: Россия может поставлять до 55 млрд кубометров газа Ирану
    В Минобороны рассказали, как освобождались Леонидово и Александрия
    Российские войска освободили Славянку в ДНР
    Британия решила отправить курсантов на Украину для перенимания опыта ВСУ
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Во время войны все и всегда ждут мира

    Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.

    14 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Откуда у словаков дух противоречия Западу

    Словакия – маленькая страна в глухом углу Восточной Европы и большой логистической ценности для Запада не представляет. Поэтому после окончания холодной войны Братислава чувствовала себя относительно свободно на фоне других стран Европы. Однако времена меняются.

    10 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Священная корова «гендерного разнообразия» сдохла

    Политика DEI за последние десять лет стала одним из идеологических столпов леволиберального космоса. Главным словом в триаде «разнообразие, равенство, включение» всегда считалось специфически понятое равенство.

    14 комментариев
    17 января 2025, 18:25 • Новости дня

    Эксперт объяснил признание компанией «Молдовагаз» исторического долга перед Газпромом

    Эксперт Юшков: «Молдовагаз» не всегда и не по всем вопросам занимает сторону Кишинева

    Эксперт объяснил признание компанией «Молдовагаз» исторического долга перед Газпромом
    @ Вадим Денисов/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявление компании «Молдовагаз» о признании долга перед Газпромом объясняется тем, что она вынуждена разрываться между российской и молдавской позициями по данному вопросу, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее в «Молдовагаз» заявили о признании исторического долга в 709 млн долларов перед Газпромом, однако власти республики долг не признают.

    «Молдовагаз» не всегда и не по всем вопросам занимает сторону Кишинева. Не стоит забывать, что контрольный пакет акций компании принадлежит Газпрому. Поэтому ее руководство вынуждено разрываться между российской и молдавской позициями», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    По его прогнозам, после заявления и. о. председателя правления «Молдовагаз» по поводу долга перед Газпромом стоит ожидать опровержения официального Кишинева. «Я думаю, что молдавский министр энергетики или премьер выскажутся о непонимании компанией «Молдовагаз» ситуации», – считает собеседник.

    Он напомнил, что Молдавия признает лишь 8,6 млн долларов в качестве долга за газ перед Газпромом и громогласно заявляет о готовности его выплатить. Российская компания же исходит из того, что долг Кишинева за газ составляет 709 млн долларов. «Разница позиций существенна. Говорить о том, что сейчас на фоне энергокризиса в руководстве республики изменились взгляды, не приходится», – заключил Юшков.  

    Ранее «Молдовагаз» признала исторический долг в 709 млн долларов перед Газпромом. Об этом сообщил и. о. председателя правления молдавской компании Вадим Чебан. «На данном этапе есть все документы, акты сверок, которые подтверждают историческую задолженность «Молдовагаз» перед Газпромом по правому берегу Днестра. Эта задолженность есть в бухгалтерском учете, никто ее не аннулировал. Документы подписываются», – приводит его слова «Интерфакс».

    Он отметил, что с 2014 года до нынешнего времени «Молдовагаз» не накопила долгов перед Газпромом. По его словам, нерешенные финансовые обязательства относятся еще к «периодам девяностых, нулевых годов и части в период с 2010 до 2014 года». При этом основную часть долга составляют деньги, не возвращенные Приднестровьем и «Тираспольгазом».

    Чебан полагает, что «правительство Молдавии не должно Газпрому, и не отвечает за долги «Молдовагаз», равно как и Газпром не отвечает за долги «Молдовагаз», как акционер». «Никто из акционеров не отвечает. Это общее правило для всех. Поэтому вопрос решения долгов и урегулирование долгов, общей суммы долга, должен решаться конкретно на корпоративном уровне либо между кредитором и дебитором – Газпромом и «Молдовагаз», – считает он.

    Напомним, с начала года Молдавия осталась без российского газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг Газпрому. Ранее премьер Молдавии Дорин Речан сообщил о планах национализировать активы «Молдовагаз». В экспертной среде отмечали, что такой шаг будет незаконным, ведь контрольный пакет акций компании принадлежит российской корпорации. Кроме того, это создаст целый ряд проблем для самого Кишинева.

