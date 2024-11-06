При каком условии может заработать уцелевшая нитка «Северного потока»

Морозная зима может возродить транзит газа по «Северному потоку»

Tекст: Ольга Самофалова

Цены на газ в Европе начали расти еще до начала отопительного сезона. В сентябре средняя цена на газ на крупнейшем в Европе хабе TTF была 422 доллара, в октябре выросла на 10% и составила 463 доллара за тысячу кубометров, по данным Open Oil Market. При этом в первом полугодии этого года цены были значительно ниже – в среднем около 310 долларов за тысячу кубометров. Газовые фьючерсы на ближайший месяц продолжают расти.

«Рост цен оказался неожиданным потому, что в Европе все ожидали, наоборот, их снижения в район 300 долларов за тысячу кубометров в период межсезонья – в сентябре и октябре. Это когда лето закончилось, и не надо тратить пиковые объемы газа на кондиционирование воздуха, а зима со своим пиком потребления еще не наступила. Такой сценарий уже был в начале весны, в другой период межсезонья. Тогда цены в Европе на газ упали до 270 долларов за тысячу кубов», – говорит Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

Однако осенью ситуация пошла не по плану. Почему Европа снова столкнулась с риском получить дорогой газ и новый виток инфляции?

«Отчасти росту цен способствовало вторжение Украины в Курскую область, где проходит оставшийся газопровод на Украину. За один день тогда цены подскочили с 360 до 480 долларов за тысячу кубов из-за риска прекращения транзита через Украину из-за боевых действий в районе Суджи», – отмечает эксперт.

На этой неделе цены на газ в Европе растут из-за рисков снижения поставок СПГ из США, где шторм «Рафаэль» привел к эвакуации рабочих с нефтяных и газовых платформ. Во-вторых, в Европе установилась безветренная погода, что приводит к падению выработки возобновляемой энергии и к одновременному росту спроса на газ. По данным модели Bloomberg, ветрогенерация в Германии должна достичь своего минимума – и вся надежда на газовые электростанции.

При этом спрос на отопление в Европе еще сдержанный, так как температура умеренная – и это помогает пока сдерживать рост цен. Кроме того, Европа подошла к началу отопительного сезона с заполненными хранилищами газа на 95%.

«Дальше многое будет зависеть не только от наличия солнца и ветра, но еще и от температуры. Предыдущие два года в Европе была очень теплая зима, когда температура почти не опускалась ниже нуля. Но сейчас сохраняется интрига, никто не знает, какие будут температуры на этот раз, поэтому цены будут оставаться относительно высокими», – считает Игорь Юшков.

Температура – это первый важный фактор, от которого зависит дальнейшая судьба газового рынка в Европе. Второй фактор – это неопределенность с украинским транзитом из-за боевых действий и окончания транзитного договора с января 2025 года.

«Газовые фьючерсы надо купить сейчас, чтобы потом, если транзит через Украину прекратится, можно было продать эти фьючерсы и заработать на растущей цене. В этом случае выигрывают и те, кто закачал летом газ в ПХГ, так как они смогут продать его по самым высоким ценам», – отмечает Игорь Юшков.

Наконец, третий важный фактор, который оказывает влияние на газовые цены в Европе – это ситуация на газовом рынке в Азии и жесточайшая конкуренция с азиатскими покупателями СПГ. «Европейский рынок стал очень зависим от того, что происходит в Азии. Если в Азии растет потребление, то они скупают СПГ со всего мира, да и готовы за него платить больше. Тогда европейцам тоже приходится поднимать цены, чтобы хотя бы часть СПГ пришла все-таки к ним», – говорит Юшков.

Четвертый фактор, который создает напряженность на газовом рынке Европы – это разговоры о подготовке 15-го пакета антироссийских санкций, которые должны касаться СПГ, добавляет эксперт. «Европейцы уже и так запретили перевалку российского СПГ в своих портах. Если они еще введут эмбарго и на поставки СПГ, даже если с отсрочкой до конца 2025 года, это все равно вызовет определенный скачок цен. Россия, как правило, занимает второе или третье место на рынке СПГ по объемам месячных поставок», – говорит Игорь Юшков. Если ЕС лишит сам себя российского СПГ, то это означает еще большее ужесточение борьбы с Китаем за сжиженный природный газ от США, из Алжира, Катара и даже из Австралии. А выигрывает в этой борьбе тот, кто платит больше, то есть устанавливает цены выше.

Что же ждет Европу этой зимой?

«Если будет стандартная зима, а не такая теплая, как последние два года, и со стандартными темпами отбора газа из ПХГ, и с морозами в конце отопительного сезона, то цены взлетят высоко. Морозы в марте – это самое страшное для европейцев, потому что газа в подземных хранилищах остается мало, и уже есть ограничения по суточному извлечению оттуда топлива»,

– говорит Юшков.

Впрочем, если учитывать падение потребления газа в последние годы на более чем 100 млрд кубов с 2022 года и рекордную закачку газа порядка 95%, то ждать тотального дефицита газа и того, что европейцы замерзнут, наверное, не стоит, считает эксперт. Здесь вопрос скорее экономического характера, что эта ситуация приведет к всплеску цен на газ, далее – на электроэнергию, далее – рост расходов промышленности и населения, рост общей инфляции и замедление европейской экономики на фоне роста издержек.

«Для Украины риски замерзнуть более актуальные, потому что Киев очень мало закачал газа в подземные хранилища. Морозы в конце отопительного сезона могут привести к реальной нехватке газа на Украине. И тогда власти будут вводить ограничения на подачу тепла и света отдельным категориям потребителей, в первую очередь промышленным», – добавляет эксперт ФНЭБ.

Для европейцев самый негативный сценарий, когда одновременно срабатывает сразу несколько негативных факторов. «Во-первых, это морозная зима, когда европейцы увидят, что они быстро проедают газ из подземных хранилищ, а единственный способ замедлить этот процесс – это увеличить текущий импорт. А текущий импорт в современных условиях можно увеличить только за счет конкуренции с Азией за СПГ, а это значит – надо давать цену больше. Цены вполне могут уйти выше 1000 долларов за тысячу кубов. А если к этому добавится еще и остановка украинского транзита, то это будет идеальный шторм», – рассказывает Юшков.

В таких условиях европейцы могут действительно что-то предпринять, чтобы получить больше российского газа. И один из путей – это запуск уцелевшей нитки «Северного потока – 2» мощностью 27,5 млрд кубометров газа в годовом исчислении.

В конце 2010-х годов в Европе была очень холодная зима, морозы ударили даже в марте. Тогда работал «Северный поток – 1», но его не давали загружать на полную мощность из-за антимонопольного законодательства ЕК. Поэтому Германия под видом тестирования запустила газопровод на полную мощность до окончания отопительного сезона в апреле. «Поэтому если будет экстренная ситуация зимой, то я не исключаю, что Германия может что-то подобное повторить и запустить инфраструктуру «Северного потока – 2», например, для проверки технического регламента, для проверки безопасности или чего-то еще. Правда, Газпром выкачал из трубы даже буферный газ, но запустить ее можно оперативно в течение нескольких дней. Абсолютно новый газопровод может сильно помочь европейцам», – рассуждает Игорь Юшков.

В теории есть еще газопровод через Польшу «Ямал – Европа», однако там наложены взаимные санкции, да и договориться с поляками намного сложнее политически.