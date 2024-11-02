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    2 ноября 2024, 09:08 • Экономика

    Зачем Турции и России собственный газовый хаб

    Зачем Турции и России собственный газовый хаб
    @ Денис Соловых/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Стамбул обещает в 2025 году вместе с Россией создать новый центр торговли газом. Впервые эту идею предложила сама Россия еще в 2022 году на фоне попыток Запада изолировать нашу страну. Однако с тех пор ситуация изменилась. Зачем Анкаре и, главное, Москве новый газовый хаб в Турции?

    «В течение 2025 года мы создадим мощную инфраструктуру, которая в партнерстве с Botas и Газпромом будет управлять торговой платформой в Стамбульском финансовом центре. Мы направили им меморандум о взаимопонимании», – заявил глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар местному изданию.

    Он отметил, что в центре торговли будет действовать стамбульский газовый индекс. «Теперь, когда Россия будет продавать свой газ, она будет говорить: «Я продаю этот газ по формуле со стамбульским газовым индексом», – добавил глава турецкого Минэнерго.

    По его словам, президент России Владимир Путин подтвердил турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, что он даст указания Газпрому по этому вопросу.

    Идея создания газового хаба в Турции принадлежит изначально России и была озвучена президентом в 2022 году на фоне западных санкций, а также подрывов «Северных потоков». Однако с тех пор о проекте только говорили, но до дела не доходили.

    Россия уже потеряла экономический интерес к этому газовому хабу, тогда как у Турции есть своя выгода, считает Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    «Никакой мощной инфраструктуры там не надо строить. Нужно просто запустить торговую площадку в рамках действующих турецких бирж. Думаю, что Турция просто торгуется с Россией.

    Турция хочет получить от Газпрома новые долгосрочные контракты с турецкой компанией Botas по формуле: рыночная цена минус процент, то есть со скидкой. Это позволит Botas перепродавать российский газ другим клиентам по более высоким ценам и гарантированно зарабатывать на этом»,

    – считает Игорь Юшков.

    Однако у России возникает резонный вопрос: если мы даем турецкой стороне возможность стать посредниками и зарабатывать на перепродаже нашего газа, то что в ответ даст нам Анкара? И Турция предлагает газовый хаб. Однако он до сих пор не создан. Юшков считает, что время упущено, и России с экономической точки зрения этот хаб уже не нужен.

    «Когда в 2022 году у России появилась идея газового хаба, он нам нужен был для того, чтобы деполитизировать поставки российского газа в Европу. Потому что весной 2022 года пошел вал санкций против России, и многие европейские компании испугались приобретать российский газ, чтобы их не обвинили в финансировании России. Газовый хаб помог бы обезличить происхождение газа. Здесь торговался бы не только российский газ, но также азербайджанский газ и СПГ. И тогда европейские компании могли сказать, что покупают газ не у России, а на турецком хабе, где много поставщиков», – рассказывает эксперт ФНЭБ.

    Однако та паника давно прошла, санкции были разъяснены, и европейцы по максимуму закупают российский газ по тем маршрутам, которые остались – через Украину и через «Турецкий поток». В сентябре 2024 года экспорт Газпрома в страны ЕС достиг 101 млн кубометров в сутки, из них 58 млн кубов качали через «Турецкий поток», остальные объемы – через Украину.

    «Теперь для России этот газовый хаб стал чисто имиджевой историей. Во-первых, Россия изначально сама предложила этот турецкий газовый хаб, и отказываться от него теперь не очень красиво. Во-вторых, хаб важен с точки зрения международного взаимодействия. Это как с БРИКС: нам угрожали международной изоляцией, а мы полмира собрали, и все приехали к нам в Казань. Европа хотела отказаться от нашего газа, а мы целый газовый хаб открыли. Но с экономической точки зрения выгод нет. Все, что выгодно, уже и так работает. Газпром свои излишки уже и так продает в Турцию, и они идут далее на рынки Болгарии, Румынии и т. д.», – говорит Юшков.

    Что касается Украины, то транзит российского газа через ее территории может продолжаться и после окончания в январе действия срока транзитного контракта с Газпромом. Для этого не нужно заключать новый долгосрочный контракт. От Украины требуется всего лишь проводить аукционы на бронирование мощностей, что прописано в европейских правилах, под которым подписался Киев.

    «Единственное, что может измениться с 2025 года, это то, что Газпром станет поставлять газ в Молдавию не через Украину, а через Турцию.

    Речь о небольших объемах газа, и технически Молдавию можно записать через «Турецкий поток» и далее по бывшему Трансбалканскому газопроводу. Раньше по этой трубе газ шел с севера на юг, в саму Турцию. Но после запуска «Турецкого потока» этот газопровод остановился. Теперь по нему можно качать газ в реверсе до Молдавии», – заключает собеседник.

    Создать некий стамбульский газовый индекс цен будет сложно, потому что объемы торгов будут незначительными. Получается, что турецкий газовый хаб будет создан в основном для торговли излишками газа – у России, Азербайджана или на рынке СПГ, считает эксперт.

    Однако у Турции кроме желания выторговать для себя скидку на российский газ имеются более долгосрочные задачи на этот хаб. «Создание центра торговли газом связано с увеличением роли Турции как «транзитера» природного газа. Турция, в частности, обеспечивает 60% транзитных поставок российского газа в Европу». При этом к концу десятилетия Турция может выйти на европейский рынок уже в качестве производителя природного газа. Речь идет об освоении месторождения «Сакарья» турецкой акватории Черного моря», – говорит Сергей Терешкин, генеральный директор маркетплейса нефтепродуктов и сырья Open Oil Market.

    Запасы «Сакарьи» оцениваются как минимум в 540 млрд кубометров газа. Текущий объем добычи газа на «Сакарье» не превышает 5 млн кубометров в сутки, однако уже к концу 2020-х объем добычи достигнет 60 млн кубов в сутки. Для сравнения: импорт СПГ в Турции в 2023 году составил 40 млн кубов в сутки, отмечает эксперт.

    «За счет освоения «Сакарьи» Турция может не только заместить импорт СПГ, но и стать значимым поставщиком газа для стран Южной Европы. Многое будет зависеть и от того, по какому пути пойдет развитие инфраструктуры месторождения: будет ли это строительство подводных экспортных газопроводов или ввод мощностей для сжижения природного газа. В последнем случае турецкий газ будет доступен не только для европейского, но и мирового рынка в целом», – заключает Сергей Терешкин.

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