    17 января 2025, 14:27 • Новости дня
    «Молдовагаз» признал долг в 709 млн долларов Газпрому за поставки газа
    «Молдовагаз» признал долг в 709 млн долларов Газпрому за поставки газа
    @ Вениамин Демидецкий/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    «Молдовагаз» признал долг перед Газпромом в 709 млн долларов, который зафиксирован в бухгалтерии, несмотря на заявления руководства Молдавии об обратном, заявил и. о. председателя правления предприятия Вадим Чебан.

    По его словам, «Газпром» имеет право требовать от Молдавии выплату долга в 709 млн долларов за поставки газа, передает ТАСС.

    Эта сумма отражена в бухгалтерских документах компании «Молдовагаз». Долг подтвержден документами и актами сверок, и никто его не аннулировал.

    Чебан также подчеркнул, что «Газпром» не настаивал на немедленной оплате, а предлагал урегулировать вопрос, например, через отсрочку платежа.

    Он напомнил, что основная часть долга сформировалась в период с 2010 по 2014 год, когда у власти в Молдавии была коалиция проевропейских партий Альянс за евроинтеграцию. Отмечается, что нынешний президент Молдавии Майя Санду и премьер Дорин Речан в те годы были в правительстве.

    Чебан также отметил, что наблюдательный совет «Молдовагаз» отказался утвердить результаты аудита, проведенного по инициативе правительства Молдавии двумя аудиторскими компаниями.

    По итогам их проверки власти Молдавии заявили, что долг составляет всего 8,6 млн долларов. Чебан подчеркнул, что ситуация требует урегулирования, а «Газпром» имеет полное право требовать полную сумму долга.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обеспечить Приднестровье газом при участии Молдавии, которая пока не выразила готовность помочь.

    Президент Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что Россия направит газ в регион в качестве гуманитарной помощи для преодоления энергокризиса.

    До этого сообщалось, что Украина прекратила транзит российского газа, а Кишинев отказался выплачивать долг Газпрому, оставив 122 населенных пункта в Приднестровье без газа, что затронуло более 51 тыс. абонентов в сельской местности и свыше 20 тыс. частных домовладений в городах.

    Коментарии (7)
    17 января 2025, 05:12 • Новости дня
    Снайперская пара уничтожила три гексакоптера и взвод пехоты у Часова Яра
    Снайперская пара уничтожила три гексакоптера и взвод пехоты у Часова Яра
    @ mil.ru

    Tекст: Максим Попов

    Ивановские десантники в Часовом Яре за ночь сбили три украинских гексакоптера и уничтожили до взвода пехоты, находясь на расстоянии всего 50 метров от противника, сообщили в Минобороны.

    Снайперская пара ивановских десантников успешно провела операцию по уничтожению украинских беспилотников и пехоты в районе Часового Яра, отмечается в Telegram Минобороны. Перед этим они изучили графики прилета тяжелых БПЛА типа «Баба-яга», которые использовались для сброса боеприпасов и минирования территории.

    «Десантники долго выслеживали графики прилета тяжелых БПЛА типа «Баба-яга» для сброса боеприпасов и минирования территории огнеупорного комбината, а также перемещения противника, вычислили их график ротации и прибытия такелажников с боеприпасами и продовольствием. Затем было принято решение на устройство засады и уничтожения тяжелых БПЛА и пехоты ВСУ», – говорится в сообщении военного ведомства.

    После успешного уничтожения трех беспилотников снайперы сменили позицию и нанесли удар по украинской пехоте. Снайпер с позывным Турист отметил, что операция была сложной из-за близости противника – всего в 50 метров. Турист рассказал: «Единственная проблема была в том, что до противника была дистанция 50 метров. Удалось зайти на эту позицию. Работать сложно было, но получилось».

    В какой-то момент Турист открыл огонь из автомата «Вал», что вызвало панику среди противника. По его словам, когда начались штурмовые действия, сопротивление со стороны ВСУ было минимальным.

    Ранее сообщалось, что российский снайпер с позывным «Миха» неделю пролежал в снегу, прикрывая пехоту, штурмовавшую позиции ВСУ на краснолиманском участке фронта.

    Коментарии (2)
    16 января 2025, 12:30 • Видео
    Подарок Трампа для России и Китая

    Планы Дональда Трампа на Гренландию уже сейчас стали «абсолютным подарком» для России и Китая, считают в Британии. Судя по всему, без пяти минут президент США серьезно настроен добиться контроля над островом. И это действительно выгодно России. Британцы даже не представляют, насколько выгодно.

