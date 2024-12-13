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    13 декабря 2024, 12:00 • Экономика

    Европейские страны ссорятся из-за газа

    В Европе разгораются междуусобные войны из-за газа

    Европейские страны ссорятся из-за газа
    @ IMAGO/Rupert Oberhauser/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Германия до сих пор не отменила газовый сбор, возмущены Австрия, Чехия и Словакия. Немцы еще в 2022 году решили переложить часть возросших затрат на газовом рынке на своих соседей. Вместо того, чтобы поддержать соседние страны, у которых нет доступа к морю, Германия решила заработать, постоянно повышая сумму нового сбора. Вот такую альтернативу предлагает ЕС странам в обмен на то, чтобы они отказались от российского трубопроводного газа.

    Австрия, Чехия и Словакия возмущены Германией, которая до сих пор не отменила свой газовый сбор. Германия еще в 2022 году ввела для соседей газовый сбор из-за того, что они закупали у нее газ. То есть соседние страны платили немцам не только рыночные цены за газ, но еще и дополнительный сбор.

    Однако еще в мае этого года Австрия, Чехия и Словакия через Еврокомиссию добились от Германии обещания отменить этот сбор с 1 января 2025 года. Там даже создали соответствующий законопроект – ослушаться ЕК Германия не может, и в сентябре его одобрили в первом чтении. Новый год уже не за горами, а закон так и не принят. В Германии оправдываются тем, что мешает политический кризис – падение коалиционного правительства. Однако затягивание отмены этого сбора крайне выгодно Германии, которая продолжает получать от этого дополнительный доход.

    Что же это за сбор и почему немцы заставляют его платить соседей?

    Этот газовый сбор, называемый платой за нейтральность балансировки, был введен Германией в октябре 2022 года после того, как Европа потребовала в обязательном порядке заполнять подземные хранилища газа (ПХГ) до более чем 90%. Германия решила, что соседние страны, которые закупают газ из немецких запасов, должны им доплачивать за такую возможность.

    «Сбор за нейтральность фактически является дополнительным сбором, призванным компенсировать часть затрат на транзит и хранение газа. Обычно он работает только внутри конкретной страны, но Германия берет его и за трансграничные поставки. Вероятно, такой сбор призван ограничить рост тарифов внутри Германии и ограничить загруженность немецких ГТС и ПХГ», – говорит Сергей Кауфман, аналитик ФК «Финам».

    Причем аппетиты Германии постоянно росли: размер этой платы за два года вырос аж в четыре раза – до 2,5 евро за мегаватт-час. Весной 2024 года ФРГ решила продлить взимание этой платы сразу до марта 2027 года. О подобных мерах начали думать уже и другие страны, в частности Италия.

    Впрочем, Германию тоже можно понять. «С середины 2021 года цены на газ в Европе пошли вверх, в 2022 году кризис усугубился и испугал европейцев, поэтому были приняты меры поддержки. И одной из таких мер стало обязательное требование заполнить подземные хранилища газа выше 90%, что было тогда редкостью. Пришлось закупать дополнительные объемы газа и закачивать их в подземные хранилища. Получается, что немцев заставили закачать в ПХГ газ не только для себя, но и для соседей. И они решили, что будет справедливо ввести сбор за балансировку, чтобы компенсировать дополнительные издержки на обязательную закачку газа в ПХГ и прокачку в другие страны. Это была попытка переложить на соседей часть затрат, которые были направлены на стабилизацию газовой отрасли Европы в целом», – говорит Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    Соседи Германии возмутились и обратились в ЕК, которая поддержала их, потребовав от Германии отменить налог с 1 января 2025 года. Центральноевропейским странам удалось отстоять свою позицию, указывая на то, что немецкий газовый сбор бьет по их энергетической безопасности. Австрия, Чехия и Словакия – это страны, которые находятся в изначально худших условиях, так как у них нет выхода к морю, а значит, у них нет прямого доступа к СПГ. А это альтернатива трубопроводным поставкам газа, которые Брюссель надеется запретить окончательно к 2027 году. В идеале, конечно, иметь и то, и другое, но это не всегда возможно. Если уж Европа лишает свои страны, которые не имеют выхода к морю, трубопроводного газа из России, то дайте доступ к другим ресурсам хотя бы по рыночным ценам.

    В тяжелой ситуации европейские страны, казалось бы, должны помогать своим. Однако в реальности каждый думает о своей выгоде, потому что тяжело всем. Германия решила подзаработать и сократить свои издержки. Поэтому приходится просить ЕК разрулить склоки между соседями.

    Убедить ЕК в неправоте немцев помогли как раз риски остановки уже с 1 января 2025 года транзита газа из России через Украину, который получают эти страны. «Центральноевропейские страны боятся, что если сейчас трубопроводные поставки через Украину прервутся, то значит придется больше газа закупать у немцев – и затраты на газ вырастут», – говорит Юшков. И если с ценами на газ уже сделать ничего нельзя (они будут считаться исходя из спотового рынка), то вот газовый сбор, который постоянно растет, можно отменить.

    Любопытно, что сама Германия закупает газ тоже у своих соседей, только у тех, у кого есть выход к морю – у Бельгии и Нидерландов, своих мощностей СПГ-терминалов Германии явно не хватает. «Приходящий в Бельгию и Нидерланды СПГ, в том числе из России, регазифицируется и прокачивается в ФРГ, и немцы закачивают его в подземные хранилища, которых у них довольно много. И уже оттуда газ поступает в Словакию, Австрию и Чехию», – отмечает эксперт ФНЭБ.

    Еврокомиссия вернула Германию на землю: соседи находятся не в лучшем положении, им нужно помогать. Хотя если посмотреть на ситуацию в самой Германии, то она не выглядит стабильной. Холодная погода в последние недели и снижение выработки возобновляемых источников энергии привело к росту цен на газ в Европе до 12-месячного пика.

    Так как у Германии забирают возможность переложить часть расходов на соседние страны, то ей придется переложить их на самих немцев. Внутренние тарифы вырастут еще сильнее.

    Оператор газового рынка Германии Trading Hub Europe уже заявил, что c 1 января 2025 года тариф на электроэнергию вырастет на 20% – до 2,99 евро за мегаватт-час, если газовый сбор для соседей отменят.

    Отказ от российского газа явно не способствует сплочению и более дружеским отношениям внутри членов Евросоюза. Наоборот, когда уходит стабильный и доступный поставщик, энергоресурсы становятся более дорогими, и каждый справляется с бедой как может, в том числе за счет дополнительных сборов.

    «Газпром в свое время сам закачивал газ в европейские подземные хранилища, и ничего подобного он не требовал. Делал он это, чтобы не только текущим импортом удовлетворять возрастающий во время отопительного сезона спрос европейцев, но и с помощью ПХГ. Теперь, конечно, такой практики нет», – говорит Юшков.

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    Европейские страны ссорятся из-за газа

    Германия до сих пор не отменила газовый сбор, возмущены Австрия, Чехия и Словакия. Немцы еще в 2022 году решили переложить часть возросших затрат на газовом рынке на своих соседей. Вместо того, чтобы поддержать соседние страны, у которых нет доступа к морю, Германия решила заработать, постоянно повышая сумму нового сбора. Вот такую альтернативу предлагает ЕС странам в обмен на то, чтобы они отказались от российского трубопроводного газа. Подробности

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