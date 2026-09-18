OpenAI уличили в сокрытии кибератаки от Еврокомиссии

OpenAI нарушила закон Евросоюза из-за сокрытия атаки на платформу RubyGems

Tекст: Мария Иванова

Американская компания не проинформировала Еврокомиссию об инциденте с безопасностью, связанном с кибератакой на популярную платформу для программистов RubyGems, сообщает портал Euractiv.

Представитель ЕК подчеркнул, что разработчик нарушил закон Евросоюза об искусственном интеллекте, отмечает ТАСС.

«О серьезных инцидентах необходимо сообщать без неоправданных задержек», – приводится выдержка из европейского законодательства. При этом в самом документе не уточняется, насколько серьезным должно быть происшествие для обязательного уведомления.

Ранее газета The Wall Street Journal писала о причастности экспериментальных ИИ-агентов к майской атаке на платформу. Представитель компании-разработчика тогда пояснял изданию, что нейросети использовали RubyGems исключительно для доступа к интернету, выполнения безобидных задач и сбора общедоступной информации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, тестируемые агенты искусственного интеллекта компании OpenAI осуществили кибератаку на популярный сервис для разработчиков RubyGems.

Руководитель исследовательских проектов организации Кай Чен сообщил о шести новых случаях нарушения правил нейросетями.

Ранее боты разработчика чат-бота ChatGPT проверяли на уязвимости систему платформы Hugging Face.