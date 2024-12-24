Украина специально наносит газовый удар по европейцам

Tекст: Ольга Самофалова

Украина давно поставила крест на новом контракте. Но была идея, причем со стороны самого Киева, чтобы поменять точку сдачи-приемки российского газа потребителям. Сегодня по территории Украины идет российский газ по всем документам. Он становится европейским только на европейско-украинской границе. Киев предлагал перенести точку сдачи-приемки этого газа на российско-украинскую границу. Уже там газ по документам должен переходить в собственность европейцев или трейдеров. И тогда по украинской территории идет уже не российский, а словацкий, или австрийский, или другой газ.

Более того, в аукционах на мощности трубы в этом случае участвует не Газпром, а третья сторона – сами европейские покупатели, их представители или сторонние трейдеры.

Однако на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский отмел все эти возможности для продолжения транзита. Он заявил, что Украина не пойдет на транзит российского газа после 31 декабря 2024 года, даже если этот газ будет не российским, а европейским. «Мы не хотим играть в игры. Если это будет другая страна, которая получает от России газ, а потом отправляет свой газ, то это то же самое, что отправлять деньги России. Если европейская страна готова получать газ и не платить эти деньги России до завершения конфликта, можно думать», – сказал Зеленский.

Первыми пострадают Словакия, Австрия, Венгрия и Молдавия, которые и получают газ транзитом через Украину в годовом объеме в 15 млрд кубометров.

Во-первых, пострадает весь газовый рынок Европы, так как потеря этих объемов газа в разгар отопительного сезона неминуемо приведет к росту цен на европейских газовых рынках, то есть платить больше за газ придется всем.

Во-вторых, будут потеряны доходы от транзита газа. Сама Украина лишится дополнительных денег, а также Словакия, которая часть топлива прокачивала через свою территорию дальше.

В-третьих, Венгрии, Словакии, Австрии и Молдавии придется в разгар холодов искать объемы СПГ на мировом рынке, который будет стоить уже дороже, и прокладывать новый, более сложный и дорогой маршрут доставки СПГ до своей территории. Все эти страны не имеют выхода к морю и, соответственно, у них нет СПГ-терминалов для приема сжиженного газа.

В наиболее удачном положении находится Венгрия, потому что она еще в прошлом году сократила объемы закупки газа через Украину и стала использовать южный маршрут для поставки основных объемов топлива – через «Турецкий поток».

«Венгрия при общем импорте газа в 5 млрд кубов транзитом через Украину стала получать только 1 млрд кубов еще в прошлом году. Им через Украину географически удобней и выгодней питать северо-восточные регионы страны, чем через южный маршрут», – объясняет Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

Этим летом глава МИД Венгрии Петер Сийярто посетил офис Газпрома в Санкт-Петербурге, после чего Венгрия уверила, что обо всем договорилась.

Юшков полагает, что Венгрия договорилась с Газпромом о том, что если Украина перекроет транзит с 1 января, то тот 1 млрд кубов гарантированно пойдет через «Турецкий поток». Таким образом, для Венгрии останется все как есть: она продолжит получать свои 5 млрд кубометров газа от Газпрома вне зависимости от ситуации с украинским транзитом.

Более того, Россия решила проблему с введенными США санкциями против Газпромбанка. Так что у Венгрии не должно возникнуть проблем с оплатой за поставки российского газа. Таким образом, Венгрия себя обезопасила со всех сторон, добавляет эксперт.

Австрия, которая покупала у Газпрома 7–9 млрд кубометров в год, и Словакия, которая берет 4-5 млрд кубов, находятся в наихудшем положении.

Небольшой переток газа через Австрию идет также в Чехию и, возможно, даже в Италию, добавляет Юшков. «На «Турецкий поток» могут перекинуть только небольшие объемы. Речь о паре миллиардов кубов, но не все 15 млрд кубов, которые идут сейчас транзитом через Украину», – говорит Юшков.

«Если транзит прерывается с 1 января, то Австрия и Словакия в первое время будут вынуждены производить ускоренный отбор газа из подземных хранилищ как у себя, так и у соседей. Одновременно они будут искать на мировом рынке возможность законтрактовать СПГ и выстроить новую логистику поставок. Это могут быть разные маршруты. Затягивать СПГ вглубь континента можно через СПГ-терминалы в Италии, в Германии и даже в Нидерландах и Бельгии. У них есть лишние мощности по приемке СПГ, а также газопровод, который раньше использовался для «Северного потока», по которому газ можно поставить через Германию, Чехию в Словакию и завернуть в Австрию», – рассказывает технические тонкости Игорь Юшков.

Однако эта альтернатива российскому газу точно будет значительно дороже.