    Коментарии (0)
    17 января 2025, 00:28 • Новости дня
    Минобороны рассекретило документы о селекции узников в Освенциме
    Минобороны рассекретило документы о селекции узников в Освенциме
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Российское военное ведомство к 80-летию освобождения Варшавы обнародовало документы об отборе немцами узников в концлагере Освенцим, где описываются жестокие методы селекции под руководством доктора Менгель

    В опубликованных материалах приводятся показания бывших узников лагеря, которые описывают ежедневные «медосмотры», сообщает ТАСС.

    «Ежедневно производился «медосмотр». Врач, доктор Менгельс, стоял, насвистывая песенку. Мимо него проходили раздетые заключенные с поднятыми руками, чтобы он мог хорошо видеть их ребра», – говорится в свидетельствах. Узников делили на «годных» и «негодных».

    После такой селекции Менгельс объявлял, что заключенные слишком истощены и направлял их в «дом отдыха», что означало крематорий. Те, кто был признан наиболее слабым, умирали в процессе транспортировки.

    По словам бывших узников концентрационного лагеря, примерно каждые полтора-два месяца нацисты выбирали около двухсот наиболее крепких заключённых и забирали у них столько крови, что после этой процедуры никто не оставался в живых.

    Комплекс лагерей Аушвиц-Биркенау, расположенный в 60 км от Кракова, ежедневно принимал до 10 эшелонов с людьми из разных европейских стран. В каждом эшелоне насчитывалось 40-50 вагонов с 50-100 человек в каждом. Узников делили на категории: часть шла в газовые камеры, часть отправляли на предприятия, третья группа подвергалась медицинским экспериментам, а четвертая включала женщин, предназначенных для личных нужд нацистов.

    В ходе боевых действий, известной как Сандомирско-Силезская операция, стратегическая Висло-Одерская операция привела к освобождению лагеря 27 января войсками 60-й армии 1-го Украинского фронта, освободившей выживших узников.

    До этого Центр общественных связей ФСБ представил архивные документы о преступлениях военных США и Франции против немцев в Берлине в 1945 году. Кроме того, были рассекречены документы о преступлениях нацистской Германии во время оккупации Донбасса.

    Коментарии (10)
    16 января 2025, 20:57 • Новости дня
    Путин утвердил Год защитника Отечества в 2025 году
    Путин утвердил Год защитника Отечества в 2025 году
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин своим указом утвердил проведение Года защитника Отечества в 2025 году.

    На портале нормативных правовых актов опубликован указ Путина, утвердивший проведение в этом году Года защитника Отечества, передает ТАСС. В указе говорится: «Постановляю провести в 2025 году в Российской Федерации Год защитника Отечества».

    Указом предписано администрации президента сформировать оргкомитет и дирекцию, ответственные за организацию мероприятий тематического года.

    Напомним, Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества в декабре на заседании Государственного совета. Прошлой год в России был объявлен Годом семьи с целью популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.

    Коментарии (15)
    17 января 2025, 09:10 • Новости дня
    Эксперт раскрыл пользу для России от сокращения поставок Норвегией нефти и газа

    Эксперт Шредер назвал выгодным для России сокращение поставок Новрвегией нефти и газа

    Эксперт раскрыл пользу для России от сокращения поставок Норвегией нефти и газа
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Сокращение Норвегией поставок нефти и газа может привести к укреплению позиций России на европейском рынке, создаст условия для более тесного сотрудничества с европейскими странами, сообщил руководитель отдела аналитики в области энергетики аналитической компании ICIS Андреас Шредер.

    Британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората сообщила о предстоящем сокращении поставки королевством нефти и газа, вызванном политикой местных властей, которые выступают за полное прекращение добычи, передает РИА «Новости».

    Руководитель отдела аналитики в области энергетики компании ICIS Андреас Шредер считает, что это знаменует «рассвет для России» в нефтегазовой сфере.

    Шредер заявил в интервью газете, что сокращение добычи в Норвегии может привести к росту цен на газ, усиливая аргументы в пользу открытия трубопроводов для более дешевого российского газа. Это может способствовать более тесному сотрудничеству с Россией и укрепить позиции дружественных России политиков, например, в Словакии и Венгрии. Таким образом, ситуация может создать условия для усиления российского влияния в регионе.

