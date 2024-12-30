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    30 декабря 2024, 16:30 • Экономика

    Конфликт с Газпромом поставил Молдавию в зависимость от ветра в Румынии

    Конфликт с Газпромом поставил Молдавию в зависимость от ветра в Румынии
    @ Вадим Денисов/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Молдавия вознамерилась национализировать «Молдовагаз». Решение, по словам властей республики, связано с планами Газпрома прекратить поставки газа с 1 января 2025 года. В экспертной среде отмечают, что сама по себе национализация будет незаконной, ведь контрольный пакет акций компании принадлежит российской корпорации. Кроме того, это создаст целый ряд проблем для самого Кишинева.

    Премьер Молдавии Дорин Речан заявил о планах национализировать активы компании «Молдовагаз», контрольный пакет акций которой принадлежит российскому Газпрому. Глава кабмина также выразил недовольство решением Москвы остановить поставки газа начиная с 1 января 2025 года.

    «Это решение принято вопреки действующему договору между «Молдовагаз» и Газпромом, под предлогом исторического долга в более 700 млн долларов. Международный аудит показал, что никакого долга не существует. Мы справимся с этой ситуацией, как справлялись и ранее с энергетическим шантажом России», – цитирует премьера «Интерфакс».

    Ранее стало известно, что Газпром остановит поставки голубого топливо в Молдавию из-за долгов, которые республика отказывается выплачивать, ссылаясь на якобы проведенный аудит. Уже тогда Речан пригрозил Москве судом из-за ограничений. Между тем, в середине декабря правительство республики ввело режим чрезвычайного положения в энергетике сроком на 60 дней.

    Эта ситуация может негативно отразиться на Приднестровье. Согласно заявлению вице-премьера Молдавии по вопросам реинтеграции Олега Серебряна, запасов угля на Молдавской государственной районной электростанции (МГРЭС) хватит для обеспечения потребностей Приднестровья на 30-50 дней, при этом качество топлива вызывает сомнения.

    В то же время компания «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» предупредила пользователей о возможных отключениях. На сайте организации уточняется, что конкретные меры будут применяться в зависимости от ситуации с поставками. Исключение составят многоквартирные дома, где газ будет подаваться исключительно для приготовления пищи.

    Впрочем, в экспертной среде считают, что в среднесрочной перспективе от сложившейся ситуации пострадает не Приднестровье, а именно Молдавия. Также Ситуацию осложняют планы Киева остановить транзит природного газа из России в страны Европы.

    «Судя по всему, Кишинев выпустит некий закон, который технически позволит Молдавии национализировать «Молдовагаз». Например, власти республики могут указать, что газовые компании относятся к стратегическим предприятиям, а их можно национализировать в случае угрозы или экстренной ситуации в энергетике», – предположил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    Однако, по его словам, Молдавия «прекрасно понимает, что это незаконно». «При этом аргументация премьера Речана смешна. Он говорит, что международный аудит показал отсутствие долга перед Газпромом. Но он умалчивает о том, что этого международного аудита в целом не существует. Вся информация лежит в открытом доступе на сайте министерства энергетики республики», – продолжает аналитик.

    «Напомню, Кишинев взял две компании, которые не являются аудиторскими. Это информационные консалтинговые фирмы. И если прочесть их отчет, то в нем можно четко и явно увидеть, что сам долг они признают, равно как и то, что он не оплачен, но делают оговорки. Например, утверждается, что одна часть задолженности сформировалась давно, срок давности ее погашения истек и поэтому сейчас ее платить не надо. Это при том, что никаких сроков давности по долгам не бывает», – подчеркивает спикер.

    «Кроме того, когда в 2021 году Газпром подписывал контракт с «Модовагаз», там было четко прописано несколько условий. Так, Молдавия со своей стороны требовала проведения аудита. И Россия это восприняла как необходимость просто еще раз объяснить, каким образом сформировался долг. А Кишинев это использовал довольно хитро», – напоминает эксперт.

    Он также обращает внимание на то, что аудитора изначально должен был согласовать совет директоров компании «Молдовагаз», однако этого не произошло. Если бы потребовались услуги арбитража, то его планировалось проводить на базе институтов ЕАЭС. «Вот поэтому Молдавия и хочет национализировать компанию. Они боятся арбитража вне Евросоюза», – считает Юшков.

    При этом он полагает, что даже после национализации компания «Молдовагаз» не сможет получать газ от Газпрома. «Это не только не решит проблемы Кишинева, но и усугубит их. Например, Словакия и Австрия лишаются голубого топлива потому, что Украина перекроет транзит, – замечает специалист. –

    Но если в будущем Украина договорится о транзите, то в Молдавию газ все равно не придет из-за проблем с долгами».

    По его мнению, «максимум, что может произойти в таких условиях» – это договоренности Газпрома о поставках топлива в Приднестровье. «А уже оттуда топливо будет перераспределяться на Молдавскую ГРЭС, чтобы она обеспечивала электроэнергией хотя бы само Приднестровье», – рассуждает собеседник.

    В контексте прекращения поставок газа в республику Юшков обращает внимание на то, что с 1 января Молдавская ГРЭС, которая принадлежит «Интер РАО», перейдет на угольное топливо. «Они заявляют, что угля им хватит приблизительно на два месяца. Я полагаю, они будут его экономить, вводя графики подачи электроэнергии для Приднестровья, а Молдавию вообще отключат от сети», – допускает аналитик.

    «То есть, Молдавия просто проснется без электричества, газа для бытовых нужд и, видимо, без горячей воды. Да, часть Кишинева может быть запитана газом со стороны нового трубопровода из Румынии напрямую. Но в то же время на полную мощность этот ресурс они использовать не смогут из-за проблем с давлением в трубах. И это будет огромная проблема, настоящий гуманитарный кризис», – говорит спикер.

    На этом фоне Молдавия может попытаться закупать электроэнергию у Бухареста, но такой шаг создаст проблемы для Киева. «Ведь Украина сейчас получает все излишки ресурса, который может предоставить Румыния. Линия электропередач проходит из Румынии через Молдавию и Приднестровье, а затем попадает на территорию Украины. Получается, перекрывая газ Кишиневу, Киев создает и себе проблемы», – детализирует Юшков.

    Другими словами, Украина и Молдавия будут конкурировать за ограниченные ресурсы Румынии, которые формируются за счет ветрогенерации.

    «А румынам, к слову, перекачку транзитом через украинскую территорию осуществляет Словакия. И если Братислава обрубит свою электроэнергию, то и у Бухареста возникнут трудности. Как бы то ни было, Кишинев теперь будет зависеть от ветра в Румынии», – иронично заметил он.

    В контексте Приднестровья аналитик допускает ужесточение противостояния, вплоть до транспортной блокады с целью лишить республику доступа к углю. «Ожидается, что угля до окончания отопительного сезона хватит, а дальше все будут надеяться на окончание украинского конфликта. Если в Киеве к власти придут более конструктивные люди, это должно решить большинство проблем», – рассуждает эксперт.

    В то же время он допускает, что в Молдавию больше не будет прямых поставок Газпрома, поскольку российская компания выдвинет условие о возвращении старых долгов. «Но Кишинев может закупать топливо через посредников, хотя это будет и дороже», – заключил Юшков.

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