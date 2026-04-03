Более десяти человек пострадали при взрыве страйкбольной гранаты в поезде ФРГ
В Германии из-за взрыве в поезде с вокзала эвакуировали сотни человек
Вечером четверга в поезде из Зигбурга во Франкфурт-на-Майне молодой человек в маске швырнул страйкбольную гранату, сообщения в службу спасения стали поступать с 20.55, сообщают СМИ Германии.
По информации федеральной полиции, гранату бросил о 20-летний немец, его задержали. При нем был найден большой нож, пишет Tagesschau.
Федеральная полиция Зигбурга устроила крупномасштабную операцию с эвакуацией, так как известно, что задержанный заявил полицейским, будто намеревался совершить теракт.
Около 150 пассажиров и железнодорожный персонал были выведены из поезда. Для других был организован пункт сбора в соседней школе.
По словам свидетелей, подозреваемый поджег петарды в поезде, а затем укрылся в туалете. По данным полиции, некоторые путешественники получили поверхностные травмы и ушибы.
По данным Bild, не менее 12 человек получили ранения от взрыва в вагоне, а на вокзале в целях безопасности было эвакуировано до 500 граждан.
Поезд стоит на запасном пути, железнодорожная ветка закрыта, как и скоростная железнодорожная ветка Франкфурт – Кельн.
Как писала газета ВЗГЛЯД, женщина нанесла ножевые ранения гражданам Германии в центре болгарской Софии. Несколько человек пострадали при нападении неизвестного с ножом на прохожих в ФРГ. В Германии отметили трехкратный рост выдачи лицензий на оружие.