    Сокращение поставок из Норвегии может стать «геополитическим кошмаром» для многих европейских правительств, пишет издание.

    Ранее запасы газа в подземных хранилищах Европы снизились ниже 65%, а отбор впервые с начала отопительного сезона приблизился к 900 млн кубометров в сутки.

    Сообщалось, что Европа может столкнуться с нехваткой газа следующей зимой из-за прекращения транзита через Украину и недостатка новых мощностей по сжиженному природному газу.

    Газета ВЗГЛЯД также писала, к каким последствиям стоит готовиться Газпрому, России и самому Евросоюзу, если поставки российского газа полностью остановятся.

    Коментарии (2)
    17 января 2025, 11:31 • Новости дня
    Орбан потребовал защитить газопровод «Турецкий поток»

    Орбан заявил о важности защиты «Турецкого потока» для экономики Венгрии

    Орбан потребовал защитить газопровод «Турецкий поток»
    @ Marton Monus/dpa/GLobal Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что безопасность газопровода «Турецкий поток» должна быть гарантирована всеми возможными способами для сохранения стабильного поступления газа в страну.

    Орбан подчеркнул, что данный газопровод является критически важной артерией для венгерской экономики, его функционирование необходимо для обеспечения экономического роста в будущем, передает ТАСС.

    Он отметил, что безопасность газопровода должна быть гарантирована, чтобы избежать потенциальных разрушений и поддерживать стабильное поступление газа в Европу.

    Орбан заявил, что в случае уничтожения «Турецкого потока» Венгрия не сможет достигнуть запланированного экономического роста в 2025 году, который возможен только при условии урегулирования конфликта на Украине и стабильных поставок газа.

    Напомним, 13 января Минобороны сообщило, что киевский режим попытался атаковать компрессорную станцию «Турецкого потока» близ Анапы. Для этого использовались девять беспилотников. Однако атака была успешно отражена, станция продолжила свою работу в штатном режиме, обеспечивая поставки газа в Европу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что атака на «Турецкий поток» была совершена с участием США и Великобритании, заинтересованных в продаже сжиженного газа европейским странам.

    Коментарии (5)
    16 января 2025, 19:44 • Новости дня
    Ушаков: Москва готова к сигналам Вашингтона по переговорам Путина и Трампа
    Ушаков: Москва готова к сигналам Вашингтона по переговорам Путина и Трампа
    @ Susan Walsh/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва выразила готовность выслушать предложения Вашингтона о возможной встрече президента России Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом.

    Россия готова выслушать предложения из Вашингтона о возможных контактах между Путиным и Трампом и конструктивно на них ответить, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что российская сторона понимает всю ситуацию и ожидает, что рано или поздно сигналы из Вашингтона поступят. «Мы готовы к ним, мы готовы выслушать соответствующие предложения и конструктивно на них ответить», – сказал Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видеозапись с комментариями Ушакова была опубликована в Telegram-канале журналиста.

    Ранее Рябков допустил телефонные контакты между Москвой и Вашингтоном после инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа. Сам Трамп сообщил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что предметной подготовки к переговорам президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа пока не ведется.

    Коментарии (25)
    17 января 2025, 17:27 • Новости дня
    Россия и Иран заключили договор о стратегическом партнерстве
    Россия и Иран заключили договор о стратегическом партнерстве
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя государствами, охватывающий различные сферы сотрудничества.

    Церемония подписания состоялась в Кремле после переговоров, передает ТАСС. Документ предусматривает вывод отношений между Москвой и Тегераном на новый уровень стратегического партнерства.

    Договор закрепляет правовые рамки для долгосрочного сотрудничества и охватывает широкий спектр областей, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы, транспорт и промышленность. В тексте также предусмотрено взаимодействие в сфере сельского хозяйства, культуры, науки и технологий.

    Напомним, в пятницу президент Ирана Масуд Пезешкиан прилетел в Россию для встречи с Владимиром Путиным.

    Президент России Владимир Путин сообщал, что новый договор между Россией и Ираном будет способствовать укреплению сотрудничества двух стран во всех сферах, включая международную повестку, а президент Ирана заявил об укреплении партнерства с Россией в области безопасности.