«Это будет более протяженный вариант доставки газа и более дорогой. Потому что нужно будет найти СПГ на мировом рынке, купить его по более высокой цене, пригнать в прибрежное государство, заплатить за прием и за регазификацию, то есть перевод из сжиженного состояния в газообразное, потом еще заплатить за прокачку газа на свою территорию», – говорит эксперт ФНЭБ. При этом общая стоимость газа на европейской бирже вырастет после новостей об остановке украинского транзита.

Неожиданный приезд премьер-министра Словакии Роберта Фицо 22 ноября в Москву и рабочая встреча с Владимиром Путиным как раз показывает, насколько для Словакии важно сохранение поставок газа из России.

«Фицо преодолел страх подсанкционности, приехал в Москву, это смелое решение. Таким образом он показывает, что для Словакии поставки газа – это крайне важная история, что он делает все для того, чтобы их сохранить»,

– считает Юшков.

Россия со своей стороны тоже демонстрирует готовность пойти на многое ради сохранения поставок газа через Украину. В частности, Владимир Путин дважды поменял свой указ от 2022 года, где была прописана схема оплаты поставок газа европейцами через Газпромбанк. После санкций США этот банк стал токсичным с 20 декабря, и европейцы не могли оплачивать через него. Поэтому сначала Россия поменяла схему оплаты, разрешив европейцам перечислять оплату третьей стороне и не контактировать напрямую с Газпромбанком. «Но, видимо, это все равно пугало европейцев, потому что Путин в итоге еще раз поменял указ. Теперь европейцы могут платить за газ вообще через любой финансовый институт, лишь бы деньги приходили в Россию. Такой режим будет действовать как минимум до апреля 2025 года.

Однако если Зеленский реализует свои слова и не даст прокачивать газ через Украину ни в каком виде, даже в собственности самих европейцев, то все это будет уже неважно. Однако Москва со своей стороны сделала все, что от нее зависит.

«Думаю, что Путин сказал Фицо, что Россия сама хочет торговать газом, поэтому изменила схему оплаты и готова даже перенести точку сдачи-приемки газа. Но она не может заставить Зеленского изменить свое решение. А вот у Словакии есть инструменты воздействия на Украину. Она может отключить электричество, нефтепродукты, которые поставляет на Украину, а также может не одобрять на уровне Евросоюза финансовую помощь. Мяч сейчас на стороне европейцев в этом вопросе. Россия уже ничего не может здесь сделать», – рассуждает Юшков.

Особенная ситуация складывается с Молдавией. В теории ее можно будет запитать газом через «Турецкий поток», но далее небольшой участок на пару десятков километров между Румынией и Молдавией проходит по украинской территории. Поэтому если Украина будет принципиальной и не пустит газ по нему, то Молдавия тоже останется без газа. Приднепровская ТЭЦ сможет перейти вместо газа на уголь, но встанет вопрос о регулярных поставках угля.

Для самой Украины ситуация с экономической точки зрения тоже невыгодная. Российский газ Киев для себя давно не покупает: потребление давно упало в разы, и своей добычи хватает для оставшегося населения. Но кроме потери доходов от транзита есть еще и технические сложности. Киев традиционно отбирал газ из транзита, чтобы снабжать им восточные регионы. Потом на западной границе с Европой он возвращал в трубу те же объемы газа, которые брал из подземных хранилищ или собственной добычи, расположенной на Западе.

«Отсутствие транзита для Украины – большая проблема. Если не будет транзита, то Киеву надо будет реально качать газ с запада на восток, то есть из Центральной Украины в Восточную. Как это будет все работать, сказать сложно, потому что никогда за полувековую историю газотранспортной системы Украины она не работала в таком режиме. Поток газа надо будет физически разворачивать в трубе в обратном направлении, да еще в разгар отопительного сезона в январе. Плюс давление в трубе существенно снизится», – говорит Юшков.

Вырастут и расходы Украины, которая останется без денег от транзита.

«Затраты на транспортировку единицы объема газа будут больше, чем сейчас. Потому что чем меньше ты качаешь, тем дороже обходится каждый кубометр. Конечно, они переложат это на потребителей», – добавляет эксперт.

Наконец, беспокойство вызывают очень низкие запасы газа в украинских ПХГ. К середине декабря в ПХГ Украины осталось всего 6,3 млрд кубометров газа. Годом ранее этот показатель был 9,7 млрд кубов.

Это создаст проблемы в случае либо продолжительных морозов, либо морозов в феврале-марте, то есть к концу отопительного сезона, когда в ПХГ совсем мало газа и действуют жесткие ограничения по суточному отбору газа. «Это может привести к отключениям промышленных объектов, а в худшем случае даже социальных учреждений, чтобы сохранить поставки газа хотя бы в населенные пункты для отопления многоквартирных домов», – заключает собеседник.