ИИ оказался первой в истории технологией, взрывное развитие и массовое распространение которой сделали очевидным кризис ценностей и любых культурных ориентиров современной цивилизации.0 комментариев
Генинспектор Бундесвера Бройер привел цитату из фильма «Капитан Америка»
Bild: Генинспектор Бундесвера привел ошибочную цитату из «Капитана Америки»
Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер во время выступления на Пражском оборонном саммите привел искаженную цитату из фильма «Капитан Америка», рассуждая об искусстве войны.
Выступая на пленарном заседании, немецкий военачальник предложил слушателям угадать автора фразы, что войны выигрывают не за счет умозрительных рассуждений, а благодаря солдатам. Он предположил, что авторство могут приписать Карлу фон Клаузевицу, Хельмуту фон Мольтке или Сунь-цзы, однако на самом деле слова взяты из картины «Капитан Америка: Первый мститель», передает ТАСС со ссылкой на газету Bild.
В действительности в вышедшем в 2011 году фильме похожую фразу произнес полковник Честер Филлипс в исполнении Томми Ли Джонса. Киногерой говорил, что на войне побеждает не оружие, а люди. В другой сцене персонаж переиначил высказывание, отметив, что войну не выиграть деликатностью и в ней побеждает отвага.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу граждан Германии призвали готовиться к обороне.
В феврале стало известно, что Карстен Бройер в начале 2028 года возглавит военный комитет НАТО.
В прошлом году генеральный инспектор Бундесвера заявил о полной боеготовности армии к 2029 году.