    Коментарии (2)
    17 января 2025, 15:07 • Новости дня
    ЕС рекордно увеличил закупки российского СПГ в 2025 году
    ЕС рекордно увеличил закупки российского СПГ в 2025 году
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз в 2025 году начал закупать российский сжиженный природный газ рекордными темпами, увеличив импорт до 837,3 тыс. тонн за первые две недели года, пишет Politico со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

    ЕС в этом году увеличил закупки российского сжиженного природного газа (СПГ) до рекордного уровня, пишет Politico, передает ТАСС. По данным аналитической компании Kpler, за первые 15 дней года 27 стран ЕС импортировали 837,3 тыс. тонн СПГ из России, что значительно больше по сравнению с 760,1 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года.

    Старший аналитик Kpler Чарльз Костерус отметил, что рост закупок происходит в рамках ранее заключенных долгосрочных контрактов. «Большая часть этих объемов – это долгосрочные контракты», – пояснил он, подчеркнув, что ЕС не увеличивает покупку дополнительных спотовых грузов.

    Ранее сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах Европы снизились ниже 65%, а отбор впервые с начала отопительного сезона приблизился к 900 млн кубометров в сутки.

    Издание Bloomberg указывало, что Европа может столкнуться с нехваткой газа следующей зимой из-за прекращения транзита через Украину и недостатка новых мощностей по сжиженному природному газу.

    Коментарии (6)
    17 января 2025, 10:43 • Новости дня
    Орбан: После окончания конфликта на Украине санкции против России будут выброшены в окно

    Tекст: Вера Басилая

    Венгрия уверена, что после завершения украинского конфликта санкции будут выброшены в окно, а с Россией будет создана новая система отношений без ограничений, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Орбан отметил, что в ближайшем будущем, особенно в 2025 году, мир ожидает новый период, который повлияет на вопросы войны, мира и санкций, передает ТАСС.

    «Санкции будут выброшены в окно, и с Россией будет установлена система отношений без санкций», – заявил Орбан.

    Премьер Венгрии подчеркнул необходимость продолжения работы в этом направлении, так как лидеры Евросоюза пока не изменили свою позицию и поддерживают продолжение военного конфликта на Украине.

    Несмотря на текущие позиции европейских лидеров, Орбан остается оптимистично настроенным, считая, что в конечном итоге ситуация изменится.

    Ранее выдвинутый Дональдом Трампом на пост министра финансов США Скотт Бессент поддержал необходимость усиления санкций против России.

    Агентство Bloomberg сообщало, что советники Трампа готовят стратегию по санкциям, предусматривающую как ослабление, так и ужесточение мер для содействия мирному соглашению между Россией и Украиной.

    Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио на канале CNN заявил о возможности отмены антироссийских санкций как инструмента для достижения мира на Украине.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не рассматривает высказывания кандидатов на посты в администрации Трампа на слушаниях в Конгрессе США как официальную позицию.

    Коментарии (7)
    17 января 2025, 10:29 • Новости дня
    Президент Ирана прибыл в Москву для встречи с Путиным

    Президент Ирана прибыл в Россию для подписания стратегического договора

    Президент Ирана прибыл в Москву для встречи с Путиным
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан прилетел в Россию, где у него запланирована встреча с президентом Владимиром Путиным, в ходе которой лидеры стран подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

    Самолет Пезешкиана совершил посадку в столичном аэропорту Внуково-2. Встречать иранского лидера прибыли министр энергетики России Сергей Цивилев, замглавы МИД Андрей Руденко и глава департамента государственного протокола МИД Игорь Богдашев, передает РИА «Новости».

    По информации пресс-службы Кремля, у президента Ирана запланирована встреча с Владимиром Путиным. Ожидается, что во время встречи лидеры двух стран подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

    Этот документ призван заменить текущий договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, который был подписан в Москве в 2001 году. Новый договор будет охватывать более широкий спектр вопросов и направлен на укрепление сотрудничества между Россией и Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 17 января в Кремле состоится подписание важнейшего документа в истории российско-иранских отношений – Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам экспертов, от предыдущего соглашения он будет отличаться прежде всего военной составляющей, да и время его подписания не случайно предваряет инаугурацию Дональда Трампа.

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что Москва придает большое значение этому событию.

    Коментарии (2)
    16 января 2025, 22:52 • Новости дня
    Лихачева покинула пост гендиректора Пушкинского музея

    Лихачева покинула пост гендиректора ГМИИ имени Пушкина

    Tекст: Максим Попов

    Елизавета Лихачева подтвердила уход с должности гендиректора музея имени Пушкина, которую она занимала менее двух лет, ее заменит Ольга Галактионова, руководившая «Росизо».

    Елизавета Лихачева подтвердила, что уходит с поста генерального директора Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, передает ТАСС. На вопрос о своем уходе Лихачева ответила кратко: «Да, это правда». Она занимала эту должность с марта 2023 года, сменив Марину Лошак, возглавлявшую музей с 2013 года.

    Как сообщили источники в музее, Лихачеву сменит Ольга Галактионова, которая ранее руководила Государственным музейно-выставочным центром «Росизо». Официальное представление нового директора коллективу музея состоится 17 января.

    Как отмечает «Коммерсант», Галактионова имеет богатый опыт в области искусства и культуры. Она закончила Российскую академию живописи и театрального искусства, принимала участие в культурных проектах в роли автора и менеджера. В 2009 году Галактионова основала компанию «Галактика», занимавшуюся театральными фестивалями и кинопроизводством.

    Коментарии (0)
    17 января 2025, 05:01 • Новости дня
    В Госдуме назвали рабским соглашение Украины с Британией о столетнем партнерстве

    Депутат Белик обвинил Зеленского в сдаче Украины в колониальное рабство Британии

    Tекст: Максим Попов

    Депутат Госдумы Дмитрий Белик обвинил Владимира Зеленского в сдаче Украины в рабство после подписания соглашения о партнерстве с Британией, затрагивающем оборонные и научно-технологические сферы.

    Депутат Госдумы от Севастополя и член комитета по международным делам Дмитрий Белик выразил критику в адрес главы киевского режима Владимира Зеленского за подписание соглашения о «столетнем партнерстве» с британским премьером Киром Стармером. Белик заявил, что данное соглашение фактически ставит Украину в колониальную зависимость от Британии, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что «колониальный стиль британских политиков» по-прежнему жив и проявляется в подписанном соглашении, которое, по его словам, дает Британии контроль над Украиной. «Зеленский фактически сдал украинский народ и Украину в колониальное рабство,» – сказал Белик, утверждая, что такие отношения характерны для Британии, которая привыкла «драть с колоний три шкуры».

    Депутат также выразил обеспокоенность тем, что Зеленский активно распродает интересы Украины, и предостерег о последствиях подписания договора с британцами. «Тем более английским джентльменам палец в рот не клади, сразу откусят по локоть,» – добавил Белик, подчеркивая, что именно для этого и подписываются такие договоры с «недалекими правителями».

    До этого сообщалось, что Британия рассматривает возможность размещения военных баз и логистических складов на Украине, чтобы усилить оборонные возможности страны в случае военной угрозы.

    Коментарии (2)
    17 января 2025, 14:14 • Новости дня
    Париж назвал «неприемлемым» наведение радара ПВО России на французский самолет-разведчик

    Министр ВС Франции Лекорню назвал «неприемлемым» наведение радара ПВО России на французский самолет-разведчик

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню назвал действия России «агрессивными и неприемлемыми» после инцидента с французским самолетом-разведчиком над Балтийским морем.

    Лекорню заявил о неприемлемости действий России, которая, по его словам, навела свою систему ПВО С-400 на французский самолет морской разведки Atlantique 2. Он напомним, что инцидент произошел в ночь со среды на четверг, когда французский самолет патрулировал международное воздушное пространство над Балтийским морем в рамках операции НАТО, передает ТАСС.

    Министр ВС Франции подчеркнул, что подобные «агрессивные и неприемлемые» действия со стороны России вызывают обеспокоенность. Он отметил, что это была попытка устрашения, и добавил, что Франция намерена обсудить этот инцидент с партнерами по НАТО.

    Ранее сообщалось, что самолет ВМС Франции, выполнявший полет над Балтийским морем, оказался в зоне действия российского радара, по данным французских военных. На борту находился журналист, наблюдавший за судами у побережья Швеции и стран Балтии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, НАТО решило взять под контроль суда в нейтральных водах Балтики, что нарушает морское право и ставит под вопрос главные правила мореплавания.

    Коментарии (4)
    17 января 2025, 17:35 • Новости дня
    Путин назвал договор с Ираном прорывным
    Путин назвал договор с Ираном прорывным
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность нового российско-иранского договора, который направлен на усиление двустороннего сотрудничества в различных областях, включая политику и безопасность.

    Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом дал высокую оценку подписанному между двумя странами договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, передает ТАСС. Российский лидер заявил, что документ является прорывным и нацелен на улучшение отношений между Россией и Ираном.

    «Мы едины в том, чтобы не останавливаться на достигнутом и вывести отношения на качественно новый уровень. Именно в этом смысл подписанного межгосударственного договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве», – подчеркнул президент. Документ, по его словам, ставит перед странами амбициозные задачи и намечает ориентиры для углубления двустороннего сотрудничества в долгосрочной перспективе.

    Путин добавил, что договор охватывает различные сферы, включая политику, безопасность, торговлю и инвестиции, а также гуманитарные области. Он отметил, что документ создает необходимые условия для стабильного и устойчивого развития как России, так и Ирана, а также всего Евразийского региона.

    Напомним, президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя государствами, охватывающий различные сферы сотрудничества.

    Путин сообщал, что новый договор между Россией и Ираном будет способствовать укреплению сотрудничества двух стран во всех сферах, включая международную повестку.

    Коментарии (0)
    Главное
    Ушаков: Представителей России на инаугурации Трампа не будет
    Си Цзиньпин и Трамп поговорили по телефону
    Spectator: Путин на переговорах станет для Трампа крепким орешком
    NBC: Байден размышлял о помиловании Трампа
    ПВО ВСУ попросили Зеленского отменить перевод в пехоту
    МВД предупредило о новой схеме кражи аккаунтов на Госуслугах
    Советский разведчик потерял более 1 млн рублей из-за мошенников

    Охлаждение рынка жилья станет проблемой для недальновидных застройщиков

    Очень дорогая ипотека и последовавшее за ее повышением сильнейшее падение продаж на рынке недвижимости может дорого обойтись нерадивым застройщикам. Среди них не исключаются банкротства как в этом, так и в последующих годах. Какие компании окажутся в зоне риска и почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия и Иран демонстрируют дипломатическое мужество

    17 января в Кремле состоится подписание важнейшего документа в истории российско-иранских отношений – Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам экспертов, от предыдущего соглашения он будет отличаться прежде всего военной составляющей, да и время его подписания не случайно предваряет инаугурацию Дональда Трампа. Подробности

    Перейти в раздел

    «Врачи говорили, что у меня нет шансов выжить»

    «Не все могут вынести смерти людей, с которыми ты сегодня живешь вместе в одном окопе и ешь одной ложкой, а завтра видишь их убитыми. Это бьет по психическому состоянию. К счастью, я выдержал». Ветеран СВО Дмитрий Протопопов рассказал газете ВЗГЛЯД, как опыт спецоперации влияет на его жизнь сегодня. Подробности

    Перейти в раздел

    В Баку приготовили изощренную месть бывшим лидерам Карабаха

    В пятницу, 17 января, в военном суде Баку начинается рассмотрение дела против восьми бывших руководителей Нагорного Карабаха. Азербайджанская юстиция рассматривает их вовсе не как политических лидеров отколовшегося когда-то от страны региона, а Армения де-факто и вовсе от них отреклась. И это не единственная причина, по которой данный суд станет уникальным в мировой юридической практике. Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Подарок Трампа для России и Китая

      Планы Дональда Трампа на Гренландию уже сейчас стали «абсолютным подарком» для России и Китая, считают в Британии. Судя по всему, без пяти минут президент США серьезно настроен добиться контроля над островом. И это действительно выгодно России. Британцы даже не представляют, насколько выгодно.

    • Зеленский завернул поганку в «план Трампа»

      Владимир Зеленский заявил о подготовке встречи с Дональдом Трампом и о том, что у них общая цель – «добиться мира на Украине». Но Зеленскому нужен только «справедливый» мир, то есть невозможный и неприемлемый для России. И он, кажется, нашел способ перехитрить Трампа при помощи британцев и французов.

    • Киев раскрыл военные планы на 2025 год

      Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............